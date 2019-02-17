Более лучше одеваться: провальные наряды "Оскара"

Открыт сезон больших наград: уже прошли BAFTA и "Золотой глобус", на очереди "Оскар" (ровно через неделю). С помощью Центра Гиляровского и лектория о моде Fashion to know отобрали самые провальные наряды 1990-2000-х годов главной мировой кинопремии.
Деми Мур, 1989 год
Фото: vogue.com/Jim Smeal
Наряд в формате "сам себе режиссер, сам себе модельер": Деми Мур придумала этот образ сама. В 80-е подобный костюм считался моветоном, зато теперь черные велосипедки, корсет и пестрая парча – тренд. Эволюция моды на лицо. Но в 1989 все однозначно сказали: "У Деми Мур хорошо получается сниматься в кино, а вот дизайнерские потуги ей лучше оставить".
Ким Бейсингер, 1990 год
Эксцентричный наряд – идея самой актрисы. Многие язвительно замечали: "Девушка не поняла, что она хотела сделать: то ли жакет, то ли платье". Из "дизайнерских" решений: золотое русское слово "любовь" на рукаве пиджака (почему именно кириллицей – загадка). Другого рукава нет, вместо него перчатка, отдаленно напоминающая свадебную. В общем, непонятно, что к чему. Актрисе так и сказали: "Ким, ты красивая, умеренно талантливая актриса, но дизайнер из тебя вряд ли получится".
Джина Дэвис, 1992 год
Актрисе с нарядом подсобил художник по костюмам Рук Майерс. Здесь непонятно: то ли не хватило материала, то ли времени, то ли фантазии. Дэвис в этом платье напоминает танцовщицу "Мулен Руж", которая вот-вот начнет исполнять канкан. В общем все плохо, причем настолько, что даже при сегодняшней любви к китчу, этот наряд неудачный.
Вупи Голдберг, 1993 год
Поговаривают, что актриса купила наряд в неизвестном бутике в Беверли Хиллз, так что автор этого "вырвиглаз-прикида" неизвестен. Даже шутили, будто создатели Фионы из "Шрека" вдохновлялись этим образом Вупи Голдберг. Фиолетово-салатовый микс то ли платья, то ли комбинезона – точно не фэшн-победа, хотя на эксцентричной актрисе смотрится вполне органично.
Анджелина Джоли, 2000 год
В черном платье от Versace Джоли напоминала Мартишу Адамс или Эльвиру-повелительницу тьмы. Подобный образ скорее подошел бы для готической вечеринки или Хэллоуина. Сейчас на красной дорожке она выглядит куда более элегантно.
Фэйт Хилл, 2002 год
На церемонии певица исполняла песню из фильма "Перл Харбор", номинированную на "Оскар". После говорили, что в таком разноцветном платье надо петь Over the rainbow где-то на радуге.
Ума Турман, 2004 год
Образ Умы Турман напоминал баварскую девушку либо альпийскую пастушку. Но сама актриса говорила: "Платье неплохое, видимо, я его как-то не так надела".
Лауреаты Оскар-2019 станут известны в ночь на 25 февраля.