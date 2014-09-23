Новое здание театра Олега Табакова откроется в 2015 году

Новое здание московского театра под руководством Олега Табакова откроется в начале следующего года, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Строительная часть театра Табакова завершена. Мы непосредственно с самим Табаковым находимся на прямой связи, постоянно с ним общаемся. Он попросил поставить самое лучшее немецкое оборудование. И мы заключили контракт на поставку этого оборудования. И часть оборудования изготовлена, часть еще находится уже в пути", - рассказал Хуснуллин.
По его словам, собрать оборудование планируется до конца года, а уже в начале следующего - запустить в эксплуатацию. Тогда же в новом здании откроется и сам театр Табакова.
Хуснуллин также отметил, что в следующем году планируется открыть и московский музыкальный театр "Геликон-Опера". "Я думаю, что в следующем году москвичи и гости столицы смогут уже присутствовать на постановках этого театра", - сказал заммэра.
Ранее M24.ru сообщало, что в московском театре под руководством Олега Табакова появится сцена-трансформер. Благодаря установке нового технического оборудования сцена можно будет увеличивать в длину, а также "выдвигать" авансцену.
Дополнительная площадь под авансцену будет организована благодаря перемещению под сцену зрительских кресел четырех рядов партера. К слову, это будет первая театральная площадка в городе с такой возможностью.
Кроме того, в обновленном помещении театра Табакова появится техническая возможность воспроизведения на сцене и в зрительном зале различных звуковых, акустических и световых эффектов.
Также станет возможным делать видеопроекции и проводить видеосъемку. В зрительном зале установят удобные кресла с откидными сиденьями и с подлокотниками, которые можно будет опускать и поднимать.
В августе 2014 года департамент подведет итоги еще одного конкурса на поставку мебели для театра. Все отделочные работы и установку технологического оборудования в театре планируется завершить до августа 2015 года.