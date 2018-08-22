Какие сюрпризы подготовила Московская международная книжная выставка

С 5 по 9 сентября на ВДНХ пройдет 31-я Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ). Главной темой ярмарки в этом году станет детская литература.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Традиционно в начале сентября 75-й выставочный павильон ВДНХ на пять дней станет центром книжной жизни страны, где посетители смогут встретиться с ведущими издателями и писателями России и зарубежья. Ярмарка совпадает с празднованием Дня города Москвы и интегрирована в его программу мероприятий как самая литературная площадка столицы.

В этом году главной темой ММКВЯ станет детская литература. Но и взрослые найдут для себя немало интересного. 300 издательств из 25 стран мира представят более 100 тысяч книг всех жанров и направлений. На стендах ярмарки посетители познакомятся с литературой из Китая, Индии, Германии, Греции, Венгрии, Сербии, Польши и других стран, а также различных регионов России.

За пять дней на ММКВЯ в формате non-stop пройдет более 300 мероприятий, ориентированных как на читательскую аудиторию, так и на профессионалов книжной индустрии. Презентации и встречи с авторами состоятся на площадках выставки "Книги в городе", "Первый микрофон", "Литературная гостиная" и "Детская сцена".

Детская программа

Впервые для детской литературы будет выделена специальная площадка вне основной экспозиции – она займет все пространство зала "С". Здесь пройдет больше 100 мероприятий для маленьких читателей и их родителей. Свои новинки представят более 50 издательств, среди которых уже полюбившиеся детям и их родителям "Самокат" и "Розовый жираф", "Вилли Винки", "Мелик-Пашаев", "Молодая мама", "Робинс" и многие другие.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Писатели и поэты Марина Бородицкая, Нина Дашевская, Дмитрий Емец, Юлия Кузнецова, Альберт Лиханов, Катя Матюшкина, Анастасия Орлова, Евгений Рудашевский, Елена Усачева, Михаил Яснов; художники Виктор Чижиков, Герман Мазурин, Анастасия Архипова, Галина Зинько; актеры театра и кино Любовь Толкалина, Петр Абрамов и многие другие встретятся с посетителями и представят свои проекты.

Книги в городе

Программа писательских встреч включает общение с яркими, талантливыми и выдающимися деятелями современной литературы: Львом Данилкиным, Дмитрием Быковым, Гузель Яхиной, Татьяной Устиновой, Павлом Басинским, Шамилем Идиатуллиным, Евгением Рудашевским, Григорием Служителем и другими.

Французский писатель, автор бестселлеров "Дыхание Богов" и "Империя Ангелов" Бернар Вербер специально приедет на ММКВЯ, чтобы презентовать новый роман "С того света" о загадках смерти и тайнах загробной жизни.

Итальянский искусствовед, арт-критик и куратор Костантино Д`Орацио представит свои книги "Таинственный Леонардо" и "Таинственный Рафаэль". Книги Д`Орацио – способ погрузиться в Италию XV века, пройти вместе с художником весь его жизненный путь и посмотреть на картины наравне с его современниками и с историками искусств.

Что делать, если ты вдруг очнулся в параллельном мире и назад дороги нет? Популярный фантаст Сергей Лукьяненко представит новый роман "Владыка", где главный герой оказывается в безвыходной ситуации.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Читатели смогут познакомиться на ярмарке и с другими книжными новинками: новым романом "Рябиновый клин" Дины Рубиной – первой книгой из трилогии "Наполеонов обоз", где сюжет закручивается вокруг семейных драгоценностей французского императора; дебютными произведениями лауреатов литературной премии для молодых авторов "Лицей", собранными в одноименный сборник "Лицей. Выпуск второй".

Неожиданные книжные проекты представят звезды российского кино, театра и спорта. О сборнике "Игра народная. Русские писатели о футболе" расскажут спортивный обозреватель Василий Уткин, драматург Дмитрий Данилов, писатели Андрей Рубанов и Евгений Водолазкин. Шахматисты Анатолий Карпов и Владимир Барский представят новый интерактивный учебник по самому интеллектуальному виду спорта. Лауреат премии "Просветитель" Дарья Варламова научит сохранить рассудок живущих в мегаполисе, а научный журналист Борислав Козловский объяснит, почему мы так легко верим фейковым новостям, теориям заговора и псевдонаучным мифам.

