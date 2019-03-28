Выходные в Москве: "Пляжный бездельник", японская культура и прощание с ЦДХ

Если вы никогда не видели "Ассу" на большом экране – на этой неделе знаменитый фильм выходит в российский прокат, Валерий Сюткин представит ностальгическую программу на сцене ЦДХ, который закрывается, а на ВДНХ в рамках фестиваля японской культуры можно научиться играть на барабанах вадайко.

Кино

"Пляжный бездельник"

Видео: Youtube/[URLEXTERNAL=http://https://www.youtube.com/watch?v=0NivQlIQkro]iVideos

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Полтора часа саморазрушительного гедонизма в компании Мэттью Макконахи, которые напомнят зрителю и о "Большом Лебовски", и о "Страхе и ненависти в Лас-Вегасе", и о сериале "Блудливая Калифорния", и об "Отвязных каникулах" – другом фильме режиссера Хармони Корина, в котором за безрассудными наслаждениями следовало оглушительное похмелье. Макконахи тут самоотверженно играет современного поэта в поисках чувственных удовольствий – вечно пьяного наркомана, кочующего с одной пляжной вечеринки во Флориде на другую. Жизнь для него – одна сплошная оргия, на которой он и жаждет, и боится разрядки. По трейлеру и описанию может показаться, что это самый солнечный и сексуальный фильм весны, но зрителям, незнакомым с творчеством Корина, стоит быть начеку. Потому что из зала они рискуют выйти с ожогами, депрессией и легкой тошнотой. А для фанатов режиссера – это настоящий сад земных наслаждений.

"Асса"

Видео: YouTube/TheLathamloop

Синематека журнала "Искусство кино" и "Мосфильм" продолжают выпускать в повторный прокат важнейшие советские картины. На этой неделе настал черед для "Ассы" Сергея Соловьева – то ли фильма, то ли заклинания перемен. Заново поверить в победу музыки над отчаянием и любви над страхом смогут жители 30 городов России. Как бы не наступали на кинотеатры всевозможные "нетфликсы", кино – все же это коллективный опыт, и есть фильмы, в конце которых зрители чувствуют, что у них у всех одновременно сбылась невысказанная мечта (впрочем, есть и фильмы, к финалу которых зал превращается в братскую могилу). Как прозвучат песни "Ассы" в 2019 году – большой вопрос, но главное, не забывать: в последний раз испытать такое сообща мы могли аж в 1988 году.

Концерты

﻿"Мальбэк х Сюзанна"

Для тех, кто не в курсе, проект "Мальбэк х Сюзанна" – яркая и умная отечественная R'n'B-команда, предпочитающая петь не про красивую жизнь, а про конфликты, которые нас всех раздирают. Чем-то похожая на Рианну вокалистка Сюзанна Варнина – девушка с тонкой душевной организацией, среди ее кумиров – Цветаева и Тарковский. 31 марта группа представит программу из хитов, а заодно презентует новый сингл – "Высота".

31 марта, 20:00

"ГлавClub Green Concert", Орджоникидзе, 11

Билеты – от 1 300 рублей

﻿Антоха МС

Снимок с видео YouTube/Антоха МС

В прошлом году "парень с трубой" и герой московских окраин Антон Кузнецов покинул территорию альтернативного хип-хопа (возможно, временно) и переквалифицировался в полноценного фанк-артиста. С другой стороны, Антоха МС просто вернулся к тому, с чего начинал, – посмотрите на сайте YouTube его видео 10-летней давности. Те, кому удалось достать билеты на его концерт 30 марта, на сцене "16 Тонн" услышат песни как любимые, так и новые.

30 марта, 16:00

Пресненский Вал, 6, строение 1

Билетов в свободной продаже нет

﻿Нино Катамадзе

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Если вы каждый год посещаете летний музыкальный опен-эйр "Усадьба Jazz", то почти наверняка в эту субботу пойдете на юбилейный вечер грузинской певицы Нино Катамадзе – она выступала почти на всех "Усадьбах" и даже стала своего рода талисманом проекта. Но Катамадзе не только звезда джаза – она артистка широкого профиля: в ее творчестве есть место и для рока, и для лаунжа, и даже для психоделических рулад. Кроме нового материала, в концерте Нино прозвучат песни с разноцветных альбомов – Yellow, Blue, Red.

30 марта, 19:00

Crocus City Hall, Международная улица, 20, Красногорск

Билеты – от 800 рублей

﻿"Валерий Сюткин & Light Jazz"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

31 марта в Центральном доме художника состоится последний концерт в истории существования ЦДХ. Последней выступившей звездой на сцене Дома художника станет Валерий Сюткин, после чего здание будет освобождено, передано Третьяковке и закроется на реконструкцию. "Стиляга из Москвы" и ансамбль Light Jazz исполнят свои знаменитые хиты, песни из советских кинофильмов и все, что звучало из радиоприемников и на танцевальных площадках в далекие 60-е в исполнении Майи Кристалинской, Тамары Миансаровой, Леонида Утесова и Муслима Магомаева.

