Редкие фрески и коты: что нужно знать о Музее имени Рублева

Одно из самых "московских" мест – со своей атмосферой, идеальной для прогулок в теплое время, упитанными котами и уникальными памятниками. Рассказываем, почему в Музей имени Андрея Рублева стоит сходить даже тем, кто не интересуется древнерусской живописью.

Фото: Агентство Москва/Ведяшкин Сергей

Самый древний храм в Москве

По преданию, Спасо-Андроников монастырь на берегу Яузы в середине XIV века основал митрополит Алексий после того, как спасся во время шторма на море. Он молился образу Спаса Нерукотворного – так появилась первая часть названия. А вторая часть – дань уважения настоятелю Андронику, ученику Сергия Радонежского.

В начале XV века в обители построили первое каменное здание – Спасский собор. Сегодня это самый старый храм в Москве за пределами Кремля. Позже в монастыре построили колокольню и церковь Рождества Богородицы (они не уцелели), трапезную и церковь Архангела Михаила, а вокруг воздвигли каменную стену.





Могила Андрея Рублева

Спасский собор расписывал Андрей Рублев. В храме сохранились фрагменты его фресок, написанные около 1425 года. Когда иконописец умер, его похоронили на территории монастыря. Правда, точно неизвестно, где находится его могила – возможно, она была уничтожена во время перестройки монастыря в конце XVIII века. А по одной из легенд, Рублев покоится под полами Спасского собора.

Фото: Агентство Москва/Ведяшкин Сергей

Монастырь-музей

После Октябрьской Революции монастырь разграбили, пропали многие хранившиеся там иконы. В 1947 году в рамках празднования 800-летия Москвы было решено отдать территорию под Музей древнерусского искусства. Но полноценно он заработал только после реставрации монастыря в 1960 году – ее тоже приурочили к круглой дате, 600-летию со дня рождения Андрея Рублева.

Что показывают в музее

Здесь хранится более четырех тысяч икон XIII – начала XX века, и это одно из самых полных и значительных в России собраний. Работ кисти Андрея Рублева в коллекции нет (за ними идите в Третьяковку), зато есть иконы, созданные его современниками, что тоже большая редкость и ценность – например, "Иоанн Предтеча". Также здесь можно увидеть работы Дионисия – знаменитого московского иконописца XV века. А еще в коллекции собраны фрески – в том числе XI и XII веков – из разрушенных или заброшенных в советское время храмов Суздаля, Владимира, Новгорода.

Фото: Агентство Москва/Ведяшкин Сергей

Среди необычных экспонатов – нетипичная для центральной России деревянная религиозная скульптура (например, статуи Николы Можайского конца XVII века) и литье (в том числе старообрядческие иконы и складни), изразцы и церковная утварь.

Музейные коты

Отдельная достопримечательность – музейные котики. Их на территории монастыря очень много. И почти каждый, кто сюда приходит, не может удержаться от желания сфотографировать ухоженных и упитанных котов. Так что для инстаграма это один из символов музея.

Спасо-Андроников – последний сохранившийся монастырь в столице, который находится не в ведении Церкви. В середине марта патриарх Кирилл попросил передать его РПЦ. Директор музея Михаил Миндлин назвал предложение "нецелесообразным", а передачу монастыря "невозможной" и высказался за сосуществование в нем музея и церкви.

Екатерина Загвоздкина