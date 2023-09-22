"Круг света", Петр Мамонов и Nirvana Tribute: чем заняться в выходные

Петр Мамонов расскажет, как жить, в "Каро 11 Октябрь" пройдет ретроспектива Вернера Херцога, а столичные площадки превратятся в волшебные миры на "Круге света" – портал Москва 24 рассказывает о самых интересных событиях недели.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

"Круг света"

Фестиваль "Круг света" пройдет в Москве на семи городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", "Царицыно", центр Digital October и концертный зал "Мир".

На фасаде Большого Царицынского дворца покажут историю птицы Феникс "Дворец странствий" и аудиовизуальный спектакль о мире будущего, лес музея-заповедника "Коломенское" наполнится миражами и превратится в "мир феерии", а на Гребном канале пройдет "Карнавал света". Полную программу фестиваля можно найти по ссылке.



Когда: 21-25 сентября

Петр Мамонов

Фото: портал Москва 24/Виктория Виатрис

Основатель группы "Звуки Му", талантливый музыкант, великолепный актер и гениальный шоумен Петр Мамонов готовится вновь обратиться к московской публике. Правда, на этот раз запланирован не концерт, а творческая встреча. В формате монолога Мамонов расскажет о жизни, работе, в кино и прочитает свои стихи. И, конечно, немного споет.

Где: Центральный дом художника



Когда: 22 сентября, 19:30

"Человек из Подольска. Сережа очень тупой"

Это парадоксальная история о современном человеке – городском жителе и его отношениях с миром. Спектакль режиссера Марины Брусникиной и художника Саввы Савельева по двум пьесам Дмитрия Данилова сделан на перекрестье театра и современного искусства: уже на подходе к "Практике" зритель оказывается в пространстве инсталляции, где становится одновременно и наблюдателем, и объектом наблюдения. Здесь у каждого есть возможность посмотреть свой отдельный спектакль: обе пьесы будут идти одновременно, параллельно на двух сценах, а порядок просмотра повлияет на восприятие.

Где: театр "Практика"



Когда: 22 сентября

"Изгнание"

В основу спектакля Миндаугас Карбаускис легла пьеса Марюса Ивашкявичюса. "Изгнание" рассказывает о нелегкой жизни мигранта из Прибалтики, перебравшегося в поисках лучшей жизни в Лондон. Разумеется, в мегаполисе его не приняли как своего. К счастью, у главного героя нашелся верный друг, который в свое время тоже перебрался в Англию из далекого Занзибара. А зовут его Фредди Меркьюри.

Где: Театр имени Маяковского



Когда: 23 сентября, 18:00

Выставка фотографий Эзры Столлера

Центр фотографии имени братьев Люмьер впервые открывает для российской публики имя выдающегося американского архитектурного фотографа XX века Эзры Столлера. Работы для выставки в Москве были специально отобраны из его архива.

В экспозицию вошли черно-белые фотографии общественных зданий, офисов и частных домов самого начала его карьеры (конец 1930-х – 1970-е годы). Музей Соломона Гуггенхайма, музей американского искусства Уитни, небоскребы Манхэттена, терминал авиакомпании TWA аэропорта имени Джона Кеннеди, знаменитый "Дом над водопадом", культовая постройка ХХ века – капелла Роншан и многие другие знаковые архитектурные строения эпохи модернизма – в объективе одного из самых влиятельных архитектурных фотографов.

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер



Когда: 20 сентября – 3 февраля

"Служанки"

Роман Виктюк в очередной раз покажет одну из лучших своих постановок. "Служанки" по пьесе Жана Жене входят в репертуар главных европейских театров, но даже на их фоне российская версия спектакля стоит особняком. На закате советской эпохи "Служанки", все роли в которых режиссер вопреки замыслу автора отдал мужчинам, стали настоящим скандалом и в то же время театральной сенсацией.

Написанная в первые годы после Второй мировой войны, пьеса до сих пор остается одним из главных текстов прошлого столетия, одновременно грубой, жестокой и пронзительно поэтичной.

В новой постановке участвуют Дмитрий Бозин, Александр Солдаткин, Иван Никульча и Алексей Нестеренко.

Где: Театр Романа Виктюка



Когда: 23 сентября, 19:00

Nirvana Tribute

Фото: AP/Robert Sorbo

Поклонники Курта Кобейна отмечают 25-летие со дня выхода пластинки In Utero. Для фанатов Nirvana клуб ZIL Arena подготовил насыщенную трехчасовую программу. Вас ждут не только лучшие хиты любимой группы, но и премьерный показ документального фильма "Кому нужен гранж?", посвященный российским последователям Кобейна.

Где: Клуб ZIL Arena



Когда: 22 сентября, 18:00

"Абьюз"

Режиссер Иван Комаров представит спектакль по пьесе Натальи Зайцевой на одну из самых болезненных тем наших дней, да и всей истории человечества. Спектакль о домашнем насилии критики сравнивают с сеансом групповой психотерапии. Но хеппи-энда не будет, и никто не застрахован от того, чтобы оказаться под одной крышей с домашним тираном.

Совершенно нетипичная для Центра имени Мейерхольда драма-триллер с успехом идет второй сезон и служит украшением репертуара. Постановка получила грант правительства Москвы "Открытая сцена".

Где: Театральный центр имени Мейерхольда



Когда: 22 сентября, 19:00

Вернер Херцог



Видео: YouTube/Kinotube

Компания "Иноекино" приглашает на мини-ретроспективу одного из самых влиятельных режиссеров современности. В субботу главный редактор издательства Rosebud Publishing Виктор Зацепин расскажет о ленте "Агирре, гнев божий". Этот фильм стал вершиной творчества тандема Херцога и Клауса Кински. А в воскресенье киновед Сергей Кудрявцев представит "Фицкарральдо", еще одну более чем удачную совместную работу Вернера и Клауса.

Где: "Каро 11 Октябрь"



Когда: 22 и 23 сентября, 18:00