"Маша Мария" – о Москве, Лондоне, больших группах и соло на укулеле

Мы продолжаем серию публикаций о ярких молодых певицах, формирующих столичную музыкальную сцену. Сегодняшняя героиня рубрики – Мария Мельникова – "голова" и "сердце" группы "Маша Мария". О спонтанных путешествиях на край света, духовном росте и важности своих корней – в ее интервью порталу Москва 24.

Фото: из личного архива Марии Мельниковой

К камерной музыке Мария Мельникова пришла не сразу – на протяжении семи лет она была известна, прежде всего, как фронтвумен инди-рок группы Coockoo, в рамках которой успела записать три альбома, съездить в тур с Garbage, десятки раз выступить на различных фестивалях и добиться известности в Лондоне. Распад группы привел к неожиданной для ее поклонников метаморфозе и появлению в репертуаре Марии музыки совершенно другого формата – нежных девичьих песен на русском языке, изначально исполнявшихся певицей сольно под укулеле. За несколько лет группа "Маша Мария" успела разрастись, но ощущение приватности на концертах остается все тем же, независимо от количества музыкантов на сцене и самой площадки – будь то небольшие московские клубы или огромные сцены летних фестивалей.

Маша Мария сделана из...

... рыжих волос, горячего сердца, хрустящего голоса, мудрости, нежности.

О музыке детства

Я росла на русском роке, слушала "ДДТ", Земфиру, "Ночных снайперов", потом появились "Сегодняночью", "Мультfильмы", вот это все с бритпоповским налетом (притом что сам бритпоп я начала слушать сильно позже, лет в двадцать). Заниматься музыкой я решила, когда по Первому каналу показывали концерт "ДДТ" в "Олимпийском", это было очень круто, я была в восьмом классе. В какой-то момент Юра Шевчук лег на сцену и смотрел в потолок, и люди пели хором, а он лежал и улыбался. И в тот момент я подумала: вот это круто, вот так я хочу, по-другому быть не может.

О своем первом альбоме

В девятом классе я написала целый альбом песен. У нас в школе была такая практика – можно было вместо одного экзамена сделать проект, и я придумала, что запишу альбом. В итоге я написала эти песни, у меня была книжечка, распечатанная в компьютерном классе, даже был хит у нас в школе – колыбельная. Там был припев: "Овцы прыгают через забор, и мозг мой мучает минор". Все наизусть знали эту песню.

О жизни во Владивостоке и рождении первой группы

На втором курсе мы с подругой отчислились из универа и уехали во Владивосток. У нас не было ощущения, что мы уезжаем навсегда, была жажда приключений и желание "уехать на край света", и это приключение продлилось в итоге год. Все были в шоке, включая родителей. Провожали нас на поезд с десятью чемоданами в восьмидневное путешествие на боковушке в плацкарте. Во Владивостоке мы работали на радио и были во всей этой тусовке, все время "терлись" с музыкантами, я смотрела на них и думала – блин, если они играют, значит, я точно смогу. Когда я вернулась в Москву, то спустя несколько месяцев собрала группу, это была группа Coockoo. И все у нас пошло очень быстро и хорошо.



YouTube/Masha Maria

О появлении сольного проекта

Coockoo просуществовали семь лет, сначала мы были в Москве, потом поехали в Лондон, записали там очень хороший альбом, но фактически там же группы и не стало. В то же время в Лондоне началась моя группа "Маша Мария". Как-то ночью было очень холодно, в Лондоне всегда холодно, ребята ушли куда-то в бар, и я написала песню "От холода". Нашла какие-то видосы, из которых смонтировала клип, выложила его в пять утра в интернет, легла спать, когда проснулась, поняла, что очень многих эта песня тронула, что люди хотят большего, каким-то образом, может быть, мой голос лучше звучит на русском (теперь-то я знаю, что это действительно так), все это сработало в один момент. Сейчас нас в группе четверо: я, гитарист-клавишник Женя и барабанщик Вова, месяц назад к нам присоединился басист Герман.

О расширении репертуара и рождении песен

У меня большая часть песен – про одиночество. Я собираюсь это изменить в ближайшее время, потому что ныть уже очень надоело. Видимо, у меня этот период рефлексии и упоения страданиями временно или безвременно прошел. Новые песни больше похожи на спасительные мантры, если повторять их много-много раз, то все станет хорошо.

Я из тех музыкантов, которые очень редко пишут. Для меня в музыке важно сообщение, и поэтому ключевое место занимают слова. До тех пор, пока у меня в голове или в сердце не сформируется сообщение, я не приступаю к написанию песни. Где-то раз в три месяца я просыпаюсь и улавливаю вот это чувство, что сейчас что-то будет, надо сесть и записать, и не "протупить", и не посмотреть в сотый раз "Мстителей" вместо того, чтобы заняться творчеством. Вообще, у меня такое ощущение, что я не пишу песни, я их записываю. Это какая-то мысль, которая приходит ко мне извне, в первую очередь, это сообщение для меня, которое я записываю, и оно оказывается сообщением для всех. Но это уже как следствие.

Об атмосфере на концертах

Не буду лукавить, я люблю, когда люди поют мои песни. Для меня важно, чтобы на мои концерты ходило как можно больше людей, я хочу играть на фестивалях и больших площадках. Эта мысль не покидает меня уже десять лет, но в последнее время моя мечта трансформировалась в нечто иное. Раньше в этом было много эго и желания понравиться, желания быть любимой, обожаемой, звездой. Это никуда не делось, но как-то ушло на второй план, по сравнению с тем ощущением, когда мы поем какую-то песню вместе с залом, и происходит волшебство.

