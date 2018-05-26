Ян Гэ – о новом фильме, отношении к деньгам и спасении через новую любовь

Портал Москва 24 продолжает серию публикаций о девушках, формирующих столичную музыкальную сцену. Деятельность сегодняшней героини не ограничивается музыкой – Ян Гэ в московских кругах известна прежде всего как актриса "Гоголь-центра", а после юбилейного ММКФ – еще и как режиссер.

Редакция портала поговорила с Ян Гэ о ее дебютном фильме, отношении к славе и планах на будущее.

Фото: из личного архива

Работа в режиме многозадачности – обычное дело для девушки из Пекина, приехавшей в Москву учиться на переводчика и спустя девять лет представившей свою вторую, "приемную" страну в основном конкурсе Московского Международного кинофестиваля. Играя в театре, снимаясь в кино и покоряя телеэкраны в рамках самого популярного музыкального шоу страны, она параллельно в тайне ото всех снимала собственный фильм, эмоциональную исповедь девушки с разбитым сердцем, пытающуюся вернуться к жизни в городе, где преодоление "трудностей перевода" – далеко не самое сложное испытание на пути к внутренней свободе.

История китаянки в Москве понравилась не только зрителям, но и жюри: за свой дебютный фильм "Ню" Ян Гэ получила специальный приз жюри "Серебряный Георгий", и теперь она начинает готовиться к съемкам новой картины. И одновременно с этим записывает дебютный альбом, планирует выступления, играет в театре и кино, наслаждаясь при этом каждым днем.

Ян Гэ сделана из...

Чего-то розового и сладенького. Жизнь тяжелая, но я все равно веселенькая. Мама воспитала меня с большой любовью, чтобы во мне была легкость. Это важно. Так что я сделана из чего-то сладенького (но не сахара), чтобы перед тяжелой судьбой ощущать эту легкость.

О многозадачности

Не нужно думать о том, как все успеть, что когда всего много – это сложно. Если думаешь, что что-то сложно, так оно и будет. Как, например, я начала рисовать – сказала одному своему другу, что рисовала, когда была маленькая, и хотела бы снова начать. И вот мы просто поехали в магазин для художников, купили все, что нужно, я приехала домой и начала.

К любому делу, которым хочешь заниматься, надо относиться легко – тогда все получится. Конечно, в действительности все будет не так просто, но мысль о цели и о том, чего ты хочешь добиться, отодвигает трудности на второй план.

О создании фильма без бюджета

Все проблемы решаемы. Если проблему можно решить деньгами – это вообще не проблема. Я специально снимала фильм без денег, потому что мой мастер, Сергей Александрович Соловьев, нам сказал когда-то: "Кино – это мечта, поэтому оно не стоит ни копейки. Если ты хочешь сделать фильм, ты его сделаешь". До определенного момента я даже не помнила эти слова, но бывает: что-то отпечатывается в голове, и ты вспоминаешь об этом потом, это волшебство. Но самое ценное, он нас учил не тому, как стать актрисой или режиссером, он сказал: "Я ничему не могу вас научить, если вы захотите – вы сделаете". Это золотые слова.

Я сама не ожидала, что можно будет за ноль рублей сделать и пиар. Неважно, хорошие отзывы или плохие, но это все бесплатно. Удивительно, когда такое случается.

О фильме "Ню" и его будущем

Мой фильм не о том, как девушка страдает или хочет с кем-то переспать. Это фильм про спасение самой себя. Я показала те ошибки, которые мы делаем, когда у нас разбито сердце. В такой ситуации ты не знаешь, куда себя деть, тебе очень больно, ты часто занимаешься какой-то фигней и пытаешься себя спасти. Шекспир сказал: чтобы забыть старую любовь, нужно найти новую. Я думаю, все так делали. Но только ты сама можешь себя спасти, не какой-то новый чувак, который будет тебя любить, не родители, не деньги – ничего, если сама не пытаешься.

Главное – попытка. Кино и другие вещи, которыми я занимаюсь, – это и есть такая попытка.

Я хотела разлюбить и спасти себя, и я загадала желание, что если я сниму этот фильм, то точно смогу забыть. В какой-то момент бесконечный монтаж и постпродакшн фильма тянул за собой этот процесс, и тогда я сказала: надо срочно его заканчивать, потому что все это основано на чувствах. Мы закончили фильм, и я окончательно разлюбила. Но я очень благодарна этому человеку, потому что если бы не он, ничего бы не было.

