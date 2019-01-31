Активные выходные: кино "Фаворитка" и шоу Twenty One Pilots

В прокат выходит долгожданная историческая драма "Фаворитка", американские альтернативщики Twenty One Pilots возвращаются в столицу с новым прекрасным альбомом, а в МАММ стартует международная биеннале "Мода и стиль в фотографии".

Кино

На этой неделе стоит посмотреть две громкие и совершенно разные премьеры и один классический фильм.

Видео: YouTube/Ракета Релизинг

Первая премьера – "Русский бес" Григория Константинопольского. Режиссер переосмысляет наследие Тарантино, представив на суд публики самоироничную историю стартапера-психопата Святослава (Иван Макаревич), который пытается открыть в современной Москве ресторан русской кухни. Фильм стоит смотреть хотя бы ради самого Константинопольского, который играет в собственном фильме Свята с бородой, потешаясь над новым поколением дельцов из 90-х, устраивая развеселую пляску смерти на торжественных похоронах нулевых, и провозглашая, что 2010-е от них толком ничем не отличаются, а значит, и 2020-е ждут такие же.



Второй фильм, "Фаворитка", понравится любителям костюмных драм, дворцовых интриг и особенно поклонникам английской актрисы Оливии Колман – роль британской королевы Анны Стюарт принесла ей награду Венецианского кинофестиваля. Режиссер Йоргос Лантимос вспыхнул на фестивальном горизонте с близким к гениальности философским фильмом "Клык", а потом укреплялся в звании кинопророка с картинами "Альпы", "Лобстер" и "Убийство священного оленя".

Показ фильма Льва Кулешова 1925 года "Луч смерти" проходит в рамках программы "Кулешов AV", и это тот редкий случай, когда можно увидеть классику на большом экране. "Луч смерти" – история противостояния рабочих во главе со смелым лидером Томасом Ланном и фабрикантов-капиталистов в некой неназванной стране. Особенное удовольствие – музыкальное сопровождение этого специального показа: за него отвечают мастер терменвокса Петр Термен и техно-музыкант Никита Забелин. Показ пройдет в кинотеатре "Космос" 3 февраля в 19:00.

Выставки

Главное событие выходных – биеналле "Мода и стиль в фотографии-2019", которая стартует 31 января. И если вы еще не видели выставку "Пикассо&Хохлова" в ГМИИ им. Пушкина, поторопитесь – она скоро закончится.

Борис Регистер. Затмение времени. Черняховск, Калининградская область. 2013. Фото предоставлено организаторами выставки

"Мода и стиль в фотографии" открывается двумя выставками. Первая – "Яростная красота: время и жизнь Стэнли Грина". В Москву привезли две серии снимков одного из основателей прогрессивного фотоагенства Noor: о становлении панк-движения в Сан-Франциско и парижской моде 80-х.

31 января – 17 февраля

МАММ, Остоженка, 16

Вторая выставка – "Затмение времени" Бориса Регистера. Она о "памяти места" и разных культурных кодах, соединившихся в Калининграде-Кенигсберге, о мигрантах из бывших восточных республик и их столкновении с местным укладом, о смешении культур на фоне холодного моря и замков с башнями.

31 января – 17 марта

МАММ, Остоженка, 16

В ГМИИ им. Пушкина из Музея и Королевского парка Каподимонте привезли три произведения первой половины XVII века – "Юдифь и Олоферн" Артемизии Джентилески, "Ангел с игральными костями и туникой Христа" Симона Вуэ и "Святая Агата" Франческо Гварино. Экспозицию "Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники" дополнили работы Гвидо Рени, Гверчино, Симоне Кантарини из собрания Пушкинского музея. Главная жемчужина здесь, конечно, Джентилески и одна из ключевых ее работ.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Не уходите из Пушкинского музея, не посмотрев "Пикассо&Хохлова". 200 экспонатов – портреты Ольги и их с Пабло сына Поля, сюрреалистические полотна Пикассо, рисунки и архивные снимки – рассказывают шаг за шагом историю от любви до ненависти. Их отношения закончились расставанием, но Хохлова так и не смогла разлюбить художника: она всю жизнь писала ему письма, которые он в большинстве случаев даже не открывал.

