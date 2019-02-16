Самая красивая: главные наряды "Оскара"

Через неделю в Лос-Анджелесе объявят лауреатов "Оскара". Кроме победителей станут известны и новые фавориты красной дорожки. А пока готовимся к церемонии и вспоминаем историю: в Центре Гиляровского в рамках лектория о моде Fashion to know сооснователь и соавтор проекта CineModa Катерина Крупнова рассказала о самых удачных и провальных нарядах за 90 лет существования премии. Приводим наиболее интересные выдержки из лекции. Начнем с удач.

Одри Хэпберн: 1954 год, Givenchy

Фото: ТАСС/Matt Crossick/PA Photos

В этом платье Одри получила награду за фильм "Римские каникулы", и оно очень похоже на то, что было на экране. Художником по костюмам была Эдит Хед – одиозная фигура и главный рекордсмен "Оскара": у нее восемь наград (за "Римские каникулы" в том числе) и 35 номинаций (Хед пока не переплюнул никто). Что сделала Хэпберн? Ей понравилось это платье, но она обратилась к Givenchy, с которым тогда уже вступила в "деловые отношения": параллельно снимался фильм "Сабрина", который и стал первым опытом их совместной работы на экране. Юбер де Живанши немного укоротил платье, поменял верх и добавил знаменитый вырез лодочкой. Платье невероятно нежное, с цветочными аппликациями. Журнал Time недавно признал его лучшим за всю историю "Оскара". На аукционе в 2011 году оно было продано за $132 тысячи.

Грэйс Келли: 1955 год, Эдит Хед

Фото: ТАСС/Rights Managed/A.M.P.A.S./Ronald Grant Archiv

Легендарная Эдит Хед называла Келли своей самой любимой актрисой и моделью. Она одевала ее не только экране, но и в жизни. И в 1954 году она придумала это ментоловое платье. Белые перчатки тоже были необходимостью на оскаровских церемониях в середине прошлого века. Дополняют образ сумочка, расшитая бисером, и высокая прическа. Эталон, одним словом. Кстати, платье Келли "выгуляла" целых три раза.

Элизабет Тейлор: 1961 год, Dior

Актриса была большой поклонницей Christian Dior, особенно в те дни, когда Дом возглавлял Марк Боан. Платье, в котором Тейлор появилась на церемонии 1961 года, называется "Вечер в Рио". Верх – из желтого муслина, пышная юбка, расшитая цветами, и снова белые атласные перчатки.

Джулия Робертс: 2001 год, Valentino

Это платье из винтажной коллекции 1992 года, посвященной звездам "старого Голливуда". Наряд чем-то напоминает платье Риты Хейворт в фильме "Гильда". Сшито из бархата и тюля, а белые полоски – из атласа. Сам Валентино говорил, что он до последнего момента не знал, "выгуляет" ли Робертс его платье или нет.

Шарлиз Терон, 2004 год, Gucci

Красавица-блондинка получила “Оскар” за роль серийного убийцы. Этот образ явно вдохновлен актрисами 1930-х и прежде всего Джин Харлоу – и по макияжу, и по укладке (это так называемая марсельская волна), и по выбору наряда. Эффектная открытая спина и бразильский загар.

Хилари Суэнк: 2005 год, Guy Laroche

Это была ее вторая награда. На этот раз – за роль в спортивной драме "Малышка на миллион" Клинта Иствуда, где она играла девушку боксера с тяжелой судьбой. Игра на контрасте – брутальный, мужественный образ в кино и невероятно женственный – на церемонии. Несколько метров синего шелкового джерси и такая эталонная спина!

Марион Котийяр: 2008 год, Jean-Paul Gaultier

Котийяр вспоминала, что, когда она увидела эту коллекцию, сразу поняла, что хочет именно такое платье – эффектное, с имитацией чешуи и открытой спиной.

Кейт Бланшетт: 2014 год, Armani

Пять лет назад Кейт получала награду Киноакадемии за фильм "Голубой жасмин". У австралийской актрисы в принципе не бывает провалов на красной дорожке, и она часто выбирает именно Джорджо Армани. Это говорит о том, что она не боится экспериментировать и выходить за пределы привычного и при этом создает собственный стиль.

Лауреаты Оскар-2019 станут известны в ночь на 25 февраля.