Массовый стрит-арт в Москве: где искать и что значат эти надписи и наклейки

Наклейки на мусорках, дырки в сетке вокруг особняка на реставрации и разноцветные разводы на асфальте перед стадионом. Верьте или нет, но все это – современное искусство, с которым вы соприкасаетесь ежедневно.

"Зачем"

Что это? Гигантские буквы "Зачем" на заборах и стенах зданий – в центре и в промзонах.

Кто автор? Первопроходец московского уличного искусства Дмитрий Позе и его команда придумали "Зачем" еще в 90-е прошлого века.

Смысл? Смысла искать не стоит. К "Зачем" нужно относиться как к арт-манифесту, не более того.

Где посмотреть? Много где. "Зачем" – наверное, самый долгоиграющий уличный арт-проект Москвы: буквы то и дело закрашивают, но они "возрождаются" уже по новым адресам и в новой стилистике.

Наклейки с пятью непонятными словами

Что это? Черно-белые стикеры со словами "SPACER, NAMER, JUICE, COZEK, CAPTEK" на фонарных столбах и водосточных трубах в центре Москвы. Анонимные авторы (то есть, собственно, Spacer, Namer и так далее) утверждают, что расклеили собственноручно два миллиона таких наклеек.

Кто автор? Творческая группа A.D.E.D., в которую входят московские граффитчики разных поколений.

Смысл? Удивительно, но даже за таким примитивом кроется смысл. Это классический тег, один из неубиваемых базовых жанров стрит-арта. Те, кто только начинают свой путь, часто просто ходят по городу и пишут везде с помощью баллончика имя или никнейм. Группировка A.D.E.D. превращает свои прозвища в часть визуального кода города, сами становятся неотъемлемой частью Москвы.

Где посмотреть? Их в принципе сложно не увидеть. В центре города – например, на каком-нибудь мусорном баке.

Глаза в баннерах

Что это? Вырезанные глаза на баннерной сетке, "украшающей" здания на реконструкции.

Кто автор? Кирилл Кто, известный российский художник, чьи работы находятся в ММОМА и даже в Третьяковской галерее.

Смысл? Кирилла очень раздражают баннеры, поэтому он и придумал глаза, чтобы все знали, что происходит за уродливыми строительными ограждениями.

Где посмотреть? Там, где проводится реконструкция старинных зданий. Например, в Вознесенском переулке.

Птицы со стикерами вместо глаз

Что это? Бесконечно позитивные птицы и летучие мыши с большими глазами.

Кто автор? Художник и дизайнер @pigeon_frolk, он это или она – мы не смогли выяснить.

Смысл? Предполагаем, что пернатые и рукокрылые выглядят интереснее с большими глазами, чем без них.

Где посмотреть? Например, в рамках фестиваля современного искусства "КОТ!", который пройдет на Artplay 31 января.

Буквы и брызги



Что это? Гигантские граффити. Общая площадь конкретно этой работы, что на картинке, – 11 000 квадратных метров.

Кто автор? 27-летний Покрас Лампас – пионер каллиграфутуризма (сочетание каллиграфии и граффити), один из самых успешных создателей стрит-арта 2010-х.

Смысл? В этом красно-бело-зеленое граффити зашифрован новый слоган "Локомотива" на разных языках мира: "У нас свой путь".

Где посмотреть? Перед стадионом "РЖД-Арена". Улица Большая Черкизовская, дом 125, строение 1. Добавим, что с творчеством Лампаса можно соприкоснуться и в других районах города – на крыше "Красного Октября" (Берсеневская набережная, дом 6, строение 1) и в пешеходном надземном переходе, соединяющим "Атриум" и Курский вокзал (Земляной Вал, дом 33).

Благодарим Николая Стекольникова за помощь в подготовке этого материала