Музей изобразительных искусств им. Пушкина

Волхонка, 12

600 рублей

До 31 марта

Еще один проект Пушкинского, совместный с галереей In Artibus – выставка "Ничего, кроме гармонии. Владимир Вейсберг из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина и коллекции Инны Баженовой". Экспозиция объединила живопись и графику самого тонкого среди мастеров "второго авангарда" из двух собраний – государственного, куда передала наследие вдова художника, и частного, сформировавшегося в последние годы. 2 февраля в 16:00 основатель In Artibus Инна Баженова прочтет лекцию "Мой Вейсберг" – расскажет о том, как работы художника появились в ее собрании и чем его творчество привлекательно для коллекционеров.

IN ARTIBUS

Пречистенская набережная, 17

до 28 июля





Театр

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Один из самых известных и, возможно, лучший спектакль режиссера Юрия Грымова.

"Цветы для Элджернона" – постановка по мотивам романа американского фантаста Дэниела Киза. Человек с умственными отклонениями Чарли (блистательный Максим Керин) решается на экспериментальную операцию на мозге. Его интеллект начинает стремительно расти, но могут ли знания сделать человека по-настоящему счастливым?

РАМТ

Театральная площадь, 2

3 февраля, 19:00

Билеты – от 2200 рублей

Концерты

Фото: ТАСС/Анна Салынская

Том Оделл уже приезжал в Москву, но тогда его песни создавались под влиянием жизнеутверждающих песен главной фортепианной рок-группы 2000-х Keane. Сейчас Том презентует москвичам новый альбом Jubilee Road в духе раннего Билли Джоэла. Это более взрослая и мрачная программа.

"Главклуб Green Concert"

Орджоникидзе, 11

3 февраля, 20:00

Билеты – от 2000 рублей





Twenty One Pilots. Фото: ТАСС/AP/Willy Sanjuan

Рэп-рок-дуэт из Огайо Twenty One Pilots тоже приезжают повторно, пару лет назад их концерт прошел с аншлагом. На этот раз группа уверена, что соберет стадион. Они только что выпустили один из лучших альтернативных альбомов не только года, но и десятилетия и намерены громко и ярко представить его москвичам.

"ВТБ Арена"

Ленинградский проспект, 36

2 февраля, 19:00





Город

В эти выходные на территории ЗИЛа пройдет фестиваль кофейного искусства Cezve Coffee Festival. Чемпионат бариста, лекции и Brew Bar, где можно попробовать кофе от разных обжарщиков, приготовленный альтернативным способом и в классической джезве. А еще вас научат варить кофе разными способами!

Культурный центр ЗИЛ

Восточная, 4, корпус 1

2 и 3 февраля, с 10:00

Вход бесплатный по регистрации

А в кафе израильской кухни "Ланчерия" придумали "Маркет бывших" Организаторы объясняют концепцию так: "У вас остались вещи от бывшего парня/девушки? Приносите их обменять/продать или просто отдать. Человек может быть вам не подошел, а вещи еще могут пригодиться". В общем, если хотите окончательно избавиться от воспоминаний о не очень счастливых отношениях, вам сюда.

"Ланчерия"

2-я Черногрязская, 6, строение 3

3 февраля, с 14:00

Вход бесплатный



Чтобы несчастливых воспоминаний в жизни было меньше, стоит посетить лекцию известного психолога Людмилы Петрановской "Детские психологические травмы: как поменять сценарий жизни".

Ведь в результате какого-то травмирующего события (или нескольких) ребенок "принимает" негативное решение о том, как относиться к себе и к своей жизни. Петрановская объяснит, как восстанавливаться после травм, будучи взрослым.

"Прямая речь"

Ермолаевский переулок, 25

2 февраля, 19:00

Билет – 2500 рублей