Выходные в Москве: Мунк, "Миллиард" и "Библионочь"

Неотразимый олигарх Машков в фильме "Миллиард", гастроли Cirque du Soleil с шоу "Торук – Первый полет", экспрессивный Эдвард Мунк в Третьяковке и еще 15 событий выходных, которые заслуживают внимания.

"Библионочь"

В этом году акция "Библионочь" пройдет 20 апреля. Тема – "Весь мир – театр". Все библиотеки-участницы будут работать до полуночи и у каждой – своя программа. Например, в Ленинке пройдут экскурсии по основному книгохранилищу (в фонде – 47 миллионов книг), в обычные дни сюда не пускают ни под каким предлогом, так что акция – единственная возможность заглянуть в святая святых главной библиотеки страны.