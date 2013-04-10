7 спектаклей 2019 года, которые стоит ждать

Рассказываем о ближайших премьерах Константина Богомолова, Кирилла Серебренникова, Штефана Кэги и других – и даем советы, как к ним подготовиться.

Теллурия

Где: в Театре на Таганке

Кто ставит: Константин Богомолов

Что это: На самом деле редкая штука – спектакль по современной русской прозе (недавно мы рассказывали, какие есть еще). "Теллурия" – фантастический роман Владимира Сорокина про Новое Средневековье, которое будто бы наступит через пару десятилетий. Вместо машин опять будут кони, вернутся монархии, а для полноты картины генетики создадут настоящих кентавров и людей с песьими головами. В романе нет единого сюжета: каждая глава – это новая история.

Почему стоит ждать: Актриса Ирина Апексимова уже почти четыре года руководит Театром на Таганке и не бросает попыток вернуть туда жизнь. До старой Таганки пока далеко, но подвижки есть. А уж "Теллурия" Богомолова вообще может оказаться главной премьерой сезона. Режиссер на пике карьеры, только что поставил свои лучшие спектакли – "Три сестры" в Москве и "Славу" в Питере. Сорокин – самый важный автор в его жизни: Богомолов взял у него больше, чем у любого из коллег-режиссеров, у них даже юмор похожий. Короче, держим кулачки.

Как подготовиться: прочитать роман "Теллурия" и посмотреть спектакль Богомолова "Триумф времени и бесчувствия" с либретто Сорокина.

Когда премьера: 7 и 8 февраля

Иранская конференция

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Где: в Театре наций

Кто ставит: Виктор Рыжаков

Что это: Постановка новой пьесы Ивана Вырыпаева – российского драматурга номер один, который в последние годы живет и работает в Польше. Восемь датских ученых и журналистов и одна иранская поэтесса встречаются в университете Копенгагена, чтобы поговорить об отношениях Ирана с западным миром. Обычная конференция перерастает в философский спор о боге и светской этике.

Почему стоит ждать: "Иранская конференция" – лучший текст автора за последние годы: настоящий интеллектуальный аттракцион, который с первых минут заставляет зрителя мысленно включаться в дискуссию. Виктор Рыжаков – главный спец по пьесам Вырыпаева, не считая разве что самого Вырыпаева (он тоже работает со своими текстами как режиссер, скажем, недавно в Москве показывали его польскую постановку той же "Иранской конференции"). А еще в спектакле Театра наций будет беспрецедентный актерский состав: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Игорь Верник, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт и еще множество прекрасных артистов.

Как подготовиться: посмотреть фильм Вырыпаева "Танец Дели" и спектакль Рыжакова "Иллюзии" по его пьесе.

Когда премьера: 10 – 13 апреля

Зловещая долина

Фото: Münchner Kammerspiele

Кто показывает: компания "Импресарио" в Новом пространстве Театра наций

Кто ставит: Штефан Кэги

Что это: Это как "Мир дикого запада", только взаправду. Монолог немецкого писателя Томаса Мелле исполняет жутко натуралистичный андроид, созданный по его образу и подобию. Автор проекта – режиссер из немецко-швейцарской группы Rimini Protokoll, самой передовой команды в области неигрового театра. Вот как выглядят некоторые их работы. Remote X: вы гуляете по городу, а компьютерный голос говорит вам, что делать. Cargo X: вы катаетесь в прозрачной фуре, а настоящие дальнобойщики рассказывают вам о своей работе. "Наследие. Комнаты без людей": вы посещаете восемь комнат-инсталляций и в каждой узнаете историю реального человека, который рискует умереть в любую минуту.

В России "Зловещую долину" показывает "Импресарио" — продюсерская компания Федора Елютина, у которой уже было два проекта с Rimini Protokoll — при поддержке Нового пространства Театра наций. Спектакль будет идти всего три недели, а билеты на него появятся в середине января.

