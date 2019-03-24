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Культура

24 марта, 12:47

Булочная на Покровке: историческое здание под угрозой

культура город weekend

Рассказываем историю булочной в начале Покровки.

Фото: pastvu.com

Магазин, кинотеатр, гимназия

Двухэтажный дом по адресу Покровка, 1, сейчас известный благодаря исторической булочной, был построен в конце XIX века, точнее – в 1871 году на основе старого усадебного флигеля. Проект особняка придумал архитектор Василий Барков – в Москве он строил много, в том числе на Кузнецком мосту и в Столешниковом переулке, но имя его известно, в основном, специалистам. В данном случае его заказчиками были купцы Карзинкины, разбогатевшие на торговле чаем, так что вполне логично, что на первом этаже они открыли булочную. А по соседству в одноэтажной пристройке открыли чайный магазин.

Основной особняк оказался "многопрофильным": кроме булочной, до революции на первом этаже был кинотеатр "Сплендид-паласт" и Реформаторская гимназия, в ней учился, например, будущий актер и режиссер МХАТа Борис Ливанов.

Фото: pastvu.com

Сто лет истории

После Революции здание на Покровке осталось без Карзинкиных, но бизнес не закрылся – в особняке работала обычная советская булочная, а чайный магазин стал кондитерской, где вплоть до 1990-х можно было съесть пирожное в богатых исторических интерьерах с шикарными вазами.

О прошлом магазина осталось несколько напоминаний: снаружи он был облицован плиткой от "Декоративно-строительной конторы Артур Перкс", которая придумала отличный маркетинговый ход: среди обычных кирпичей всегда был один рекламный. Так что название и телефон дореволюционной фирмы до сих пор можно прочитать на облицовочном кирпиче слева от входа.

Фото: pastvu.com

Новое время

Булочная оказалась долгожителем – после распада Советского Союза она была приватизирована, сменила владельцев, но работать продолжила в том же качестве. В центре внимания магазин оказался в 2013 году, когда была объявлена общественная кампания по восстановлению исторической вывески: активисты отмыли плитку на фасаде и расчистили надпись "Булочная и кондитерская", которую несколько раз перерисовывали в 1920–1950 годах.

Фото: Агентство Москва

"Что-то сверлят"


Год назад магазин окончательно разорился и закрылся. Сейчас недавно сменившей владельцев булочной грозит опасность, рассказывает Наталья Тарнавская, которая участвовала в проекте по реставрации вывески: "Поскольку здание является объектом культурного наследия, в нем нельзя без согласования с властями начинать любой ремонт. Вопреки законам в булочной не так давно начали что-то строить и сверлить. Не пускают в нее и представителей Мосгорнаследия и теперь владельцам грозят меры вплоть до уголовной ответственности и лишения права на собственность. Впрочем, внутри от исторических интерьеров почти ничего не остались – сохранились только своды потолка, которые довольно сложно сломать. Восстановленная вывеска находится снаружи и ее пока не трогают".

Екатерина Загвоздкина

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