75-й Венецианский кинофестиваль: самые ожидаемые премьеры

В Венеции открывается один из самых важных мировых кинофестивалей. Соперничающий за звание "главного европейского" с Каннами и Берлином, в этом году он, кажется, вырвался вперед – программа выглядит по-настоящему внушительно, а фильмы самых значимых современных режиссеров попали как в основной конкурс, так и в параллельные программы.

О самых интересных премьерах Венецианского кинофестиваля – в материале портала Москва 24.

Фильм открытия – "Человек на Луне" новая работа любимца Голливуда Дэмьена Шазелла, создателя "Одержимости" и "Ла-Ла Ленда". Масштабный байопик о Ниле Армстронге (Райан Гослинг) и его знаменитом "маленьком шаге, ставшем огромным скачком для всего человечества" выйдет в прокат в России 22 ноября. Как и водится в высокобюджетном голливудском кино, история коснется не только профессионального пути астронавта, но и его личных взаимоотношений с женой и детьми.



Видео: YouTube/Universal Pictures Russia

"Человек, который удивил всех" – русская лента из секции "Горизонты" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, второй совместный полнометражный фильм режиссеров после нашумевших в 2013 году "Интимных мест". Их новый фильм – история деревенского мужчины, испробовавшего все известные методы борьбы с раком. В качестве последнего средства он прибегает к способу, который может "удивить всех"... В роли тракториста, меняющего пол, – Евгений Цыганов.

Кадр из фильма "Человек, который удивил всех". Пресс-служба компании "Нон-Стоп Продакшн"



"Братья Систерс" – первый англоязычный фильм одного из главных фаворитов Канн Жака Одиара ("Дипан", "Пророк", "Ржавчина и кость"). Это комедийный вестерн с Хоакином Фениксом и Джоном Си Райли в ролях "охотников за головами", получивших "заказ" прикончить золотоискателя в лице Джейка Джилленхола. Фильм уже закуплен для проката в России, премьера состоится 11 октября.



Видео: YouTube/iVideos

Еще один вестерн в основном конкурсе фестиваля – "Баллада Бастера Скраггса" братьев Коэн. Мировая премьера фильма ожидается в октябре, и про сам проект пока известно не так много. Первоначально он задумывался как антология вестернов в форме мини-сериала, но в конечном итоге превратился в полнометражный фильм, действие которого происходит на фоне захолустья Дикого Запада. В проекте заняты Лиам Нисон, Брендан Глисон, Джеймс Франко, Зои Казан и Том Уэйтс.

Кадр из фильма "Баллада Бастера Скраггса". Реж. братья Коэн



Режиссерский дебют Брэдли Купера "Звезда родилась" в Венеции покажут во внеконкурсной программе. Мюзикл, в котором режиссер исполнил главную роль вместе с Леди Гагой (для нее участие в проекте стало первой главной ролью в большом кино) – уже третий ремейк голливудской ленты 1937 года. В этот раз ее главные герои – теряющий славу кантри-музыкант и неизвестная певица, которой он поможет взойти на музыкальный олимп. В России фильм выйдет в прокат 4 октября.



Видео: YouTube/WBRussia

Другой ремейк в конкурсе фестиваля – "Суспирия" Луки Гуаданьино ("Назови меня своим именем", "Большой всплеск"), решившего переснять один из главных хорроров Дарио Ардженто, взяв в главные роли Дакоту Джонсон и Тильду Суинтон, а в композиторы – Тома Йорка. История об американской балерине, присоединяющейся к труппе Берлинской танцевальной академии, в стенах которой ей предстоит столкнуться с таинственным и зловещим проклятием, должна выйти в прокат в России 29 ноября.



Видео: YouTube/iVideos

"Рома" – новый фильм Альфонсо Куарона, после "Оскара" за "Гравитацию" решившего снова снять фильм в родной Мексике на испанском языке. Черно-белая лента с незнакомыми широкому зрителю актерами – история семьи, живущей в 1970-е годы в пригороде Мехико. Фильм приобретен для распространения Netflix – к слову, это и помешало ему попасть в конкурсную программу Канн, зато благодаря менее жесткой политике Венецианского кинофестиваля "Рома" сможет побороться с другими фильмами главного конкурса за обладание "Золотым львом".



Видео: YouTube/Netflix

В последнее время в прокат вышло уже несколько фильмов о Ван Гоге, но любители великого художника могут снова порадоваться – Джулиан Шнабель, давно зарекомендовавший себя как специалист по байопикам ("Баския" о знаменитом американском художнике, "Пока не наступит ночь" о кубинском поэте Рейнальдо Аренасе) снял фильм "Ван Гог. На пороге вечности" о последних днях художника. Актерский состав поистине звездный – помимо сыгравшего главную роль Уиллема Дефо в фильме задействованы Оскар Айзек, Мадс Миккельсен, Матье Амальрик, Руперт Френд, Эмманюэль Сенье. Над сценарием с режиссером работал Жан-Клод Карьер, соавтор множества известных фильмов, среди которых – "Вальмон", "Жестяной барабан", "Этот смутный объект желания", "Трудно быть богом".

Кадр из фильма "Ван Гог. На пороге вечности". Реж. Джулиан Шнабель



"Фаворитка" – новый фильм Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун, Рэйчел Вайс, Николасом Холтом и Оливией Колман. На этот раз "режиссер социального абсурда" снял историческую драму, действие которой происходит в XVIII веке при дворе Английской королевы Анны Стюарт. В центре сюжета – соперничество двух кузин за должность при дворе и, как обычно в фильмах Лантимоса – "игры, в которые играют люди". Премьера в России – 31 января 2019 года.



Видео: YouTube/FoxSearchlight

Исторический фильм более "серьезного жанра", "Один король – одна Франция", масштабная лента про Великую французскую революцию, каких не было уже давно. По форме это красивое историческое полотно со множеством действующих лиц, как "вершителей судеб", так и "маленьких людей". Режиссер – Пьер Шоллер, в ролях – Гаспар Ульель, Адель Энель, Луи Гаррель, Дени Лаван и Лоран Лафитт. В прокате – с 4 октября.



Видео: YouTube/STUDIOCANAL France

"Другая сторона ветра" Орсона Уэллса – не законченный режиссером фильм, который долгие годы пытались довести до финальных титров самые разные люди, от Питера Богдановича до Уэса Андерсона и Ноа Баумбаха. Окончательно завершить проект помогло финансирование Netflix, так что Венецианский кинофестиваль станет первой площадкой, где зритель увидит сатиру голливудского классика на "традиционный" кинематограф и режиссеров 1970-х годов в жанре докьюментари со сценами, снятыми как на цветную, так и на черно-белую пленку. На Netflix фильм выйдет 2 ноября.



Лиза Минаева