Утро вечера мудренее: дневная программа Дня театра

27 марта – Всемирный день театра, к которому многие площадки подготовили масштабные бесплатные программы. К нему была приурочена акция "Ночь театров", которая прошла с 23 на 24 марта (детально мы писали о ней здесь). Культура после захода солнца – это здорово и удобно тем, кто работает, но мало кто знает, что у Всемирного дня театра также есть и дневная программа 27 марта.
Дом Булгакова
Весь день посвящен Булгакову (неудивительно) и театру, что тоже вполне объяснимо. Основная часть программы – экскурсии. Самая банальная – по музею, где расскажут о главных событиях жизни писателя и роли театра в его судьбе. Еще одна – в музее-трамвае по Москве 1920–1930-х годов, причем расскажут не только о булгаковских местах, например, Патриарших, где Аннушка разлила масло, но и о жизни столицы той эпохи в целом: о быте, коммуналках и доносах. Последняя экскурсия – самая сюрреалистичная: здесь придется поговорить тет-а-тет с героями "Мастера и Маргариты", познакомиться с персонажами "Белой гвардии", и это уже ближе к ночи.
Экскурсия по музею "Булгаковский Дом" – "Булгаков и театр"
14:00
Экскурсия на трамвае 302-БИС "Булгаков и его эпоха"
15:00, 17:00, 19:00
Спектакль-экскурсия "Шизофрения, как и было сказано"
21:00
Кульминационная часть программы – спектакль "Внутри". Главная героиня (Дарья Далия) мечется между желанием жить и катастрофическим страхом перед смертью, между тотальным одиночеством и суматохой дней. Вышел очень психологический спектакль со своими страстями и потрясающей интимностью. Есть одно "но": всего 18 мест. Режиссер – Сергей Левицкий из мастерской Центра Мейерхольда.
Театр имени Булгакова
улица Большая Садовая, дом 10
23:00
На все мероприятия нужна предварительная регистрация. Вся подробная информация тут.
Таганский парк
Фото: vk.com/Парк Культуры и Отдыха "Таганский"
Здесь программа короткая. Сначала падаваны студии актерского мастерства Таганского парка покажут спектакль по мотивам сказки "Маленький принц" Экзюпери, потом на сцену выйдет театр-студия "Библиосцена" с фрагментом постановки "Ночная лихорадка" по стихам Марины Цветаевой. Все действо не займет более полутора часов.
Таганская, 40–42
Большой зал, второй этаж здания администрации
18:00 – 19:30