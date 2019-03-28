Фильмы о Леонардо, Тинторетто и других художниках, которые можно посмотреть в Третьяковке

На этой неделе в кинотеатре Инженерного корпуса Третьяковки проходит весенний фестиваль фильмов об искусстве. Мы рассказываем о некоторых лентах программы, на которые все еще можно купить билеты.

﻿"Тинторетто: Бунтарь в Венеции"

Режиссер: Джузеппе Доминго Романо

2019

Удивительная история художника Якопо Борусти, получившего прозвище Тинторетто (Красавчик), рассказанная от первых лет его карьеры и до самой смерти. "Удивительная" потому, что мастер ни разу не покинул родную Венецию, где даже умудрился пережить страшную эпидемию чумы 1575 года. Кроме путешествия во времени, вы увидите уникальный процесс реставрации двух шедевров Тинторетто – "Чтение Девы Марии" и "Дева Мария в медитации". Их восстанавливали перед выставкой в честь 500-летия со дня рождения художника. В качестве бонуса – комментарии культового британского кинорежиссера Питера Гринуэя, а закадровый голос принадлежит его соотечественнице – актрисе Хелене Бонэм Картер.

31 марта в 19:45, 3 апреля в 15:15, 4 апреля в 17:15, 5 апреля в 14:00

Конференц-зал, Лаврушинский переулок, 12

Билеты – 300 рублей

Видео:YouTube/NevafilmEmotion



"Леонардо. История гения"

Режиссер: Лука Лучини

2016

Этот проект – результат шестилетней работы ведущих специалистов, занимающихся изучением наследия Леонардо да Винчи, а технология 4К позволит зрителям стать свидетелями творческого процесса гения. Фильм рассказывает о шедеврах Леонардо, собранных со всего мира – "Прекрасной Ферроньере", "Благовещении" и "Святом Иоанне Крестителе" из Лувра; "Мадонне Дрейфус" из Национальной галереи искусств Вашингтона; "Святом Иерониме" из музея Ватикана; "Женской голове" из Национальной галереи Пармы, а также более ста рисунках.

5 апреля, 12:15

Конференц-зал, Лаврушинский переулок, 12

Билеты – 300 рублей

Видео:YouTube/NevafilmEmotion

"﻿Флоренция и Галерея Уффици"

﻿Режиссер: Лука Виотто

2015

Фильм-путешествие по одному из самых красивых городов планеты и по залам одного из самых значимых музеев европейского изобразительного искусства. Вы исследуете каждый уголок величественного собора Санта-Мария-дель-Фьоре и узнаете тайны дворца, в залах которого представители династии Медичи решили увековечить величие и богатство своего знаменитого рода. Наконец, вас ожидает яркое погружение в тайную историю шедевров Леонардо Да Винчи и Сандро Боттичелли – "Рождение Венеры" ﻿и "Поклонение волхвов".

4 апреля, 13:30

Конференц-зал, Лаврушинский переулок, 12

Билеты – 300 рублей

Видео:YouTube/Riverside Theatres

"Караваджо: Душа и кровь"

Режиссер: Хесус Гарсес Ламберт

2018

﻿Искусство Караваджо не сразу приняли современники, да и фигурой он был крайне противоречивой: на протяжении всей жизни путешествовал по Италии, ища удачу и вдохновение, а заодно скрываясь от недоброжелателей. Умерев в возрасте 38 лет в изгнании, Караваджо оставил потомкам неисчерпаемое наследие реалистической живописи – его картинами восхищались Рембрандт, Рубенс и Сезанн. Этот документально-биографический проект поможет вам разобраться в мироощущении реформатора европейской живописи XVII века.

2 апреля, 14:30

Конференц-зал, Лаврушинский переулок, 12

Билеты – 300 рублей

Видео:YouTube/NevafilmEmotion

"Похищенные сокровища Европы"

Режиссер: Клаудио Поли

2018

Вы увидите неизвестные шедевры, вычеркнутые из истории на рубеже 1930-х и 1940-х. 82 года назад нацистский режим запретил "дегенеративное искусство" – в черный список попали имена Пикассо, Матисса, Клее, Шагала. С начала Второй мировой войны нацисты силой забирали произведения искусства из музеев и домов крупных коллекционеров – они должны были попасть в Линц, где Гитлер планировал открыть "австрийский Лувр". По оценкам историков, количество реквизированных нацистами произведений искусства по всей Европе – пять миллионов. Фильм рассказывает о судьбах лишь некоторых из них.

31 марта, 14:30

Конференц-зал, Лаврушинский переулок, 12

Билеты – 300 рублей

Видео:YouTube/NevafilmEmotion