Не пропустите в январе: "Ай Фак" и еще 4 спектакля по современной русской прозе

Премьера Константина Богомолова по роману Виктора Пелевина "iPhuck 10" – редкий случай, когда театр адаптирует совсем новую книгу. Сегодняшних театральных режиссеров русская проза занимает куда меньше, чем, например, Юрия Любимова, который в свое время поставил на Таганке целых восемь спектаклей по повестям и романам современников.

И все-таки современная литература редко, но проникает на сцену. Иногда из этого даже получаются хорошие спектакли. Например, эти.





"Ай Фак. Трагедия"

Фото: Агентство Москва/Никеричев Андрей

Где: "Москва-Сити", башня "Меркурий"

Кто поставил: Константин Богомолов

Для кого: для неразочаровавшихся в Пелевине

"Ай Фак" – довольно нетипичная работа Богомолова. Во-первых, обычно его заказчик – какой-нибудь государственный театр вроде МХТ имени Чехова, но в этот раз идея проекта принадлежит продюсеру Светлане Доле, а производство взяла на себя независимая театральная компания "Мастерская Брусникина".

Во-вторых, при всей новизне режиссерского языка Богомолов никогда не покидал традиционный театральный зал – до сегодняшнего дня: новый спектакль играют на четвертом этаже золотой башни "Меркурий", в бетонной коробке с роскошным видом из окон. Зрителей распределяют по трем смежным залам: если сектор A видит артиста живьем, то секторы B и C – только на видео (операторы, кстати, снимают на айфоны, отдавая дань названию). Так режиссер переносит на сцену главную сюжетную линию пелевинского романа – диалог живого человека с бестелесным искусственным интеллектом: собеседники слышат друг друга, но находятся по разные стороны компьютерного интерфейса.

И в-третьих, до сих пор Богомолов не поддавался моде на иммерсивный театр, а вот "Ай Фак" – нечто среднее между привычным спектаклем "за четвертой стеной" и театром погружения. Пока актеры работают, надо сидеть и смотреть. Но перед началом спектакля и в длинном антракте зрители могут ходить по залам, а они – усилиями художницы Ларисы Ломакиной – работают как тотальная инсталляция. На стенах – коллекция современного искусства, которым торгует главная героиня, коридоры и туалеты залиты разноцветным светом и напоминают ирреальные комнаты художника Джеймса Таррелла.

Зато актерский состав для Богомолова вполне привычный. Кастинг в "Ай Факе" настолько точный, что кажется, спектакль и поставлен исключительно ради того, чтобы полицейский литературный алгоритм Порфирий Петрович заговорил голосом Игоря Миркурбанова, а его нанимательницу, могущественного куратора Маруху Чо, сыграла Дарья Мороз.

Если что-то может оттолкнуть в "Ай Факе", то это, собственно, текст Виктора Пелевина, который хоть и дается в сокращении, но сохраняет все свои свойства. "iPhuck 10" написан человеком с поверхностными представлениями о современном искусстве, феминизме и борьбе за равенство – по крайней мере, так следует из его собственного текста.

Да, наполовину этот роман – высококлассная научная фантастика, которая пытается ответить на захватывающий вопрос: можно ли заменить художника искусственным интеллектом? И если да, то как? Но другая половина состоит из стереотипов (как раз антинаучных) и порожденных ими страхов, завернутых в аппетитную афористичную форму. Современным искусством никто не восхищается искренне – это все многолетний глобальный заговор художников, кураторов и арт-дилеров. Феминистки ненавидят мужчин и мечтают запретить физическую близость вообще. Цель ЛГБТ – принудить к однополой любви всех гетеросексуалов. Технологии убивают естественность, а будущее ужасно, ужасно, ужасно. Если даже беглый пересказ основных посылов романа вызывает у вас аллергию, имейте в виду: Богомолов все это оставил. А местами даже проиллюстрировал.

