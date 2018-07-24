Мальчик, который смог: что ждет триумфатора британского "Голоса" дальше?

Школьник из Москвы Ярослав Якубчук стал финалистом престижного вокального телешоу в Великобритании. Этот успех особенно впечатляет, ведь талант мальчика не заметили в российском аналоге передачи. Никто из наставников к нему не повернулся, а выступление даже не было включено в телеверсию программы. История Ярослава Якубчука всколыхнула интернет. В соцсетях мальчику пророчат великое будущее – вероятнее всего, зарубежное. Но так ли много значит успех на телешоу, пусть и мирового масштаба, для будущей карьеры? Редакция Москва 24 решила разобраться, всегда ли минута славы на шоу гарантирует успех в будущем и что стало с талантами, когда-то покорившими зрителей.

Мальчик пел в церковном хоре

На британском шоу Ярослав исполнил сложнейшую композицию "Nessun dorma" из оперы Пуччини "Турандот" и поразил судей (американского рэпера, солиста Black Eyed Peas, Will.i.am и британских поп-исполнителей Пикси Лотт и Дэнни Джонса) невероятным диапазоном голоса в 4 с половиной октавы. Мальчик на уверенном английском сообщил судьям, что он из Москвы, а затем шокировал зал тем, что его не приняли на родине.



Видео: YouTube/The Voice Kids UK

Семья Ярослава много лет живет в Лондоне, мальчик рос здесь с трех месяцев, ходил в русскую школу, обычную, не музыкальную. Он пел в церковном хоре, правда, голос Ярослава несколько выделялся. Родители это вовремя заметили и решили, что сыну нужно позаниматься с репетитором оперным пением. А затем решились и на конкурс, сначала – российский.

Как отметила семья мальчика, в российском шоу Ярославу посоветовали попробовать силы в следующем году, во многом ссылаясь на то, что мест у наставников в командах практически не осталось. По другой версии – оперная ария просто не попала в формат конкурса. Так или иначе, Ярослав решил не сдаваться и попробовал свои силы в Англии, где в итоге стал финалистом.

Не попал в репертуар

"Почему где-то там, а не у нас", – это один из самых популярных комментариев в соцсетях к истории Якубчука. Одни осуждают российский продюсеров, другие – пытаются оправдать конкурс "неформатным" выступлением мальчика. Популярный певец Филипп Киркоров предположил, что в России Ярослав на прослушивании мог показать худшее исполнение или спеть другой репертуар.

"Иногда ты попадаешь в репертуар и настроение, иногда нет. Это же творчество, а не математическая программа с теоремами, это творчество, сегодня оно идет, завтра не идет, сегодня оно есть, завтра его нет. Нельзя осуждать наших членов комиссии. На тот момент они не расслышали. А в Британии так звезды сложились, что его услышали", – заявил исполнитель телеканалу Москва 24.

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Как пояснил Киркоров, главное, что успех пришел к мальчику, а его голос услышали и оценили. "Главное, что признание нашло своего героя, а где – уже не имеет значения. Но пророков в своем отечестве не бывает. Я исхожу из личного опыта. Ко мне тоже популярность пришла через Болгарию", – подытожил Киркоров.

Как помогают шоу талантов

Поиск талантов сегодня превратился в отдельную индустрию. Лучшие из телешоу дают не только минуту славы, но и огромные возможности. Правда, в России эта сфера не сильно развита.

Так, один из самых известных примеров "прославившихся через шоу талантов" – танцевальный коллектив "ЮДИ" из Томска. Команда стала известной на весь мир после феерического выступления в 2015 году на проекте "Британия ищет таланты" (Britain's Got Tallent-9). По окончании номера "Маски в темноте" им стоя аплодировали не только зрители, но и строгие члены жюри.



Видео: YouTube/Britain's Got Talent

"В 2007 году мы этот же номер показывали на похожем российском шоу, даже дошли до финала, заняли второе место. Ну а дальше – ничего, тишина", – вспоминает руководитель "ЮДИ" Денис Вишняков. По его словам, выступление на российском шоу – это всего лишь маленький всплеск, серьезных достижений после них ждать не стоит.

"После выступления в британском конкурсе мы проснулись и началось: миллионы просмотров видео, сотни тысяч комментариев, куча восторженных отзывов. Тут же нас и Малахов к себе позвал, и Ургант, и журналисты обратили внимание. Я очень хорошо помню, как нам как-то Николай Фоменко сказал: "Видите, ребята, стоит где-то там, за рубежом только прославиться, сразу здесь вас начинают замечать". Так что многие отправляются за границу за "именем", многие там и остаются", – считает Вишняков.

Сейчас танцевальный коллектив "ЮДИ" гастролирует по всему миру: показывает самые яркие номера и спектакли. "Англия подарила нам второе дыхание. В России очень сложно пробиться. Танцовщикам там вообще сложно, многим и остается гордиться только тем, что он за две-три тысячи танцует у Киркорова на подтанцовке", – сказал артист.

Минута славы или оперное будущее

Правда, семья Ярослава не строит глобальных планов на его оперную карьеру. Ведь голос с возрастом запросто может поменяться и такой диапазон, скорее всего, пропадет. "Конечно, в подростковом возрасте все может поменяться. Вообще оперным пением нужно заниматься минимум с 18 лет. Раньше я бы не рекомендовал", – уверен известный оперный певец, солист Мариинского театра Василий Герелло.

По его словам, родителям нужно проще относиться к песенным конкурсам для детей. "Я бы не сказал, что за границей пробиться легче. Очень многое зависит от продюсеров. К сожалению, это бизнес", – подытожил Герелло.

От пародий Губина в большой бизнес

Генетические перемены нередко губят оперную карьеру ребенка. Один из таких примеров – история Джавидана Садыгова.

"Моей маме очень нравилось, как я пародировал Андрея Губина, она записала короткое видео и отправила в телецентр. А дальше – меня пригласили в шоу "Щас спою", я прошел кастинг, выступал в нескольких программах со звездами отечественной эстрады, даже принял участие в концерте с Губиным. В девять лет я всерьез увлекся оперным пением, у меня был очень высокий голос – дискант. Я закрывал фестиваль "Пять звезд" на известном федеральном канале, как приглашенный гость, причем исполнял я песню собственного сочинения", – вспоминает Джавидан.

Перемены в карьере начались в 14 лет, когда голос начал "ломаться". "Я понял, что все же музыка – это не мое. После школы, правда, попробовал себя в этой сфере, но успехом это не увенчалось, возможно, я просто перегорел", – признается молодой человек.

Он также отметил, что в России ребенку вполне реально пробиться на музыкальную сцену. "Это не тот случай, когда нужно ругать страну", – добавляет он. По его словам, родителям не стоит ставить крест на музыкальной карьере ребенка, когда у него начинает меняться голос.

"Многие вокальные педагоги мне позже говорили, что нельзя прекращать занятия при ломке голоса, и уж тем более прощаться со своим талантом, – отмечает Садыгов. – Думаю, что у Ярослава Якубчука все впереди. У него огромные перспективы".