Китайский юань максимально подешевел за 20 лет

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Китайский Центробанк провел самую масштабную девальвацию юаня за последние 20 лет. Курс китайской валюты снизился почти на два процента, следует из данных регулятора.

Китайские банкиры уверены, что эта мера способна простимулировать спрос на китайские товары.

Стоит отметить, что Китай столкнулся с довольно ощутимыми трудностями. Экспорт в июле упал на восемь процентов из-за низкого спроса со стороны Евросоюза, США и Японии.

Ожидается, что рост ВВП Китая в этом году не превысит отметку в 7 процентов.

Столь масштабной девальвации в Китае не было на протяжении 20 лет. Наоборот, юань имел тенденцию к укреплению на фоне остальных мировых валют, в том числе и рубля.

Напомним, накануне официальные курсы доллара и евро, установленные ЦБ РФ, продолжали повышаться. Так, европейская валюта пересекла рубеж в 70 рублей за один евро. Доллар прибавил в стоимости 66 копеек и теперь торгуется на уровне 64 рубля 50 копеек. Евро подорожал на 94 копейки – до 70 рублей 75 копеек.

Таким образом, за два года российская валюта подешевела почти в два раза.