Первый микрофон

Самые оживленные дискуссии ММКВЯ пройдут на площадке "Первый микрофон". Известная писательница из Греции Зиранна Затели расскажет о своей новой книге "Они приходят в сумерках с волками", которая в будущем году выйдет на русском языке.

Диалог "Писатель-Переводчик" писателя Леонида Юзефовича и его переводчика Мэриан Шварц будет приурочен к выходу в США исторической повести "Песчаные всадники" (Horsemen of the Sands) о судьбе молодого офицера Советской армии. Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов расскажет о главных политических событиях последней четверти века и своем участии в них, поделится личными историями и размышлениями, которые вошли в новую книгу "Особое мнение". Писатель-сатирик Виктор Шендерович представит свой новый проект "ЛЕЦ. XX век" – коллекционный альбом с лучшими фотографиями ХХ века и афоризмами знаменитого польского сатирика Станислава Ежи Леца.

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Наталья Королева, дочь легендарного советского конструктора и ученого, представит свою книгу "Сергей Павлович Королев. Мой отец".

А писатели и поэты Дмитрий Воденников, Андрей Филимонов и Алексей Сальников расскажут о своем пути к прозаическому тексту, о соотношении прозы и лирики в их жизни и о том, какой музе они служат сегодня.

Литературная гостиная

На этой площадке посетители смогут пообщаться со звездами интернета, бизнеса и блогов. На презентации книги "Бизнес против правил" гости ярмарки встретятся с основателем концерна Natura Siberica Андреем Трубниковым. Создатель проекта #Бешенаясушка, звезда интернета Василий Смольный представит книгу "ПП для ТП 2.0. Правильное питание для твоего преображения" и расскажет о правильной мотивации, чтобы быстро привести себя в форму.

Один из авторов нового колоритного путеводителя "Моя прекрасная Сербия", писательница и журналист Елена Зелинская объяснит многолетнюю устойчивую любовь россиян к этой балканской стране. Победитель шоу "Битва экстрасенсов" Свами Даши представит свою автобиографию "Перерождение".

Встречи профессионалов

7 и 8 сентября в Библиотеке иностранной литературы, Доме Пашкова, музее А.С. Пушкина пройдет масштабный Международный конгресс переводчиков. Представители 69 стран соберутся, чтобы поговорить о переводе как о средстве культурной дипломатии, и обсудят лучшие практики художественного перевода. Завершится конгресс вручением премии "Читай Россию/Read Russia".

Событие особой важности на ММКВЯ – презентация Международного конгресса по детской книге, который Москва впервые будет принимать в 2020 году (с 5 по 7 сентября).

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Конференция "Книжный рынок России" – одно из основных профессиональных ежегодных мероприятий. Участники книжной отрасли обменяются информацией о состоянии рынка, обсудят меры по его поддержке, оздоровлению и выработке дальнейших направлений развития.

Конкурсная программа

5 сентября в Театральном центре "На Страстном" пройдет церемония награждения победителей национального конкурса "Книга года". Наградой будут отмечены наиболее заметные книги прозы, поэтические сборники, учебники, красочные детские издания. Специальная номинация этого года – "Книга и футбол" – посвящена прошедшему чемпионату мира.

7 сентября будут объявлены лауреаты международного конкурса "Искусство книги–2018". В нем принимают участие лучшие издательские проекты стран СНГ.

8 сентября состоится церемония награждения лауреатов и номинантов XI Всероссийского конкурса книжной иллюстрации "Образ книги". В этом сезоне работы на конкурс прислали более 200 художников, в том числе из Германии, Италии, Ирана и других стран.

9 сентября участникам и посетителям ярмарки будет представлена премия для книжных блогеров "Литблог". Организаторы расскажут о культурной миссии премии и пригласят к участию авторов блогов, посвященных современной литературе.

Полная программа мероприятий доступна по ссылке. Возможны изменения.

Стоимость билета – 150 рублей. Для льготных категорий граждан – 100 рублей.

Московская международная книжная ярмарка организована Генеральной дирекцией международных книжных выставок и ярмарок при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.