Изначально я не думала, что буду режиссером. Я снимала свой фильм потому, что мне нужно было высказаться. Иногда я неправильно подбираю слова и люди меня не так понимают. Снять кино было для меня единственным способом показать, что я чувствую.

Сейчас режиссеры и продюсеры стремятся к тому, чтобы понравиться зрителю, но это неправильно. Важно, зачем и почему ты хочешь снимать именно эту историю. Сейчас никто не задается этим вопросом. А великие картины случаются в тех случаях, когда автор умрет, если не выскажет свое чувство.

Мой фильм не как-то особенно круто снят, просто в нем есть чувство. Там есть любовь и честность, и это чувствуется. Это и есть самое ценное, и то, чего мне хотелось добиться: чтобы была связь со зрителем. В ней и заключается волшебство моего фильма.

Люди, которые в итоге работали над этим проектом – это те, кто меня любит, кто проникся моей историей и в итоге полюбил и этот проект. Бывают профессионалы, бывают любители, но побеждает всегда любовь. Так что все получилось не только потому, что я старалась, а потому, что была команда.

На данный момент фильмом уже заинтересовались несколько прокатчиков, так что он выйдет в прокат в России, а параллельно мы будем катать его по мировым фестивалям.

Фото: из личного архива

О новом проекте

Сейчас я готовлю второй фильм. Когда тебе дают призы, и твои проекты получают внимание, это очень страшно. Сейчас намного страшнее, чем было раньше, потому что я уже несу ответственность.

Как определить, режиссер хороший или плохой? Надо посмотреть его второй фильм. Если он хороший – значит, и режиссер хороший, и наоборот. Такая ответственность – это очень страшно, если я где-нибудь накосячу – все, у меня нет будущего. Поэтому я изо всех сил готовлюсь, чтобы это был хороший проект. При этом важно стремиться не к некому результату, а к тому, чтобы все делать от чистого сердца.

О чужом мнении

Я знаю, что зрители всегда разделятся на две группы: кому-то понравится, кому-то нет. Но всегда найдется хоть один человек, которому понравится, и он будет меня любить. Мне важно мнение только тех людей, которые меня любят. Поэтому я живу счастливенькая. Чужому мнению сложно меня пробить, они как пистолеты стреляют, и все мимо.

О важных качествах

Я ценю в людях два качества – вкус и чувство юмора. Потому что эти две вещи никак не исправить и не переделать. Если у тебя нет вкуса, как бы ты ни старался, ну максимум можно довести до какого-то среднего уровня. То же самое – с чувством юмора. Так что я ценю те вещи, которым нельзя научить.

О стиле и деньгах

Я странно всегда одеваюсь. Мне не нужно тратить деньги, чтобы все видели, что я в Chanel. Я трачу много денег на вещи, которые не видно: на духи, еду, жилье, на уборщицу. А что касается одежды: ты же выглядишь дорого не потому, что ты в дорогой одежде, а потому что любую фигню на тебя надеть – и все будет замечательно.

Я ношу дешевые вещи. Когда вещь, которая ничего не стоит, на тебе выглядит дорого – вот это круто. Поэтому мои вещи всегда очень дешевые, и их очень много. Я каждый день меняю наряды, за год ни разу не повторяюсь. Это кошмар. Я сейчас переезжаю в трешку, и самая большая комната будет полностью отведена для одежды. У меня одних ботинок только штук 80! Когда 75 000 стоят какие-то ботинки, я думаю: люди сошли с ума. Если за те же деньги ты можешь купить два чемодана туфель, зачем все время ходить в одних. Ну мне вот отвечают: потому что качество. А тебе не надоест ходить два-три года в одном и том же? Я так не могу, поэтому лучше куплю фигню – пусть что-то там не очень, зато каждый день разное, и не жалко.

О Китае и России

Китай меня научил трудиться. Мы очень трудолюбивая нация и привыкли всегда бороться до конца, я благодарна своей стране за это. А Россия научила меня любить и принимать любовь.

