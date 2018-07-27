Свадебный пир, похороны мухи и бетонный забор: почему нельзя пропустить "Архстояние-2018"

"Архстояние" пройдет с 27 по 29 июля в Никола-Ленивце и будет посвящено теме "Со-Здание". На этот раз фестиваль станет пространством единого трехдневного спектакля, непрерывное расписание которого задаст ритм жизни всему арт-парку. Посетители смогут выбрать: быть им зрителями или соучастниками этого действия.

Редакция портала Москва 24 рассказывает, на какие события фестиваля стоит обратить особое внимание.

Фото: пресс-служба фестиваля/Марк Боярский

"Мы продолжаем исследовать тему Жизненного Пространства, однако в этот раз мы исследуем тему ежедневных действий, отражающих цикличность жизни", – рассказал куратор Антон Кочуркин.

Весь фестиваль пройдет в формате единого спектакля из 18 действий, где в определенной последовательности будут соединены перформативная, музыкальная, игровая и образовательная программы.

"Вилла ПО-2" из бетонных заборов

Фото: Юлия Абзалтдинова

Центральным объектом в этом году станет "Вилла ПО-2" от архитектора Александра Бродского. Она сделана из типовых строительных бетонных заборов, найденных в округе. Пугающие в городских декорациях, в окружении природы они кардинально изменятся: неприветливые снаружи, но манящие изнутри. Гости увидят теплый образ дома, камин в деревянных интерьерах, которые напоминают глубоко забытое советское прошлое.

Перформансы





Фото: пресс-служба фестиваля

"Тонкая материя"

PoemaTheatre представит динамический перформанс на стыке буто и пластического театра. Участники будут двигаться под ритмы собственного сердца, усиленные во много раз специальной аппаратурой.

"Лайков пруд"

"Массовое поклонение social networks вытеснило все остальные традиционные ритуалы. Likes, dislikes – вот чему мы молимся, чего мы желаем, чего мы страшимся", – считает Юлия Чернышева, создатель перформанса "Лайков пруд". На фестивале Кольцовский пруд заполнят сотни светящихся лайков, которые поплывут по поверхности воды, напоминая о главном ритуале сегодняшнего дня – поклонению social networks.

"Свадебный пир"

Актерская лаборатория МШНК покажет импровизацию на тему деревенской свадьбы "Свадебный пир" – с длинным столом, песнями, величанием, дележом свадебного хлеба и даже драками. Посетители могут присоединиться к застолью, подняв хотя бы один тост за счастье молодых.

Фото: пресс-служба фестиваля

Заклятье смехом и "Жевательная зарядка"

Команда Юрия Квятковского подготовила заклятие смехом в лесной чаще "Сардония Херба", а Наталья Сухова и Константин Мишуров проведут "Жевательную зарядку", напоминающую знакомую утреннюю гимнастику под звуки радиорегтаймов.

"Подслушанные истории"

Василий Ревякин, Дмитрий Степашин и Дарья Лисицына соберут "Подслушанные истории" – инсталляцию из палаток, каждая из которых будет "оживать" от приближения человека. Семейные драмы, политические дебаты и просто детские страшилки на ночь – нужно двигаться от палатки к палатке, чтобы сложить чужие истории в аудио-спектакль.

"Богобот"

Перформанс Юлии Чернышевой, Александры Орловой и Юрия Свердлова о "Богоботе" – раньше он был одним из чатботов, но переизбыток информации привел искусственный интеллект к корневой ошибке, после которой код смог переписать себя и стать Создателем. В храме Богобота можно прийти к смирению или напитаться силой.

Фото: пресс-служба фестиваля

"Книги Песен перемен"

Наталия Пшеничникова и театр Голоса "Ла Гол" будут гадать по звукам с использованием произведений Джона Кейджа и Кирилла Широкова.

Перформанс "Книги Песен перемен" – это гадания по книгам. Зрители, предварительно задав себе вопрос, вытягивают билет с указанием места и времени получения ответа. Следуя карте, они должны будут найти место и, вместе с ним, ответ.

"Похороны мухи"

Ночью процессия во главе Маши Кечаевой и Леши Коханова проследует по всем точкам фестиваля с гигантской мертвой мухой, неся ее в последний путь. В это время Студия KEDR обратит фасады "Виллы ПО-2" в цикличную световую инсталляцию.

Процессия похорон мухи инспирирована обрядом, известным в разных районах Руси. В славянской мифологии считается, что есть связь между душами умерших предков и насекомых: осенью души в виде насекомых (или же на их крыльях) улетают, а весной воскресают и возвращаются назад к своим потомкам.

Кино

Фото: пресс-служба фестиваля

Сеть городских кинотеатров "Москино" откроет на фестивале передвижной кинотеатр под открытым небом. Фильмы будут показывать с пленки 35 миллиметров с винтажного кинообрудования прямо посреди леса.

Зрители увидят фильм "Асса" Сергея Соловьева (1987), "Страсти Жанны дʼАрк" Карла Теодора Дрейера в живой озвучке (1928), картину "Безумный Пьеро" "первого философа" кино Жан-Люка Годара (1965) и один из самых известных фильмов Андрея Тарковского – "Андрей Рублев" (1966).

Образование

В Лектории выступят архитектор Иван Курячий и философ Антон Кальгаев, хореограф Ярослав Францев, композитор Владимир Раннев, режиссер Юрий Квятковский, куратор фестиваля современной оперы INFEKTION! Роман Ригер и художественный руководитель "Центра Современной Оперы" Джим Шеффер (США).

Музыка

Geju. Фото предоставлено организаторами

За музыку в этом году отвечают российские и зарубежные исполнители, собранные музыкальным лейблом LEVELDVA. Среди них сразу три талантливых артиста: бразильский француз Xique-Xique, загипнотизировавший мир своим треком "1542", основатель лейбла Voodoohop и специалист по искусственному интеллекту из Германии thomash и аргентино-немецкий конспиратор с говорящим soundcloud’ом – RLHBSLCN.

АРХиФУТБОЛ

А команда ARCHiPEOPLE представит проект АРХиФУТБОЛ. Главное в этом спорте – творческий подход, динамичная игра в пространстве искусства. Посетители фестиваля увидят, как художники, архитекторы и просто талантливые люди представляют себе игру.