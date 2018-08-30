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Москва 24

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Культура

30 августа, 13:38

Из области эпоса: песни, которые вошли в историю благодаря Иосифу Кобзону

культура утраты

30 августа умер народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Родственники 80-летнего артиста подтвердили его смерть, сообщил телеканал Москва 24.

Жизнь Иосифа Кобзона – это уже что-то из области эпоса. Кажется, он пел всегда: в его репертуаре около трех тысяч песен. Он выступал не только в больших концертных залах, но и в горячих точках. Кобзон признан самым титулованным артистом страны. Его фамилия занесена в "Книгу рекордов России". Его творчество – это уже целая эпоха.

Редакция портала Москва 24 вспоминает жизнь народного артиста и песни, которые вошли в историю именно благодаря Иосифу Давыдовичу.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр (Донецкая область). Перед самой войной семья переехала во Львов, отец ушел на фронт политруком, но в 1943 году был сильно контужен и после лечения демобилизован. Правда, к семье так и не вернулся.

В 1944 году мать Кобзона с тремя детьми, бабушкой и братом-инвалидом вернулась на Украину. Там же Иосиф пошел в школу. Мать повторно вышла замуж, а у Иосифа появились еще два сводных брата и сестра. В конце 1940 годов семья переехала в Днепропетровск, где Кобзон окончил Днепропетровский горный техникум.

Музыкальный дебют состоялся именно на сцене техникума – он исполнял песни дуэтом с будущим чемпионом Украинской ССР по бадминтону Баршаком. С 1956-го по 1959 годы Кобзон служил в армии, где был приглашен в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа.

"А у нас во дворе"


Видео: YouTube/Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России

Всесоюзная популярность пришла к Иосифу Кобзону в 1962 году после появления в эфире песни композитора Аркадия Островского и поэта Льва Ошанина Аркадия "А у нас во дворе" – легкой, душевной песенки про советский дворик, и, конечно, про любовь.

Эта песня звучала буквально из каждого окна. А на радио обрушилась такая лавина писем от слушателей, которые ждали продолжения истории, что Островский и Ошанин написали "И опять во дворе". Исполнял песню, разумеется, Иосиф Давыдович.

В 1958 году он поступил на вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Параллельно работал в Цирке на Цветном бульваре в программе Марка Местечкина "Куба – любовь моя", где исполнял одноименную песню Александры Пахмутовой. Затем – солист Всесоюзного радио, солист-вокалист Госконцерта, а в 1965-1989 годах – солист-вокалист Москонцерта.

"Песня остается с человеком"


Видео: YouTube/Iosif Kobzon

Встреча с композитором Аркадием Островским во многом определила будущее Кобзона. Песни в его исполнении – "Песня остается с человеком", "Мальчишки, мальчишки", "Ты слышишь, Куба", "Возможно" – вошли в постоянный репертуар певца.

"Мальчишки"


Видео: YouTube/ТРИАЦЕТАТ ТВ

В 1961 году Иосиф Кобзон исполнил эту песню по просьбе Юрия Гагарина на приеме в его честь (кстати, это была любимая композиция космонавта).

"Больше всего запомнилось, когда вернулся из космоса Гагарин, и мы выступали на приеме в его честь с композитором Аркадием Ильичем Островским. Тогда я еще пел в дуэте с Виктором Кохно. В тот апрельский день 1961 года мы пели любимую песню Гагарина "Мальчишки, мальчишки" и… написанную специально для этого случая космическую песню "На Луну и на Марс", – так вспоминал Кобзон первую встречу с космонавтом (из книги Николая Добрюхи "Иосиф Кобзон. Как перед Богом").

"Баллада о красках"


Видео: YouTube/aaasssdd100

Репертуар певца включал наиболее известные песни – патриотические, гражданские советские и комсомольские, повествующие о трудовых и воинских подвигах народа. Одна из таких композиций – "Баллада о красках".

С начала 1970-х годов началась сольная карьера Кобзона. В 1980-х он записал на грампластинки и вернул слушателям большое количество лирических и шуточных песен.

"День победы"


Видео: YouTube/Данил Дрозденко

Известную песню композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова о победе в Великой Отечественной войне исполняли многие артисты. Но больше всех зрителям полюбилось исполнение Иосифа Кобзона.

"Мгновения"


Видео: YouTube/Кир Стомп

Невероятно популярную в СССР военную драму "Семнадцать мгновений весны" украсили две композиции в исполнении Кобзона – "Мгновения" и "Песня о далекой родине" (более известная как "Где-то далеко..."). Среди претендентов были Лев Лещенко, Валерий Ободзинский, Муслим Магомаев... А доверили песни именно Кобзону. Правда, режиссер фильма Татьяна Лиознова обратилась тогда к певцу с прямым условием: "В песнях не должно быть слышно Кобзона, нужно, чтобы был слышен Штирлиц".

Сперва Кобзон хотел отказаться от работы, но все же переборол себя, и композиции были записаны.

"Офицеры"


Видео: YouTube/Iosif Kobzon

Иосиф Давыдович исполнял песню Олега Газманова "Офицеры". В 1960-1970 годы ездил с концертами на ударные комсомольские стройки, активно боролся за мир во всем мире, неоднократно входил в состав официальных делегаций, посещающих зарубежные страны с визитами дружбы. В 1980-е годы выступал для ограниченного контингента советских войск в Афганистане, ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Нескончаемой энергии Кобзона поражались многие молодые коллеги. Он успевал вести активную гастрольную, политическую и общественную деятельность.

Иосиф Давыдович долгое время боролся со страшным недугом. В июле сообщалось, что его состояние сильно ухудшилось. Он проходил курс химиотерапии.

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