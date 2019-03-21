Сон под музыку и бесплатные спектакли: гид по "Ночи театров"

Ежегодная акция "Ночь театров" в этом году выпадает на 23 марта. Участников – под сотню, в программе – спектакли, перформансы, капустники, экскурсии и концерты. Все бесплатно, но нужна регистрация на сайте каждого конкретного театра. Предлагаем гид по самым интересным событиям.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Поспать на опере. Легитимно

"Сон в опере", Манеж

Опера навевает сон на многих, даже искренних ценителей, и худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман не видит в этом ничего плохого. В Манеже в рамках "Ночи театров" запланирована программа из самых известных колыбельных. Подремать можно под разную музыку – от Моцарта до Дунаевского – законная передышка в насыщенной культурной программе.

21:15

"Сон в весеннюю ночь", Театр "Новая опера"

В "Новой опере" тоже предлагают не отказывать себе в возможности поспать в поздний час, для удобства в театре даже будут выдавать подушки. Концерт "Сон в весеннюю ночь" составлен из оперных арий и русских романсов в исполнении солистов театра.

23:30

Побродить за кулисами

Единственная возможность попасть туда, куда обычно вход заказан, и увидеть, как все устроено изнутри.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

"Ленком"

Экскурсия по зданию на Малой Дмитровке – расскажут его историю (от купеческого клуба к "Дому анархии", партийному клубу и наконец театру), проведут по техническим помещениям и покажут, как выглядит изнанка популярной сцены.

22:30

Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко

Покажут гримерки и костюмерные. Отдельный аттракцион – позволят примерить театральные костюмы. В программе "Ночи" обещают сюрпризы и необычные происшествия.

22:30 и 22:45

Театр "У Никитских ворот"

Ночная программа начнется с открытой репетиции мюзикла "Пляшущие человечки", проведет ее худрук театра Марк Розовский. Экскурсию по зданию ХVIII века, в котором находится театр, проведет хранитель его архивов.

21:00

Театр имени Моссовета

"Прогулка по театральному зазеркалью" – от служебного входа через гримерный и костюмерный цехи на сцену. Кроме рассказа о том, как устроен театр, будут вокальная и пластическая репетиции и специально созданная для "Ночи" постановка в финале.

22:30

"Театр + кино"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Два фильма Кирилла Серебренникова

"Ночь театров" – это не только про сценические, но и про кинопостановки. В "Гоголь-центре" покажут документальные фильмы худрука театра "Олег Табаков. Отражение" и "Галина Волчек. Коллекция". Оба создавались в рамках проекта "Титаны" в начале 2010-х. Оммаж Серебренникова большим режиссерам старшего поколения.

21:30

Опера "Трубадур", театр Станиславского и Немировича-Данченко

На малой сцене музыкального театра устроят видеопоказ оперы Джузеппе Верди. "Трубадура" в брюссельском театре "Ла Монне" в 2012 поставил российский режиссер Дмитрий Черняков.

20:00

Бесплатно посмотреть спектакль

Репертуарных хитов и премьер не ждите, но некоторые постановки (или фрагменты из них) действительно можно увидеть бесплатно.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Black & Simpson, театр "Практика"

В основе постановки Казимира Лиске лежит длившаяся 15 лет переписка двух американцев: получившего пожизненный срок за убийство и отца убитой. Раньше в этом спектакле о трудном пути от ненависти к прощению играл Дмитрий Брусникин. В феврале постановку возобновили, роль отдали Александру Феклистову.

22:30

"Москва. Дословно", Театр имени Маяковского

На малой сцене "Маяковки" покажут спектакль Никиты Кобелева "Москва. Дословно". Постановка рассказывает о москвичах с их слов: в основе – вербатимы и наблюдения за современными горожанами. Премьера состоялась прошлой осенью.

21:00

Фрагменты спектаклей, Манеж

В Манеже покажут фрагменты трех постановок. "Комедь. XVII век" – по пьесе этнографа Евгения Иванова – обещает перенести зрителей в Русь допетровского времени. Помимо костюмов той эпохи, в спектакле задействованы редкие старинные музыкальные инструменты, например, гусли, лира и сопель. Следующий номер программы – дебютный спектакль актрисы Екатерины Дубакиной "Самоубийца" по пьесе Николая Эрдмана. В постановке задействованы артисты театра на Малой Бронной. Ну и в финале, уже за полночь, на сцене будет "Баал" по Бертольду Брехту – рассказ об отказавшемся от жизни по общепринятым правилам поэте и кутиле. Его поставил Иван Комаров вместе с театром "Июльансамбль".

"Комедь. XVII век", 21:45

"Самоубийца", 0:25

"Баал", 1:25

Фрагменты балетов, Культурный центр ЗИЛ

Театр "Балет Москва" в рамках сборной программы представит лучшее – фрагменты классических и современных балетов. Покажут отрывки из восьми постановок, в том числе "В режиме ожидания Годо", "Эквус", "Кафе "Идиот", "Минос" и "Эгопойнт".

21:00

Перформансы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

"Артпуляция", Электротеатр "Станиславский"

Перформанс "Артпуляция" – результат тренингов, которые режиссер Елена Морозова проводила с актерами в Электротеатре. Занятия были основаны на этюдном методе Станиславского и упражнениях Михаила Чехова, дополненных речевыми техниками и телесно-ориентированными практиками, а также игровой социализацией. Главная особенность тренингов: их процесс – это и есть результат. Что получилось, как раз и покажут зрителям.

21:00

Пляшущие музыканты, Манеж

Представьте струнный квартет: двое скрипачей, альтист и виолончелист играют классику и при этом танцуют, кувыркаются и стоят на голове. Как им удается следовать партитуре – загадка. Или новый жанр музыкального театра.

23:00