Главные фильмы великой кинодокументалистки Аньес Варда

В Париже в возрасте 90 лет скончалась одна из самых известных женщин, снимавших кино, – Аньес Варда. Она фотографировала, писала сценарии (в том числе, работала над "Последним танго в Париже" Бертолуччи), было одной из первооткрывателей "Новой волны", но прежде всего оказала огромное влияние на документальное кино. Москва 24 вспомнила главные фильмы Варда, с которыми непременно стоит познакомиться – хотя бы и по такому грустному поводу.

Фото: ТАСС/ABACAPRESS/Lionel Hahn

"Клео от 5 до 7"

1962

Второй полнометражный фильм Варда рассказывает о молодой певице Клео (Корин Маршан), а точнее о двух часах из ее жизни. Она боится смерти, а после похода к гадалке, которая предсказывает ей кончину, этот страх наполняет все ее существо. Картина снята в 1962 году, когда "новая волна" была на пике. Родство с ней "Клео от 5 до 7" выдает не только то, как рассказана история, – в фильме в эпизодических ролях появляются режиссер Жан–Люк Годар и его жена и постоянная актриса Анна Карина.

Видео: Youtube/AKA

"Без крыши, вне закона"

1985

В канаве среди виноградников на юге Франции находят тело замерзшей девушки – это Мона, бродяжка, которую никто из местных толком и не знал. Дальше повествование отматывают назад и начинается рассказ о странствиях Моны, которые и привели ее в злополучный виноградник. Прямо в камеру о девушке и ее поступках говорят (чаще всего критически) люди, встречавшие ее в последние дни жизни – Варда сняла мокьюментари еще до того, как это было модно. Фильм получил "Золотого льва" на фестивале в Венеции.

Видео: Youtube/ArrivaTrailers

"Типы с улицы Дагерра"

1976

Первый полнометражный документальный фильм Варда с остроумным названием "Дагерротипы", Daguerréotypes, рассказывает не о раннем методе проявки фото, но о жителях Rue Daguerre в Париже (в их числе и режиссер, которая позже признавалась, что весь фильм сняли на расстоянии 90 метров от ее дома, потому что дальше не дотягивался шнур). Главные герои – владельцы магазинчиков и торговцы, позирующие на фоне булок и багетов, но, повествуя о них, Варда делает будничное поэтическим, бытовое – трогательным и необычным. Подобную магию кино она сотворит еще не раз – например, в "Собирателях и собирательницах" (2000).

Фильмы на социальную и политическую тему

"Далеко от Вьетнама",1967; "Черные пантеры",1968; "Ответ женщин",1975

В 60–е невозможно было снимать актуальное кино, оставаясь в стороне от политики. Традиционно левые французские режиссеры–интеллектуалы в 1967 году собрали альманах "Далеко от Вьетнама" – так они выразили поддержку его жителям и протест против интервенции США. Автором одной из новелл и стала Варда, другие сняли Жан–Люк Годар, Клод Лелуш и Ален Рене.

Гений документалиста Варда проявлялся и в том, что исторические события находили ее, а она успевала их снять. В 1968 году, отмеченном широкими волнениями не только во Франции, но и в США, она оказалась в Калифорнии, где проходил митинг Черных пантер, протестовавших против ареста одного из их лидеров Хьюи Ньютона. Взяв камеру, режиссер сняла участников вооруженного и агрессивного объединения – так появилась чуть ли не единственное документальное кино о Черных пантерах. Варда часто называют феминисткой – еще в 70–е она дала "Ответ женщин", заявив на экране об их праве быть собой и распоряжаться своим телом. Ролик вызвал скандал из–за съемок танцующей беременной женщины – абсолютно голой.

Видео: Youtube/FilmStruck

"Лица, деревни"

2017

Интерес к граффити Варда проявила еще в 1981 году, когда сняла о лос–анджелесских уличных рисунках фильм "Стены, стены". К этой теме она вернулась в 2017 году: вместе с художником JR они отправились по французским городкам, где снимали людей – а их гигантские портреты клеили на стенах. Фильм номинировали на награду Американской киноакадемии за лучшую документальную картину. В 2017 году "Оскар" за вклад в кинематограф получила и сама Варда.

Видео: Youtube/Madman Films

"Варда глазами Аньес"

2018

Своим последним фильмом Варда подводит черту: в нем, сидя на сцене перед зрителями, она рассказывает о кино – прежде всего, своем – как оно снималось, что оно значит, и с чем связано для нее. Этот итоговый фильм, по-своему прощание, Варда представила на Берлинском кинофестивале менее чем за два месяца до смерти, в очередной раз проявив удивительную прозорливость, свойственную ей.

Видео: Youtube/The Upcoming

Катя Загвоздкина