Утро вечера мудренее: дневная программа Дня театра

27 марта – Всемирный день театра, к которому многие площадки подготовили масштабные бесплатные программы. К нему была приурочена акция "Ночь театров", которая прошла с 23 на 24 марта (детально мы писали о ней здесь). Культура после захода солнца – это здорово и удобно тем, кто работает, но мало кто знает, что у Всемирного дня театра также есть и дневная программа 27 марта.

Дом Булгакова

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Весь день посвящен Булгакову (неудивительно) и театру, что тоже вполне объяснимо. Основная часть программы – экскурсии. Самая банальная – по музею, где расскажут о главных событиях жизни писателя и роли театра в его судьбе. Еще одна – в музее-трамвае по Москве 1920–1930-х годов, причем расскажут не только о булгаковских местах, например, Патриарших, где Аннушка разлила масло, но и о жизни столицы той эпохи в целом: о быте, коммуналках и доносах. Последняя экскурсия – самая сюрреалистичная: здесь придется поговорить тет-а-тет с героями "Мастера и Маргариты", познакомиться с персонажами "Белой гвардии", и это уже ближе к ночи.

Экскурсия по музею "Булгаковский Дом" – "Булгаков и театр"

14:00

Экскурсия на трамвае 302-БИС "Булгаков и его эпоха"

15:00, 17:00, 19:00

Спектакль-экскурсия "Шизофрения, как и было сказано"

21:00

Кульминационная часть программы – спектакль "Внутри". Главная героиня (Дарья Далия) мечется между желанием жить и катастрофическим страхом перед смертью, между тотальным одиночеством и суматохой дней. Вышел очень психологический спектакль со своими страстями и потрясающей интимностью. Есть одно "но": всего 18 мест. Режиссер – Сергей Левицкий из мастерской Центра Мейерхольда.

Театр имени Булгакова

улица Большая Садовая, дом 10

23:00

На все мероприятия нужна предварительная регистрация. Вся подробная информация тут.

Таганский парк

Здесь программа короткая. Сначала падаваны студии актерского мастерства Таганского парка покажут спектакль по мотивам сказки "Маленький принц" Экзюпери, потом на сцену выйдет театр-студия "Библиосцена" с фрагментом постановки "Ночная лихорадка" по стихам Марины Цветаевой. Все действо не займет более полутора часов.

Таганская, 40–42

Большой зал, второй этаж здания администрации

18:00 – 19:30