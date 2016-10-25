Открытие мемориальной доски Примакову в Москве перенесли

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Открытие мемориальной доски известному российскому государственному деятелю Евгению Примакову в Москве перенесено на конец ноября. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия.

Это было сделано по просьбе общественных организаций и родственников деятеля. Ранее m24.ru сообщало, что мемориальная доска Евгению Примакову появится в центре столицы. Знак установят в Скатертном переулке.

До конца года предполагается установить еще шесть табличек. Так, планируется открыть три мемориальные доски, посвященные выдающимся москвичам – героям Советского Союза: маршалу авиации Николаю Скоморохову, маршалу артиллерии Василию Казакову и летчице Руфине Гашевой.

Также власти хотят на 1-й Тверской-Ямской улице установить табличку актеру Владимиру Дружникову. А на Тверской улице появится мемориальная доска советскому инженеру-строителю Эммануилу Генделю.