31 марта, 13:00

ЦДХ, Крымский Вал, 10

Билеты – от 1 600 рублей



Выставки

Семен Файбисович. Ретроспектива

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семен Файбисович – архитектор, писатель и художник, представитель течения гиперреализма, которое в советской версии тесно было связано с московским концептуализмом и соц-артом. В его холстах, которые техникой имитируют фотографию, запечатлены усталые советские люди, смятые рекламы, бомжи и инвалиды. Эта ретроспектива художника, сформировавшегося в эпоху позднего застоя и перестройки, запечатлела пристальный взгляд в российскую обыденность, где в сущности мало что поменялось за 40 лет.

До 28 июля

Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10

Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 250, дети до семи лет – бесплатно

Последний шанс увидеть...

Фото: Москва 24/Никита Симонов

31 марта закрываются сразу несколько важных городских выставок. ﻿В Центре фотографии имени братьев Люмьер – экспозиция культовых портретов Дэвида Боуи фотографа Стива Шапиро. В свое время их использовали журналы People и Rolling Stone, а сам Боуи ставил снимки на обложки нескольких пластинок. ﻿"Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники" в Пушкинском музее – работы ﻿"первой феминистки в истории" Артемизии Джентилески, самая интересная из которых – "Юдифь, обезглавливающая Олоферна". Завершаются также "Дневники Холокоста" в Еврейском музее, экспозиция из двух ветвей повествования: цитаты из дневников и инсталляции известных, но по большей части западных художников, переосмысливающих трагическую страницу мировой истории.

﻿Центр фотографии имени братьев Люмьер, Болотная набережная, 3, строение 1

Взрослый билет – 400 рублей (в выходные – 500 рублей), льготный – 250, дети до семи лет – бесплатно

ГМИИ имени Пушкина, Волхонка, 12

Взрослый билет – 400 рублей, льготный – 200, дети до 16 лет – бесплатно

Еврейский музей и центр толерантности

Образцова, 11, строение 1а

Взрослый билет – 400 рублей, льготный – 200, дети до шести лет – бесплатно

Театр

"Человек из Подольска Сережа очень тупой"

Постановка режиссера Марины Брусникиной и художника Саввы Савельева сразу по двум пьесам Дмитрия Данилова: "Человек из Подольска" и "Сережа очень тупой". У них получилась психологическая и довольно абсурдная инсталляция о современном человеке, где зритель – наблюдатель и объект наблюдения. И самое крутое: оба спектакля идут параллельно на двух сценах, так что придется метаться между двумя действиями. В итоге каждый увидит в постановке что-то свое.

30 марта, 20:00

Театр "Практика", Большой Козихинский переулок, 30,

Билет – 4 500 рублей, свободная рассадка

"Квартетник"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Спектаклю всего год и изначально "Квартет И" задумал его в формате застолья со зрителями в честь своего юбилея – в 2018 году их театру исполнилось 25 лет. Фактически это неформальная встреча с импровизациями, которая немного напоминает интимные разговоры на вечеринке, где беседа не отрепетирована, а идет сама собой от темы к теме. Постановка – отличная возможность познакомиться с Ростиславом Хаитом, Леонидом Барацем, Камилем Лариным и Александром Демидовым и послушать их душевные разговоры о том о сем.

30 и 31 марта, 19:00

ДК имени Зуева, Лесная, 18

Билеты – от 1 000 рублей

"Мужья и жены"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Драмеди Богомолова по Вуди Аллену, причем более удачная, чем "Централ-парк Вест". Сюжет прост: благополучная пара (Игорь Гордин и Дарья Мороз) решает развестись. Местами очень забавно и, в принципе, нескучно.

30 марта, 19:00

МХТ имени Чехова, Камергерский переулок, 3

Билеты – от 350 рублей

Город

"Я покажу тебе музей"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

130 учащихся Клуба юных искусствоведов на один день станут экскурсоводами, администраторами и даже больше – историческими персонажами: художниками, создателями и царями сразу на трех площадках ГМИИ. Именно они будут рулить всей программой, которая, кстати, грандиозная: дебаты по ролям, квесты по залам музея, перевоплощение в персонажей картин, дискуссии (например, обсуждение, почему творчество импрессионистов до сих пор актуально). Вся подробная информация здесь.

31 марта с 11:00 до 20:00

ГМИИ, Волхонка, 12

Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, Волхонка, 14

Центр эстетического воспитания "Мусейон"

Колымажный переулок, 6, строение 2

Билеты – от 200 рублей (в "Мусейоне" – бесплатно)

Фестиваль японской культуры Hinode Power Japan

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Дзасики-асоби, сямисэн, осибана и кото – узнать, что это такое, можно будет на фестивале Hinode (сразу ответ: это традиционные музыкальные инструменты Японии). Здесь культура Страны восходящего солнца будет представлена во всех формах и проявлениях: обещают выступления мастеров боевых искусств, знакомство с японской кухней (и речь не о суши) и модой, а также конкурс косплея – крупнейший в России.

30 и 31 марта

Павильон № 72, ВДНХ, Проспект Мира, 119

Билет – 1 000 рублей (за посещение одного дня фестиваля)