Работу фонда ЖКХ продлили до 2018 года

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Деятельность Фонда содействия реформированию ЖКХ продлили до сентября 2018 года, сообщает "Интерфакс".

За это время планируется простимулировать тех, кто успешно выполнил обязательства по расселению аварийного жилья. Они займутся расселением аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.

Президент России Владимир Путин поручил разработать постоянные механизмы расселения аварийного жилья. Запустят их с 1 января 2019 года, и до этого времени Фонд содействия реформированию ЖКХ продолжит свою работу.

Реализация программы по расселению завершится в сентябре 2017 года.