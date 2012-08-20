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Культура

20 августа 2012, 13:32

Театр "Современник" не будет переезжать в новом сезоне

культура Департамент культуры Москвы ремонт театр Современник власть семейная и молодёжная политика

ИТАР-ТАСС

Московский театр "Современник" не будет закрываться в ближайшие два года. Ремонт здания начнется не осенью 2012 года, а весной 2013 года. При этом во время ремонта спектакли по-прежнему будут идти на основной сцене театра.

Как сообщает столичный департамент культуры, ремонт комплекса зданий "Современника" будет проходить в два этапа. Первый начнется в мае 2013 года. Он предусматривает капитальный ремонт административного здания и комплекс противоаварийных работ по основному зданию театра.

На этот период администрация театра переедет в близлежащее здание: с Чистопрудного бульвара на улицу Макаренко. При этом спектакли по-прежнему будут идти на основной сцене театра.

Капитальный ремонт основного здания "Современника" начнется в мае 2014 года. Он продлится около года. В течение этого времени в ремонте будут предусмотрены "окна" для проведения театрального сезона. Кроме того, в этот период труппа "Современника" будет активно гастролировать и выступать на других московских площадках.

Таким образом, 57-ой сезон театр откроет в родном здании. 1 октября там пройдет спектакль "Три товарища" по Ремарку. Затем на той же сцене будут сыграны "Осенняя соната", "Пять вечеров" "Вишневый сад", "Пигмалион" и другие запланированные постановки.

Напомним, ранее поступала информация о том, что в новом сезоне здание "Современника" закроется на ремонт, и в ближайшие два года спектакли будут проводиться на другой площадке.

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