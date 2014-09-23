Новое здание театра Олега Табакова откроется в 2015 году

"Большое интервью": Марат Хуснуллин о строительстве объектов культуры

Новое здание московского театра под руководством Олега Табакова откроется в начале следующего года, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Строительная часть театра Табакова завершена. Мы непосредственно с самим Табаковым находимся на прямой связи, постоянно с ним общаемся. Он попросил поставить самое лучшее немецкое оборудование. И мы заключили контракт на поставку этого оборудования. И часть оборудования изготовлена, часть еще находится уже в пути", - рассказал Хуснуллин.

По его словам, собрать оборудование планируется до конца года, а уже в начале следующего - запустить в эксплуатацию. Тогда же в новом здании откроется и сам театр Табакова.

Хуснуллин также отметил, что в следующем году планируется открыть и московский музыкальный театр "Геликон-Опера". "Я думаю, что в следующем году москвичи и гости столицы смогут уже присутствовать на постановках этого театра", - сказал заммэра.

В Москве в 2014 году отремонтируют несколько крупных театров

Ранее M24.ru сообщало, что в московском театре под руководством Олега Табакова появится сцена-трансформер. Благодаря установке нового технического оборудования сцена можно будет увеличивать в длину, а также "выдвигать" авансцену.

Дополнительная площадь под авансцену будет организована благодаря перемещению под сцену зрительских кресел четырех рядов партера. К слову, это будет первая театральная площадка в городе с такой возможностью.

Кроме того, в обновленном помещении театра Табакова появится техническая возможность воспроизведения на сцене и в зрительном зале различных звуковых, акустических и световых эффектов.

Также станет возможным делать видеопроекции и проводить видеосъемку. В зрительном зале установят удобные кресла с откидными сиденьями и с подлокотниками, которые можно будет опускать и поднимать.

В августе 2014 года департамент подведет итоги еще одного конкурса на поставку мебели для театра. Все отделочные работы и установку технологического оборудования в театре планируется завершить до августа 2015 года.