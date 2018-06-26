Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

26 июня 2018, 15:35

"Яблоки на снегу", "Каскадеры", "Натали": чем запомнился поэт Андрей Дементьев

культура утраты

На 90-м году жизни скончался выдающийся советский и российский поэт, журналист и общественный деятель Андрей Дементьев. В разные годы песни на его стихи исполняли София Ротару, "Земляне", Лев Лещенко, Валерий Леонтьев и многие другие звезды. Редакция портала Москва 24 – о том, чем запомнился автор песен, которые знает вся страна.

"Каскадеры"



Видео: YouTube/MP3Nice

Один из главных хитов группы "Земляне" и всего официального советского рока. Именно стихи Дементьева определили образ группы, воспевшей космонавтов, спортсменов, летчиков и других героев эпохи на закате советского романтизма. С этой песней "Земляне" ворвались в хит-парад "Московского комсомольца" и заняли второе место в списке лучших ВИА 1982 года.


История вопроса


За годы плодотворной работы Андрей Дементьев выпустил более 40 сборников стихов и стал самым читаемым современным поэтом страны. Творчество принесло ему высшие государственные награды, включая Государственную премию СССР.

"Яблоки на снегу"


Видер: YouTube/Stanislav Novikov

Сотрудничество с Андреем Дементьевым подарило "звездный час" Михаилу Муромову. "Яблоки на снегу" стали эталонным поп-хитом перестройки и помогли певцу завоевать всенародную любовь. На счету Муромова – более 250 песен, но запомнят его по этому шлягеру, ставшему классическим.


История вопроса


Более 20 лет Дементьев был редактором журнала "Юность" – одного из самых либеральных "толстых" изданий СССР. Усилиями Андрея Дмитриевича были опубликованы многие произведения, считавшиеся неподцензурными. В годы руководства Дементьева "Юность" выходила рекордными тиражами и была обязательным чтением для прогрессивной интеллигенции.

"Новогодние игрушки"


Видео: YouTube/Иван Осколков

Одна из главных новогодних песен Советского Союза и России. Без нее не обходится ни один "Голубой огонек". В разные годы "Новогодние игрушки" исполняли Аркадий Хоралов, Натали, Жасмин, "Непоседы" и многие другие звезды российской поп-сцены.


История вопроса


В годы перестройки Дементьев много работал на телевидении. С его участием в роли ведущего на советских экранах выходили передачи "Клуб молодоженов", "Воскресные встречи", "Семейный канал" и другие популярные программы. В конце 90-х работал журналистом на Ближнем Востоке.

"Отчий дом"


Видео: YouTube/yangol1

Впервые эту песню исполнила в начале 80-х София Ротару. "Отчий дом" прочно вошел в репертуар не только популярной певицы, но и многих ее коллег по цеху – Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, "чешского соловья" Карела Готта.


История вопроса


С начала нулевых Андрей Дементьев трудился на радио. В эфире его авторской программы "Виражи времени" побывали десятки политиков и деятелей культуры – от Михаила Горбачева и Сергея Степашина до Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко. Передача была одной из самых рейтинговых на российском радио.

"Натали"

Видео: YouTube/vladimir868

"Настоящая поэзия никогда не иссякает. Она переживает определенные фазы – приливы и отливы. Время романтиков обязательно вернется. На одном только голом прагматизме далеко не уедешь. Прагматикам скучно живется", – говорил в одном из интервью Андрей Дементьев.

Поэт скончался после продолжительной болезни в 1-й Градской больнице. Время и место прощания объявят позднее.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать