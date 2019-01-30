5 главных классических концертов февраля

Яркий контратенор из Польши Якуб Йозеф Орлинский – молодая звезда, о которой сейчас говорит весь мир. Нечто подобное несколько лет назад происходило с Теодором Курентзисом. В феврале они оба порадуют московскую публику. Также приближается долгожданное выступление оркестра Мариинки, скоро концерт Мацуева и еще кое-что.

Симфонический оркестр Мариинки и Валерий Гергиев

Оркестр Мариинского театра – один из лучших симфонических коллективов современности, билеты на выступления которого надо покупать заранее. В программе февральского концерта – "Песнь о земле" Густава Малера. Вокальные партии исполнят солисты театра: Юлия Маточкина (меццо-сопрано) и Михаил Векуа (тенор).

Зал "Зарядье"

Варварка, 6, строение 4

1 февраля, 19:00

Билеты – от 2000 рублей

Теодор Курентзис и musicAeterna

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В феврале маэстро Курентзис и его musicAeterna исполнят программу из произведений Чайковского. В концерте также примет участие известная швейцарская скрипачка Патриция Копачинская.

Концертный зал им. П. И. Чайковского

Триумфальная площадь, 4/31

6 февраля, 19:00

Билеты – от 12 000 рублей

Якуб Йозеф Орлинский

Контратенор Якуб Йозеф Орлинский, по словам критиков, сочетает "красоту звука и необыкновенное единство тембра и блеска во всем его диапазоне". 22 февраля в этом сможет убедиться и московская публика. В исполнении Орлинского прозвучат произведения Вивальди, Фаго, Генделя и Баха.

Зал "Зарядье"

Варварка, 6, строение 4

22 февраля, 19:00

Билеты – от 900 рублей

Владимир Юровский и ГАСО имени Светланова

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Госоркестр России (в 2016 году коллективу исполнилось 80 лет) и один из ярчайших российских дирижеров Владимир Юровский представят программу из произведений Шостаковича и Малера. В концерте принимают участие: Алина Ибрагимова (скрипка), Марина Пруденская (меццо-сопрано), Всеволод Гривнов (тенор).

Концертный зал им. П. И. Чайковского

Триумфальная площадь, 4/31

8 февраля, 19:00

Билеты – от 5000 рублей

Денис Мацуев

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Большой праздничный концерт с участием одного из самых известных пианистов мира. Сыграют Бетховена и Рахманинова, Шопена и Прокофьева. Выступление пройдет на сцене одной из самых оригинальных концертных площадок страны. Рекомендуется коктейльный дресс-код.

Барвиха Luxury Village

Восьмой километр Рублево-Успенского шоссе, Барвиха

14 февраля, 20:00

Билеты – от 10 000 рублей