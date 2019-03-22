Пять спектаклей по современным пьесам

Театральный критик Антон Хитров рассказывает, с чего начать, если хотите разобраться в современной драматургии.

"Война еще не началась"

Фото: Kai Dahms

Где: на онлайн-радио "Глаголев FM"

Кто автор: Михаил Дурненков

Кто поставил: Александр Вартанов

"Театр у микрофона" – самая адекватная форма для новой драматургии: текст доходит до вас почти в первозданном виде, с минимумом режиссерской трактовки, и при этом вы воспринимаете его ушами, а не глазами, как и положено знакомиться с пьесой. К тому же аудиоспектакли доступны в любое время дня и ночи, и ради них не нужно никуда ехать.

"Стереотеатр" – совместный проект фестиваля молодой драматургии "Любимовка" и онлайн-радио "Глаголев FM". Все их постановки достойны внимания, но начать стоит прямо с первой – по тексту Михаила Дурненкова "Война еще не началась". Пьеса состоит из очень компактных и достаточно страшных новелл, у каждой – мощная развязка.

Когда: в любое время

"Человек из Подольска"

Где: в арт-пространстве "Эфир"

Кто автор: Дмитрий Данилов

Кто поставил: Михаил Угаров и Игорь Стам

Прощальный шедевр Михаила Угарова, который был бессменным худруком "Театра.doc" до своей смерти в прошлом году. С этого спектакля начался театральный триумф писателя Дмитрия Данилова: после премьеры в Москве его дебютную пьесу поставили еще 15 раз в разных театрах России и один раз в Белоруссии, а в прошлом году Данилова наградили "Золотой маской".

Сюжет такой: унылого 30-летнего неудачника без видимой причины задерживают очень странные полицейские. Они расспрашивают его об истории родного города, отчитывают за узкий кругозор, обучают "танцу мозга", а между делом ссылаются на Сорокина, Малевича и Джона Кейджа.

Текст выстрелил из-за важного качества, которого обычно не хватает умной драматургии, – он захватывает. Секрет – в привлекательных героях. "Человек из Подольска" – великолепная ловушка для зрителя. Если все пойдет по плану, он будет безотчетно симпатизировать интеллектуалам-полицейским и презирать лузера-задержанного, – а потом внезапно поймет, что его втянули в коллективную травлю.

Когда: 28 марта, 5, 17 и 29 апреля



"Летели качели"

Где: в "Практике"

Кто автор: Константин Стешик

Кто поставил: Марфа Горвиц

История 35-летнего бывшего панка, который то ли не может, то ли не хочет устраивать свою жизнь: ходит на неинтересную работу, сквозь пальцы смотрит на свой разваливающийся брак и демонстративно равнодушен ко всему, кроме песен "Гражданской обороны", выученных наизусть еще в молодости.

Постановка Марфы Горвиц – тот случай, когда все решают безупречный кастинг и скрупулезно точная работа актеров. Например, в одном из составов главную роль играет актер "Сатирикона" Антон Кузнецов, и половина спектакля держится на его специфической харизме. Почти все остальные театральные инструменты отброшены за ненадобностью: скажем, музыку и декорации заменяют ремарки на экране – вроде "Столик в кафе "Весна" или "Стас поет".

Когда: 3 и 4 апреля, 1 и 2 мая

"Кафка"

Где: в "Гоголь-центре"

Кто автор: Валерий Печейкин

Кто поставил: Кирилл Серебренников

В России Франца Кафку припоминают к месту и не к месту. В первую очередь, конечно, роман "Процесс" – название, которое не раз всплывало в разговорах о деле режиссера, поставившего этот спектакль. Штатный драматург "Гоголь-центра" Валерий Печейкин решил выяснить, что же это за человек такой был, на которого ссылаемся мы чуть ли не каждый день. Правда, биографической пьесой в строгом смысле "Кафку" не назовешь – хотя бы потому, что писатель в ней встречается с собственными персонажами.

Лучшее в спектакле – во-первых, прекрасный дуэт главных героев, молчаливого, болезненного Кафки и его неунывающего спутника-биографа (их играют, соответственно, Семен Штейнберг и Один Байрон). А во-вторых – выразительная черно-белая сценография, которую, как обычно, придумал сам Серебренников.

Когда: в ближайшие месяцы спектакля нет, следите за афишей

"Русский роман"

Где: в Театре имени Маяковского

Кто автор: Марюс Ивашкявичюс

Кто поставил: Миндаугас Карбаускис

Еще одна история про писателя, точнее, про его семью. Самый знаменитый современный литовский драматург Марюс Ивашкявичюс разбирается с драматичной семейной историей Толстых, которую в его трактовке предопределила "Анна Каренина", – поэтому сцены из реальной жизни чередуются со сценами из романа.

Главную героиню, Софью Андреевну Толстую, играет звезда труппы Евгения Симонова. Два года назад интеллигентная академическая постановка завоевала целых три "Золотых маски": за лучшую женскую роль, лучшую работу драматурга и лучший драматический спектакль в большой форме.

Когда: в ближайшие месяцы спектакля нет, следите за афишей