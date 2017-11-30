Детский уикенд. Каток на ВДНХ и мультфильм "Колобанга. Привет, Интернет!"

Портал Москва 24 подобрал несколько мероприятий, которые определенно заслуживают внимания в этот уикенд.

Мультфильм "Колобанга. Привет, Интернет!"

Фото: кадр из мультфильма "Колобанга. Привет, Интернет!" Реж. и сцен. Александр Романец, Вячеслав Марченко

В российский прокат выходит русский мультфильм про жителей Колобанги – смайликов-колобков, озвученных Гариком Харламовым, Михаилом Галустяном и Александром Реввой. Мультфильм рассказывает о смайлах-колобках, живущих на просторах Всемирной паутины в Колобанге. Они помогают мальчику Антону передавать эмоции в письмах, а в свободное от работы время отрываются на полную катушку! Но однажды в городе происходит несколько таинственных событий, и становится понятно: коварные и могущественные силы хотят поработить интернет! Смелые друзья – Челка, Колобок и Умник – встретятся с пришельцами, посетят заброшенный сайт, побывают в карантине и столкнутся лицом к лицу с армией правителя Фидо... Удастся ли им спасти Сеть, находясь на краю пропасти, увидите в кинотеатре.

Когда: в кинотеатрах с 30 ноября

Открытие катка на ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Каток на ВДНХ откроется 1 декабря выступлением знаменитого испанского высотного театра Grupo Puja. Легенды европейского театра представят созданное специально для России театрализованное шоу "Путь звезды", включающее элементы спортивной вертикальной акробатики и опаснейшие трюки на высоте 35 метров.

Темой ледового сезона этого года на ВДНХ станет "зима твоих достижений". Площадь ледовой поверхности составит более 20 тысяч квадратных метров.

Когда: 1 декабря каток откроется в 17:00. В это же время начнется праздничная программа. В 20:30 небо над катком превратится в театральную сцену. В 21:00 зрителей ждет красочный фейерверк. Кататься посетителям ВДНХ в этот день разрешат до 23:00.



Где: главная аллея ВДНХ – от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие", ледовые дорожки устроены вокруг знаменитых фонтанов.



Стоимость билета на открытие: 500 рублей для детей (6–12 лет) и 1000 рублей для взрослых.

Лекция "Супервозможности животных" для детей и их родителей

Фото: ТАСС/Craig Jones/Barcroft Images

Лекторий "Прямая речь" организует научную лекцию на тему "Супервозможности животных". Руководитель лаборатории биологии Политехнического музея Илья Колмановский популярно расскажет о самых быстрых животных (и нет, это не гепарды).

Вы узнаете о самых жизнеспособных животных, которые выжили после 300 лет полной засухи. Вам расскажут про тех, кого можно разрезать на 1000 кусочков, и из каждого снова возникнет такое же животное. На лекции обсудят эти и множество других удивительных зоологических фактов.

Когда: 3 декабря, 12:00



Где: "Прямая речь", Ермолаевский переулок, 25 (м. "Маяковская")



Цена: 1500 руб.



Возрастное ограничение: программа для детей от семи лет. Дети приглашаются в сопровождении взрослого.

Торговля в средневековой Москве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Музей археологии Москвы приглашает на увлекательную экскурсию, посвященную торговле в средневековой Москве. Участники узнают, что продавали и сколько это стоило в ХVI–XVII веках, как был устроен торг и где торговали в средневековой Москве, а в завершение смогут рассчитать, что можно было купить на 50 копеек в XVI веке.

Когда: 3 декабря



Где: Музей археологии Москвы, Манежная площадь, 1а.



Стоимость: 450 рублей. Предварительная запись обязательна: (495) 692-00-20.

Спектакль "Королевская корова" в московском театре Et Ceterа

В сказке всем заправляет не злая колдунья, не добрая фея, а… корова. Не простая корова, не священная, а королевская. Зовут ее по-простому, по-нашему – Зорька. Состоит Зорька на королевской службе: интриги плетет, песенки поет и с королем в шашки играет. Злых наказывает, влюбленных под венец ведет да и себя не забывает. Авторы постановки Лариса Титова и Александр Староторжский позиционируют ее как современную сказку для современных детей.

Когда: 3 декабря в 12:00 и 16:00



Где: московский театр Et Ceterа

Веревочный "ПандаПарк" в Филях

Захотелось немножко экстрима? Тогда "ПандаПарк" в Филях идеально подойдет для друзей, всей семьи и детей ростом от 90 сантиметров. Это один из самых крупных открытых веревочных парков города. Всего здесь девять маршрутов. Высота взрослых маршрутов достигает 20 метров.

Когда: ежедневно с 10:00 до 16:00 (в зависимости от погоды график работы парка может меняться, уточняйте заранее). Касса работает до 15:00.



Где: веревочный "ПандаПарк", ул. Новозаводская, 22.



Стоимость билета варьируется в зависимости от роста. Информацию о тарифах можно узнать на сайте парка.