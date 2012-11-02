Россиянам запретят курить в подъездах, офисах и на остановках

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе принятия закона о запрете курения Государственная Дума утвердила перечень категорий общественных мест, в которых нельзя будет курить.

Как сообщает РИА Новости, запрет будет распространяться на учреждения образования, культуры, больницы, санатории, остановки общественного транспорта, вокзалы, поезда, самолеты, пляжи, гостиницы, детские площадки, офисы и подъезды.

Несмотря на это, собственник помещения может разрешить курение, если отведет для этого оборудованную вентиляцией комнату.

Нарушителям грозит наказание - как отмечается в тексте закона, за это установлена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.

Помимо запрета на курение, власти будут повышать розничные цены на табак и ограничат появление сигарет в рекламе и на экранах телевизоров. Закон вступит в силу 1 января 2015 года.