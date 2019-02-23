Мода на китч: самые скандальные наряды "Оскара"

До "Оскара" – совсем немного. В ожидании церемонии вместе с лекторием о моде Fashion to know в Центре Гиляровского вспоминаем самые скандальные наряды красной дорожки.

Барбра Стрейзанд, 1969 год

Канадский дизайнер Арнольд Скази



Барбра одной из первых надела на "Оскар" брюки. Наряд состоял из двух частей: полупрозрачные топ и брюки клеш, белый воротник с черным бантом и белые манжеты. Сама Барбра говорила: "Вообще не ожидала, что когда окажусь в свете софитов, будет видно все, из чего я состою". Дизайнер смелого наряда Арнольд Скази после той церемонии проснулся знаменитым. Он стал очень востребованным не только среди звезд Голливуда, но и первых леди: одевал Рейгана и Барбару Буш.

Шер,1986 год

Дизайнер Боб Маки



Боб Маки и Шер сотрудничали с 1970-х. Когда актриса увидела набросок наряда, она сказала: "Да, супер, я это надену!" Дизайнер уточнил: "Уверена, что пойдешь в этом на "Оскар"?" Она ответила: "А что, я должна выглядеть как скучающая домохозяйка в вечернем платье?" Маки всегда любил Шер за бесстрашие и любовь к экспериментам. Наряд сложносочиненный: брюки, ботфорты, что-то напоминающее пеньюар и головной убор. Кто-то говорил, что Шер выглядела суперэкстравагантно, другие шутили, что актриса перепутала церемонию "Оскара" и бразильский карнавал.

Снова Шер, 1988 год

И снова Боб Маки



Фото: ТАСС/AP/Lennox McLendon

В этом году Шер взяла "Оскар" за фильм "Очарованные луной". Наряд менее экстравагантный, чем в 1986 году, но не менее откровенный. Шер была похожа на Шахерезаду из сказки "Тысяча и одна ночь". Но актрису ничего не смущало.

Художник по костюмам Лиззи Гардинер, 1995 год

Материал платья впечатляет: оно сделано из золотых карточек American Express. На наряд ушло 254 кредитки с истекшим сроком годности. Кстати, в итоге Гардинер все-таки взяла "Оскар" как лучший художник по костюмам за австралийский фильм "Приключения Присциллы, королевы пустыни". Но все долго еще удивлялись: "Интересно, как она могла сидеть?"

Селин Дион, 1999 год

Dior, модельер Джон Гальяно



Фото: ТАСС/PA Wire/Peter Jordan

Поговаривали, что Дион надела белый смокинг Гальяно задом наперед: либо это какое-то модное высказывание, либо актриса забыла перед выходом посмотреть в зеркало. В общем все сказали "Фу!" Очки Ray Ban – вообще отдельная история. Присмотритесь – они инкрустированы бриллиантами, а их цена – $25 тысяч. Селин Дион позже утверждала, что надела их, потому что бренд обещал перечислить ее благотворительному фонду $50 тысяч. На что стилист актрисы заявила, что сама бы дала эту сумму, лишь бы Селин их не надевала. Недавно актриса заявила, что в 90-е никто не был готов к такому смелому дизайнерскому решению.

Бьорк, 2000 год

Македонский дизайнер Марьян Пейски



Платье "Умирающий лебедь" очень неоднозначное. У Бьорк еще была сумочка в виде яйца, и она очень изящно откладывала ее в сторону, когда позировала для фото. До сих пор гадают – китч это или дизайнерский ход. Наряд изготовили сразу в двух экземплярах, один из них – главный экспонат музея моды. У "Умирающего лебедя" много пародий, и одну из них сделала ведущая Эллен Дедженерес: в 2001 году она вела премию "Эмми" в платье Бьорк.

Тильда Суинтон, 2008 год

Дом моды Lanvin



Модные критики разделились на два лагеря: кто-то говорил "Вау, как смело", другие сказали, что платье похоже на пакет для мусора или мешок, где прячут трупы. Наряд можно назвать бархатной тогой. Из украшений – массивный бриллиантовый браслет. Тильда в принципе не боится экспериментировать: природа у нее такая – андрогинная, не зря она похожа на Дэвида Боуи. В любом случае, даже если ее платье – китч, смехотворно она в нем не смотрится.