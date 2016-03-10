В столице растет легальный рынок арендного жилья

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Более одного миллиарда рублей поступило в бюджет города от сдачи жилых помещений в аренду за прошлый год. Это почти на 20 процентов больше, чем в 2014 году, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Всего в прошлом году москвичи подали более 24 тысяч налоговых деклараций, что принесло в бюджет 905 миллионов рублей. Кроме того, горожане приобрели более двух тысяч патентов по аренде общей стоимостью 223 миллиона.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, в городе легально сдается примерно 26 тысяч квартир общей площадью более миллиона квадратных метров.

Средства, которые поступают в бюджет от сдачи жилья в аренду, предназначены для благоустройства дворовых территорий, а также улиц, площадей и парков. Помимо этого, на эти деньги устанавливаются различные устройства, облегчающие жизнь инвалидам.

Ранее m24.ru сообщало, что стоимость патентов на аренду квартир в столице снизилась на 40 процентов. Эксперты считают, что это сделает рынок аренды более легальным.

Теперь стоимость патента на сдачу квартиры площадью до 50 квадратных метров в пределах МКАД будет стоить 18 тысяч рублей в год вместо 30 тысяч. Владельцы жилья до 75 метров заплатят за год 36 тысяч. Стоимость патента не изменилась только в ЦАО.