Такой особенный момент был на мой день рождения в прошлом году – мы пели песню, которая называется Хоопонопоно – это гавайское слово и гавайская молитва очищения, которую читают, чтобы очиститься от всего старого и отработанного, чтобы открылась дорога новому. В переводе на русский она звучит так: "Я тебя благодарю, я тебя люблю, мне очень жаль, прости меня". В один период в моей жизни эта молитва мне очень помогала, и в конце концов из нее родилась песня, которую мы презентовали в мой день рождения. Я вывела слова припева на экран и попросила людей подпеть, если они захотят.

Фото: из личного архива Марии Мельниковой

Там было, наверное, человек пятьдесят-шестьдесят, и в какой-то момент они начали подпевать песню, которую никогда в жизни не слышали, так громко, что я буквально почувствовала, как воздух разрядился, как будто я на высоте, в горах – такое чувство прозрачности, мистически-магическое ощущение, которое мне очень понравилось. И во многом оно изменило мое отношение к массовости с акцента на меня и любви ко мне на то, что музыка может исцелять, освобождать, вдохновлять. И мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей было в этом задействовано.

Например, на концертах Земфиры происходит нечто подобное. Когда мы оказываемся в группе людей, объединенных чем-то сильным и светлым, происходит отдохновение, и я стремлюсь к тому, чтобы вокруг себя и своей музыки собирать такой кластер людей, где бы мы все вместе могли отдохнуть, хотя бы на два часа. А потом выйти в мир и еще немного побыть заряженными.

О планах

У меня первый раз в жизни нет планов, касающихся именно музыки. Я этому несказанно рада, потому что очень сложно жить в состоянии постоянной гонки, неудовлетворенности, разочарования тем, что результат не соответствует желаниям. У меня дело одно – заниматься музыкой, писать песни, становиться лучше, расти, укреплять тело, учиться петь. Я думаю, что все остальное произойдет – рано или поздно, в той или иной форме, но я не властна над этим.

Так что у меня нет планов, есть дела, которые я делаю сейчас, и мечта. А планы – это от лукавого.

О песнях на русском

Изначально была официальная версия, что я пою на английском, потому что хочу, чтобы меня понимали во всем мире. Это все, конечно же, иллюзия. Потому что на английском очень легко писать песни, туда можно вставлять какие-то классные метафоры, вдохновленные русской поэзией, но это все равно маска, щит, которым я закрывалась, и в первую очередь – от себя. У меня ушло много лет на то, чтобы это понять, и именно после этого осознания и произошла первая песня на русском. И чем больше появлялось песен, тем больше я углублялась в себя, тем больше мне нравилось быть собой, тем страшнее мне было, потому что я отвечаю на русском языке за каждое слово, и я свой самый большой критик. Если я замечу, что вру, – сразу нет. Поэтому так долго появляются песни, так важна каждая строчка и сообщение.

Благодаря песням на русском языке я нахожу связь со своими корнями, с землей. Это наследие, от которого оказываться совершенно бессмысленно, потому что, в первую очередь, оно дает силу. Когда я произношу слова на русском или вообще говорю фразы на русском, это звучит как заклинание, у меня, как у человека, родившегося здесь, – полное право произносить это заклинание. И оно воздействует на меня, на мир и людей вокруг меня. Как только я поняла, что слова – это заклинание, все встало на свои места.



YouTube/Masha Maria

О чувствительности к правде

Мне кажется, сейчас такая тенденция в мире – все идет к правде. Многие люди чувствуют, когда их обманывают. И эта чувствительность к правде, она развивается, поэтому мне кажется, что очень скоро будет все равно, на каком языке человек поет, потому что, если он поет на своем языке – это имеет силу, и это будут слушать в любой точке мира. К тому же сейчас такой интерес к России, такие мы интересные, загадочные, странненькие.

О духовных метаморфозах

Может быть, так складывается именно мое окружение, но я вижу у людей очень резкий духовный и личностный рост. Лет двадцать назад очень мало людей знали о йоге, а сегодня только ленивый ею не занимается. Очень многие люди видят больше, чем лежит на поверхности. Кажется, граница между мирами стирается, и очень круто, наконец, понимать, что я – часть огромного-огромного мира, который существует по каким-то законам, и этот огромный мир может дать все, что я захочу, если только я буду с ним в контакте. Мне нравится в таком состоянии жить, потому что тогда все становится возможно.

О Москве

Я обожаю Москву, особенно когда погода вот такая, как этим летом. Мне нравится ощущение этого города, я знаю, что он очень тяжелый, что он как будто придавливает плитой, но иногда с той же силой наполняет. Это как какая-то девушка, такая крутая, яркая и непредсказуемая, при этом – совершенно сумасшедшая, и с ней невозможно расстаться, потому что другой такой нет.

Опросник

Если бы ты на день стала президентом Земли?

Я и есть президент Земли.

Твои герои — это?..

Земфира, Ширли Мэнсон, Ларс фон Триер, Халк и Капитан Америка.

Метро или такси?

Такси.

Есенин или Маяковский?

Есенин.

Гнев или зависть?

Гнев.

Джеймс Джойс или Вирджиния Вулф?

Джойс.

Море или горы?

Море.

Поезд, самолет или корабль?

Корабль.

Восток или Запад?

Запад.

"Грэмми" или семья?

Семья.

Лиза Минаева