Почему стоит ждать: Спектакли Rimini Protokoll – это самое интересное, что может предложить современный театр, при том, что на театр их работы похожи не всегда. Их особый дар – рассказывать о самых важных вопросах XXI века в совершенно революционной, а главное, безумно увлекательной форме.

Как подготовиться: поучаствовать в интерактивном спектакле £¥€$ (ложь) от компании "Импресарио" и бельгийского режиссера Александра Дервиндта.

Когда премьера: в апреле

Она уехала в Москву

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Где: в Театре наций

Кто ставит: Андрей Могучий

Что это: Загадочный проект петербургского режиссера, художественного руководителя БДТ Могучего по прозе математика Романа Михайлова (по каким конкретно произведением – никто не знает).

Почему стоит ждать: Могучий стоял у истоков российского визуального театра – такого, где пространство, свет и прочие неодушевленные вещи важнее слов. Он по-прежнему один из самых интересных петербургских режиссеров, а в Москве не работал довольно давно – со времен замечательного Circo Ambulante в том же Театре наций.

Как подготовиться: съездить в Петербург на спектакль Могучего "Три толстяка".

Когда премьера: в июне

Геометрия

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Где: в "Электротеатре Станиславский"

Кто ставит: Владимир Раннев

Что это: Новый проект композитора Раннева, хореографа Анны Абалихиной и художницы Марины Алексеевой, который будет идти под открытым небом, во дворе "Электротеатра".

Почему стоит ждать: Что представляет из себя "Геометрия", пока неясно, но состав команды внушает большие надежды. Год назад у Раннева был режиссерский дебют в том же "Электротеатре" – опера "Проза" по произведениям Юрия Мамлеева и Антона Чехова. Это очень стильный и крайне необычный спектакль: смесь оперы, мультфильма и комикса. Соавтор режиссера Марина Алексеева создала оптическую иллюзию, которая полностью дезориентирует зрителя в пространстве: непонятно, где реальный человек, а где отражение в стекле.

Как подготовиться: посмотреть "Прозу".

Когда премьера: летом

Дон Кихот

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Где: в Театре им. Вахтангова

Кто ставит: Юрий Бутусов

Что это: Новый главный режиссер самого симпатичного академического театра сочиняет спектакль по классическому роману Сервантеса.

Почему стоит ждать: Бутусов – мастер сверхэмоционального метафорического театра. Он отлично работает с вахтанговской труппой: и "Мера за меру", и "Бег" были стопроцентными удачами. А еще в театре Вахтангова есть идеальный актер на роль Дон Кихота – Сергей Епишев.

Как подготовиться: посмотреть любой московский спектакль Бутусова – например, "Доброго человека из Сезуана" или "Чайку".

Когда премьера: пока непонятно

Боженька

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Где: "Гоголь-центр"

Кто ставит: Никита Кукушкин

Что это: Режиссерский дебют самого обаятельного артиста "Гоголь-центра" по пьесе их штатного драматурга Валерия Печейкина. Это жутко смешная сатирическая сказка для взрослых – что-то среднее между повестью Фазиля Искандера "Кролики и удавы" и кровожадным трэш-мультиком Happy Tree Friends (прочитать ее можно здесь). Черный котенок сбегает из жестокого человеческого города в лесной рай, населенный такими же говорящими животными – и сталкивается с настоящей пуританской диктатурой под управлением ханжи-мышонка.

Почему стоит ждать: Умные и злые комедии – редчайшая вещь на российской сцене. Даже удивительно, что лучшая пьеса нашего самого остроумного драматурга добралась до театра только сейчас, при том, что на фестивале драматургии "Любимовка" ее прочитали аж в 2015 году.

Как подготовиться: Посмотреть спектакль Кирилла Серебренникова "Кафка" по пьесе Печейкина.

Когда премьера: пока непонятно

Антон Хитров