Одобрено Кэмероном: Цирк дю Солей привозит в Москву приквел "Аватара"

В апреле с гастролями в Москву приезжает Цирк дю Солей с поставкой "Торук – первый полет". Рассказываем что это такое и почему шоу действительно крутое.

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Что вообще такое "Торук – первый полет"?

Это шоу Цирка дю Солей по мотивам блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар", разговоры о котором ходили несколько лет. Постановка – приквел фильма, где показаны события, произошедшие за три тысячи лет до тех, что разворачиваются в фильме. Здесь рассказывают легенду коренных жителей планеты Пандоры – народа На’ви. Сюжет незамысловатый: мир на пороге катастрофы, землетрясение вот-вот разрушит Древо души (главная святыня На’ви), но трое подростков решают спасти свою планету и ради этого отправляются в путешествие.

Понятно. А причем здесь "Торук"?

Здесь важно знать вселенную "Аватара": торук – желто-красный леоноптерикс, священный хищник вселенной На'ви, его еще называют "последней тенью": когда это существо пикировало сверху, последнее, что видела жертва – тень торука. По преданию мира Пандоры, торук появляется только тогда, когда мир на грани апокалипсиса. Герои шоу Цирка дю Солей ищут как раз этого хищника, чтобы оседлать его и вместе спасти планету. По легенде "Аватара", за всю историю Пандоры было всего пять воинов На'ви (их называют Торук Макто), которым удалось стать всадниками леоноптерикса. Про последнего – блокбастер Кэмерона, а шоу "Торук" – как раз про пионера: отсюда и название "Первый полет".

Как долго создавалось шоу и сколько оно уже гастролирует?

Над шоу работали пять лет и уже 3,5 года оно путешествует по всему миру.

Кто вообще работал над "Торуком"?

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Сам Цирк дю Солей, здесь главные персоны: его основатель Ги Лалиберте, сценаристы Мишель Лемье и Виктор Пилон и творческий директор Нильсон Виньола. Помогала проекту компания Lightstorm Entertainment, а именно кинорежиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау.

Какое отношение к постановке Цирка дю Солей имеет Джеймс Кэмерон?

Прямое. Все-таки шоу – приквел одного из главных фильмов канадского режиссера, поэтому без его согласия "Торука" никогда бы не случилось. Но Кэмерон не работал именно над шоу, он помогал в проработке сюжета и более подробно рассказывал цирковым артистам о вселенной На'ви.



Джеймс Кэмерон Кинорежиссер Когда ко мне пришли представители Цирка дю Солей и сказали: "Нам нравится твой мир, давай воссоздадим его на сцене", – я был только за. Очень люблю Цирк дю Солей, так что можно сказать, что сбылась моя мечта.

У кино есть спецэффекты, а как Цирку дю Солей удалось воссоздать мир На'ви на сцене?

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Ответ – в фактах. В шоу 115 героев, но артистов в три раза меньше, поэтому каждый из них знает минимум две роли. Мастерские создали более 1000 костюмов, в том числе обувь, украшения и даже хвосты (да, они тоже есть) – все вручную. Здесь задействовано 40 световых проекторов, общая площадь которых – 1800 квадратных метров (для сравнения – экран IMAX в пять раз меньше). Вообще идея "свечения Торука" – ключевая. В шоу 19 воздушных змеев и много паркетных кукол – страузавров, черепахул, змееволков и лютоконей (все звери из фауны Пандоры).

Джени Малле, пресс-секретарь шоу "Торук – первый полет":

В этом шоу огромное количество жанров, непривычных для Цирка дю Солей, например, больших сложных паркетных кукол и воздушных змеев. Шоу в прямом смысле очень масштабное: все декорации еле помещаются в четыре "Боинга-747". Также впечатляет сценическое пространство шоу – представьте пять больших экранов IMAX, все это залито проекциями.

В чем сакральный смысл постановки?

Главная идея, как и у Кэмерона – во взаимосвязи существ с природой. Помимо этого один из сценаристов Мишель Лемье объяснял: "Торук" – это история взросления, становления трех подростков, ведь главным героям всего 15 лет".

Стадион "Лужники"

15 апреля – 5 мая

1920 рублей – 13 000 рублей