18, 19, 26 и 27 января

Билеты – от 2 000 до 15 000 рублей





"Самое важное"

Фото: fomenko.theatre.ru/Екатерина Цветкова

Где: "Мастерская Петра Фоменко"

Кто поставил: Евгений Каменькович

Для кого: для тоскующих по простому доброму театру

В "Мастерскую Фоменко" – одно из немногих мест, где еще умеют делать стильный консервативный театр – обычно ходят за спектаклями по классике. Современных названий в репертуаре немного, а постановка по прозе и вовсе одна: "Самое важное". В ней театр адаптирует роман Михаила Шишкина "Венерин волос" о русском сотруднике швейцарской эмиграционной службы, который день за днем выслушивает биографии соотечественников.

Режиссер Евгений Каменькович, самый верный последователь Петра Фоменко и нынешний худрук театра, сумел сотворить из запутанной интеллектуальной прозы постановку в стиле "Мастерской" – легкую, обаятельную, выгодно показывающую артистов (среди которых звезды труппы Ксения и Полина Кутеповы) и рассказывающую простые человеческие истории. Подзаголовок "Этюды и импровизации" уже настраивает на нужный лад.

8 и 22 января

Билеты – от 1 000 до 5 000 рублей





"Русская красавица"

Где: "Гоголь-центр"

Кто поставил: Женя Беркович

Для кого: для тех, у кого нет ностальгии по советскому прошлому

Жестокий спектакль о судьбе молодой женщины в лицемерном брежневском СССР. По меркам ранних 80-х роман Виктора Ерофеева рассказывал о сексуальной жизни героини, московской манекенщицы с кошмарным провинциальным детством, пугающе откровенно – поэтому у нас его напечатали только в перестройку.

Ирину, ту самую "русскую красавицу", играет Екатерина Стеблина – выпускница Кирилла Серебренникова и однокурсница режиссера Жени Беркович. Всех прочих персонажей, которых мы узнаем с ее слов, изображают два актера – Вячеслав Гилинов и Анна Гуляренко из труппы Театра имени Гоголя, который теперь называется "Гоголь-центром". Собственно, "Русская красавица" – один из первых опытов удачного сотрудничества старой команды театра с молодыми учениками Серебренникова.

27 января

Билеты – от 500 до 1 500 рублей





"Чапаев и Пустота"

Где: "Практика"

Кто поставил: Максим Диденко

Для кого: для тех, кто любит глазами

Самый совершенный спектакль ультрамодного режиссера Диденко и наглядное доказательство, что театр объединяет в себе все мыслимые виды искусства.

Хрестоматийный роман Виктора Пелевина, а точнее, отдельные выдержки из него – не "основа спектакля", а всего лишь один из элементов уравнения: художница Галя Солодовникова, композитор Иван Кушнир и хореограф Ирина Га ничуть не менее важны, чем автор текста. Особенно Солодовникова – она сделала с камерной сценой "Практики" нечто насколько выдающееся, чего еще никому не удавалось.

Спектакль исполняют артисты "Мастерской Брусникина", и режиссер умело пользуется всесторонними возможностями этой труппы: в первом акте заставляет их петь, во втором – разговаривать и в третьем – двигаться.

10-13 января

Билеты – от 4 000 до 5 000 рублей





"Отморозки"

Где: "Гоголь-центр"

Кто поставил: Кирилл Серебренников

Для кого: для неравнодушных

Программный проект "Седьмой студии", команды, которую Серебренников воспитал в Школе-студии МХАТ и на которой сегодня во многом держится репертуар "Гоголь-центра". Программный – потому что спектаклей, которые напрямую показывают гражданский протест, у нас единицы. А на большой сцене он вообще такой один.

Литературная основа "Отморозков" – роман Захара Прилепина "Санькя" о политической борьбе молодых, где описан его личный опыт в партии нацболов. Злободневная – относительно конца нулевых-начала десятых – литература встречается с поэтической театральной режиссурой.

С премьеры прошло больше семи лет: с тех пор много чего случилось и в стране, и в театре, и в судьбах авторов – Прилепина и Серебренникова. Тем интереснее вспомнить, что художники думали об обществе в начале 2011 года.

В ближайшие месяцы показов нет.



Антон Хитров