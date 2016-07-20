Москвичей предупредят об опасности купания в нетрезвом состоянии

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Москвичей предупрят об опасности купания в нетрезвом состоянии. Плакаты с соответствующей социальной рекламой разместят на столичных пляжах, сообщает Агентство "Москва".

По словам депутата муниципального собрания Останкинского района и президента общественной организации "За безопасный город" Никиты Янкового, этим летом такие плакаты появятся рядом с несколькими водоемами, а к следующему лету их разместят повсеместно.

Между тем, с начала купального сезона на водоемах Подмосковья погибли восемь человек. Как пояснили в пресс-службе зампредседателя правительства региона Дмитрия Пестова, этим летом на водных объектах погибло меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда утонули 10 человек.

Специалисты спасательных подразделений ежедневно патрулируют водоемы. За последние четыре года число благоустроенных мест для отдыха на воде увеличилось в 2,5 раза – до 156.

Московские спасатели перешли на усиленный режим работы с 17 июня. За этот период на водоемах Москвы никто не утонул, и удалось избежать гибели 12 человек.