О любимом фильме и естественности в кино

Мой любимый фильм – "Молодость" Соррентино. Когда я его смотрела, я сидела и рыдала, не понимая причин. Он умеет снимать людей очень красиво. В жизни на таких людей можно даже не обратить внимания, а в кадре у Соррентино они становятся прекрасными. Благодаря этому я поняла, что мне самой не нужно искать специально красивых людей для своего фильма. У меня там, например, был такой момент, где я рыдаю, это просто кошмар: у меня там поры видны и прыщик, это он же в кино будет величиной с мою голову, но в этом есть честность и искренность.

Сейчас пошла мода накачать губы и что-то еще с собой сделать, я как режиссер хочу вернуть моду на натуральную красоту, чтобы люди были уверены в себе. Если человек что-то сделал со своим лицом, я это вижу, и он в моем фильме играть не будет. Потому что, к примеру, очень белые зубки в историческом кино – как это может быть? Никак. Если мне нужна трогательная девушка с тяжелой судьбой, а она с накаченными губами – зритель в такое уже не поверит. Естественность – это красота и индивидуальность человека. Прыщик или морщинка на лице, родинка, небольшие губы – это все красиво.

О Москве

Москва – сильный, большой город, по ощущениям они с Пекином похожи, я чувствую себя здесь на своем месте.

Я всегда всем говорю: не бывает любимых мест. Все места, которые ты где-то любишь — это те, о которых у тебя есть хорошие воспоминания. Нет любимых мест, только любимые люди. Если человека ты любишь и ценишь, то не важно, где вы вместе гуляете и ходите, все эти места становятся любимыми. И поэтому я люблю Москву сильнее, чем остальные города – тут есть моя личная история. Как я прожила здесь и стала из маленькой глупенькой девочки человеком.

Об успехе и планах на будущее

Какой бы успех к тебе ни пришел, все равно нельзя останавливаться. Люди очень быстро тебя забывают.

Вот моя мама сейчас так счастлива и рада, а я спокойна, потому что есть другие дела, которыми нужно заниматься, сейчас вот меня ждут музыканты, с которыми мы делаем музыку. Скоро выйдет саундтрек из фильма, а 11 июня я выступаю на большой сцене на фестивале "Дикая мята". И жду новых предложений, и очень открыта ко всему новому. Я так люблю жить! И не думать при этом, что будет. Я не планирую свою судьбу или судьбу своих фильмов или карьеры. Просто иду и смотрю, куда жизнь меня ведет, какие люди мне встречаются, это все очень интересно и иногда неожиданно. Вот, например, я была безумно счастлива, потому что всегда мечтала надеть Balmain, любимый бренд всей моей жизни, и на закрытие ММКФ я его надела. Шла и мне не было страшно, получу я что-то или не получу, зато я в Balmain!

О счастье

Я не хочу быть "железной женщиной", и считаю, что, если бы женщины были счастливыми, они бы никогда не становились железными. Только когда их не любят и не поддерживают, им приходится все делать самим. Я бы с удовольствием стала счастливой женщиной. Если бы я каждый день дома готовила еду, это бы не значило, что я была бы менее счастливой, чем сейчас. Я стремлюсь к этому и если реально сильно полюблю, то оставлю всю свою карьеру. Моя цель — не добиваться чего-то, а быть счастливой.

О своем личном герое

Мой герой – это моя мама.

О свете

Я никогда не концентрируюсь на негативных вещах. Когда все легко воспринимаешь, то так оно и становится. И так же с моим кино.

Мама сказала мне однажды очень важную вещь, которая мне помогает: "Если ты занимаешь у кого-то деньги, то каждый раз, когда у тебя будет возникать какая-то проблема, ты будешь думать, у кого занять. А если ты никогда не просишь ни у кого денег, то всегда найдешь способ их заработать". Поэтому я никогда не занимаю ни у кого денег. И не жалею себя, а радуюсь. Мое имя значит "солнечная песня". Все светло. Свет меня сделал. И еще что-то сладенькое.

Пока первый сольный альбом Ян Гэ готовится к выпуску, в июне она представит специально подготовленную программу на музыкальном фестивале "Дикая мята", а уже сегодня на всех платформах можно послушать саундтрек к ее дебютному фильму "Ню".



Лиза Минаева