"OA": что происходит во втором сезоне мистического сериала

На Netflix вышел второй сезон фантастическо-мистического сериала про игры разума "ОА". То, что Netflix выпустил очередной фильм или его продолжение, как правило, сложно назвать событием – на платформе сериалы выходят пачками. Но в случае с "ОА" это именно так. Его появление критики встретили восторженными рецензиями, а зрители – комментариями в духе: "Мы так долго ждали!" Москва 24 объясняет, чем этот сериал интересен.

Кадр из сериала "ОА". Режиссеры Зал Батманглидж, Эндрю Хэй, Анна Роуз Холмер. Продюсеры Ник Энджелл, Зал Батманглидж, Одри Эббс. Сценарий Зал Батманглидж, Брит Марлинг, Доминик Орландо

Что за "ОА"

В 2016 году на Netflix без широкой рекламной кампании выложили первый сезон сериала "ОА", сценарий к которому написали независимый режиссер, завсегдатай фестиваля Sundance Зал Батманглидж и актриса Брит Марлинг, сыгравшая в "ОА" главную роль. Одним из продюсеров стал Брэд Питт (его компания Plan B участвовала в создании фильма). Отсутствие раскрутки не помешало сериалу быстро стать едва ли не культовым – о нем тепло отозвались критики, сразу появилась крепкая фанатская база. Сериал оказался по-настоящему авторским, не укладывающимся в шаблоны коммерческой продукции. На этой почве его сравнивали чуть ли не с третьим сезоном "Твин Пикса", хотя сюжет у "OA" разворачивается все-таки в более понятной плоскости. Создателям "ОА" удалось, не используя клише популярного кино, создать ощущение таинственной непредсказуемости, которое достигается неожиданными способами. Например, колористическая схема первого сезона заставила фанатов искать в каждой сцене какой-либо предмет фиолетового цвета и интерпретировать, как они связаны между собой, – и подобных деталей много.

О чем этот сериал

Первый сезон начинался с того, что девушка Прейри (Марлинг), семь лет как пропавшая, возвращается домой куда-то в мичиганскую глушь. Загадочный камбэк после не менее загадочного исчезновения не единственная странность: в детстве Прейри или ОА, как она зовет себя, была слепой, а теперь прозрела. Рассказать детективам ФБР, что произошло за время ее отсутствия, она отказывается. Между тем произошло многое: в жизни Прейри были и взросление в семье русского олигарха (там вечные снега – так в кино изображают Россию), и эксперименты одержимого ученого, и психоделическое путешествие в параллельные вселенные.

Видео Youtube: Netflix



Что изменилось в новом сезоне

Линия с параллельными мирами осталась: героиня попадает в альтернативную Америку, где история сложилась иначе. Ее не воспитывала приемная семья: OA – дочь русского олигарха по имени Нина Азарова, и живет она в шикарных апартаментах в Сан-Франциско. Мир тоже другой: в 2016 году президентом является не Обама и не Трамп, а Джо Байден. Появилась параллельная сюжетная линия о частном детективе Кариме Вашингтоне (Кингсли Бен-Адир). Он расследует пропажу вьетнамской девочки Мишель, которая играла в некий аналог "Синих китов" – игру с дополненной реальностью, перетекающую в офлайн.