"Яблоки на снегу", "Каскадеры", "Натали": чем запомнился поэт Андрей Дементьев

На 90-м году жизни скончался выдающийся советский и российский поэт, журналист и общественный деятель Андрей Дементьев. В разные годы песни на его стихи исполняли София Ротару, "Земляне", Лев Лещенко, Валерий Леонтьев и многие другие звезды. Редакция портала Москва 24 – о том, чем запомнился автор песен, которые знает вся страна.

"Каскадеры"







Видео: YouTube/MP3Nice

Один из главных хитов группы "Земляне" и всего официального советского рока. Именно стихи Дементьева определили образ группы, воспевшей космонавтов, спортсменов, летчиков и других героев эпохи на закате советского романтизма. С этой песней "Земляне" ворвались в хит-парад "Московского комсомольца" и заняли второе место в списке лучших ВИА 1982 года.



История вопроса

За годы плодотворной работы Андрей Дементьев выпустил более 40 сборников стихов и стал самым читаемым современным поэтом страны. Творчество принесло ему высшие государственные награды, включая Государственную премию СССР. За годы плодотворной работы Андрей Дементьев выпустил более 40 сборников стихов и стал самым читаемым современным поэтом страны. Творчество принесло ему высшие государственные награды, включая Государственную премию СССР.

"Яблоки на снегу"





Видер: YouTube/Stanislav Novikov

Сотрудничество с Андреем Дементьевым подарило "звездный час" Михаилу Муромову. "Яблоки на снегу" стали эталонным поп-хитом перестройки и помогли певцу завоевать всенародную любовь. На счету Муромова – более 250 песен, но запомнят его по этому шлягеру, ставшему классическим.



История вопроса

Более 20 лет Дементьев был редактором журнала "Юность" – одного из самых либеральных "толстых" изданий СССР. Усилиями Андрея Дмитриевича были опубликованы многие произведения, считавшиеся неподцензурными. В годы руководства Дементьева "Юность" выходила рекордными тиражами и была обязательным чтением для прогрессивной интеллигенции. Более 20 лет Дементьев был редактором журнала "Юность" – одного из самых либеральных "толстых" изданий СССР. Усилиями Андрея Дмитриевича были опубликованы многие произведения, считавшиеся неподцензурными. В годы руководства Дементьева "Юность" выходила рекордными тиражами и была обязательным чтением для прогрессивной интеллигенции.

"Новогодние игрушки"





Видео: YouTube/Иван Осколков

Одна из главных новогодних песен Советского Союза и России. Без нее не обходится ни один "Голубой огонек". В разные годы "Новогодние игрушки" исполняли Аркадий Хоралов, Натали, Жасмин, "Непоседы" и многие другие звезды российской поп-сцены.



История вопроса

В годы перестройки Дементьев много работал на телевидении. С его участием в роли ведущего на советских экранах выходили передачи "Клуб молодоженов", "Воскресные встречи", "Семейный канал" и другие популярные программы. В конце 90-х работал журналистом на Ближнем Востоке. В годы перестройки Дементьев много работал на телевидении. С его участием в роли ведущего на советских экранах выходили передачи "Клуб молодоженов", "Воскресные встречи", "Семейный канал" и другие популярные программы. В конце 90-х работал журналистом на Ближнем Востоке.

"Отчий дом"





Видео: YouTube/yangol1

Впервые эту песню исполнила в начале 80-х София Ротару. "Отчий дом" прочно вошел в репертуар не только популярной певицы, но и многих ее коллег по цеху – Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, "чешского соловья" Карела Готта.



История вопроса

С начала нулевых Андрей Дементьев трудился на радио. В эфире его авторской программы "Виражи времени" побывали десятки политиков и деятелей культуры – от Михаила Горбачева и Сергея Степашина до Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко. Передача была одной из самых рейтинговых на российском радио. С начала нулевых Андрей Дементьев трудился на радио. В эфире его авторской программы "Виражи времени" побывали десятки политиков и деятелей культуры – от Михаила Горбачева и Сергея Степашина до Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко. Передача была одной из самых рейтинговых на российском радио.

"Натали"

Видео: YouTube/vladimir868

"Настоящая поэзия никогда не иссякает. Она переживает определенные фазы – приливы и отливы. Время романтиков обязательно вернется. На одном только голом прагматизме далеко не уедешь. Прагматикам скучно живется", – говорил в одном из интервью Андрей Дементьев.

Поэт скончался после продолжительной болезни в 1-й Градской больнице. Время и место прощания объявят позднее.