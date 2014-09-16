Половина московских курильщиков пытались отказаться от табака в этом году

Фото: ИТАР-ТАСС

За первое полугодие 2014 года 45% курильщиков в Москве пытались отказаться от сигарет, по России этот процент равняется 37, говорится в исследовании "РосИндекс" компании Synovate Comcon.

Доля курильщиков в столице падает более заметно, чем по России в целом. Так, доля курящих москвичей в первом полугодии 2014 года упала на 4,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в то время как по России показатель снизился на 2,3%.

Что касается средств отвыкания от курения, четверть россиян выбрали никотиносодержащие таблетки, спреи, пластыри или жевательные резинки. На втором месте по популярности оказались электронные сигареты, ими воспользовались 16% граждан России.

При этом в Москве электронные сигареты лидируют - 28% против 25% никотиносодержащих препаратов. Кроме того, 62% борющихся с пагубной привычкой высказались в пользу нестандартных способов отвыкания от курения - БАДов, народных средств, диет и гипноза.

По данным исследования, среди курильщиков 34% мужчин и 13% женщин. В среднем приверженцы вредной привычки выкуривают по 17 сигарет в день.

Напомним, "антитабачный" закон заработал в России с 1 июня 2013 года. Тогда запретили курить в школах, вузах, больницах, поликлиниках, санаториях, госучреждениях, помещениях социальных служб, лифтах и подъездах, самолетах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты, станциях метро, на спортивных и культурных объектах, на рабочих местах в помещениях, на детских площадках и пляжах.

С 1 июня 2014 года курить не разрешается в заведениях общепита, гостиницах, общежитиях, крытых рынках и других торговых объектах, платформах пригородных электричек, на судах и поездах дальнего следования. Кроме того, запрещена любая реклама табака.