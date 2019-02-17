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Культура

17 февраля, 15:27

Более лучше одеваться: провальные наряды "Оскара"

культура кино weekend

Открыт сезон больших наград: уже прошли BAFTA и "Золотой глобус", на очереди "Оскар" (ровно через неделю). С помощью Центра Гиляровского и лектория о моде Fashion to know отобрали самые провальные наряды 1990-2000-х годов главной мировой кинопремии.

Деми Мур, 1989 год

Фото: vogue.com/Jim Smeal

Наряд в формате "сам себе режиссер, сам себе модельер": Деми Мур придумала этот образ сама. В 80-е подобный костюм считался моветоном, зато теперь черные велосипедки, корсет и пестрая парча – тренд. Эволюция моды на лицо. Но в 1989 все однозначно сказали: "У Деми Мур хорошо получается сниматься в кино, а вот дизайнерские потуги ей лучше оставить".

Ким Бейсингер, 1990 год

Фото: ТАСС/AP/REED SAXON

Эксцентричный наряд – идея самой актрисы. Многие язвительно замечали: "Девушка не поняла, что она хотела сделать: то ли жакет, то ли платье". Из "дизайнерских" решений: золотое русское слово "любовь" на рукаве пиджака (почему именно кириллицей – загадка). Другого рукава нет, вместо него перчатка, отдаленно напоминающая свадебную. В общем, непонятно, что к чему. Актрисе так и сказали: "Ким, ты красивая, умеренно талантливая актриса, но дизайнер из тебя вряд ли получится".

Джина Дэвис, 1992 год

Фото: imdb.com

Актрисе с нарядом подсобил художник по костюмам Рук Майерс. Здесь непонятно: то ли не хватило материала, то ли времени, то ли фантазии. Дэвис в этом платье напоминает танцовщицу "Мулен Руж", которая вот-вот начнет исполнять канкан. В общем все плохо, причем настолько, что даже при сегодняшней любви к китчу, этот наряд неудачный.

Вупи Голдберг, 1993 год

Фото: ТАСС/AP

Поговаривают, что актриса купила наряд в неизвестном бутике в Беверли Хиллз, так что автор этого "вырвиглаз-прикида" неизвестен. Даже шутили, будто создатели Фионы из "Шрека" вдохновлялись этим образом Вупи Голдберг. Фиолетово-салатовый микс то ли платья, то ли комбинезона – точно не фэшн-победа, хотя на эксцентричной актрисе смотрится вполне органично.

Анджелина Джоли, 2000 год

Фото: ТАСС/PA Images/Michael Crabtree

В черном платье от Versace Джоли напоминала Мартишу Адамс или Эльвиру-повелительницу тьмы. Подобный образ скорее подошел бы для готической вечеринки или Хэллоуина. Сейчас на красной дорожке она выглядит куда более элегантно.

Фэйт Хилл, 2002 год

Фото: ТАСС/PA Photos/Myung Jung Kim

На церемонии певица исполняла песню из фильма "Перл Харбор", номинированную на "Оскар". После говорили, что в таком разноцветном платье надо петь Over the rainbow где-то на радуге.

Ума Турман, 2004 год

Фото: ТАСС/PA Photos/Ian West

Образ Умы Турман напоминал баварскую девушку либо альпийскую пастушку. Но сама актриса говорила: "Платье неплохое, видимо, я его как-то не так надела".

Лауреаты Оскар-2019 станут известны в ночь на 25 февраля.

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