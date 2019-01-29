Таганка-мать: кто делает микро-СМИ об истории, архитектуре и крафтовых барах района

Мы начинаем рассказывать о людях, которые ведут аккаунты, блоги и каналы о той Москве, которую все так любят: душевной и наполненной историей. Наш первый герой – Денис Бычков: журналист, краевед и житель Таганки.





Как все начиналось

Занимаясь развитием своего проекта "Москва. Детали", в том числе и в телеграме, я очень скучал по настоящему живому микро-медиа про район, в котором я живу. Летом 2018 года мне надоело скучать, и я сам сделал такой проект: телеграм-канал "Таганка-мать", микро-СМИ о самом нашем главном таганском – архитектура, бары крафтового пива и любовь.





Этот красиво заросший склон – часть территории посольства Индии. Вход сюда категорически закрыт, но пытливые жители Таганки и окрестностей знают, как здесь оказаться. Фото: из личного архива Дениса Бычкова

Откуда берутся истории?

Если ты живешь в районе с богатой историей, бурной современной жизнью и сам в ней активно варишься, сюжеты окружают тебя со всех сторон. В последнее три-четыре года постоянно что-то открывается в плане кафе/ресторанов/баров, а местные жители делают разные классные вещи – от состязаний на лучший приготовленный гостями суп до украшения историческими фотографиями отделений местного "Сбербанка". И лучшие из таких сюжетов поселяются в канале "Таганка-мать".





Милый деревянный старик на задворках улице Солженицына – собирательный образ района, в котором гармонично уживаются староверы, сталинские здания и крафтовое пиво. Фото: из личного архива Дениса Бычкова

Вдохновение

Таганка вдохновляет примерно всем – и хорошим, и не очень. Здесь даже природа сделала все, чтобы считать эту местность великой: две реки, несколько прудов, огромные холмы; здесь столько происходило событий и жило столько ярких персонажей, хватило бы на трехтомник.



Один только сюжет с местными старообрядческими общинами чего стоит – они стали селиться здесь несколько веков назад, и до сих пор Таганка хранит множество их зданий, церквей, вплоть до собраний в наши дни потомков этих людей (но это тайна). Это центральный, густонаселенный, очень жилой район, а местность, как известно, определяется именно ее жителями и тем, что они для нее делают. Общий уровень "Нам не все равно" жителей Таганки – впечатляет и вдохновляет.





Учебное заведение на Малой Андроньевской – бывшая староверческая Церковь Николы Чудотворца Никольско-Рогожской общины, 1912 года постройки. Фото: из личного архива Дениса Бычкова

Если бы появилась машина времени…

Хотелось бы, конечно, на время стать Колей Герасимовым из фильма "Гостья из будущего" и отправиться в советское прошлое – с возможностью повлиять на ситуацию, в которой советские чиновники уничтожили большой исторический кусок района. Теперь вместо тихих двухэтажных улочек – монструозная Марксистская улица. И прежней Таганской площади не хватает – когда-то это было красивое общественное пространство с торговыми лавками, зеленью и сквером, теперь – бездушная и неудобная транспортная развязка. Да, еще лавки с виниловыми пластинками, пожалуй, не достает.