В Союзе музеев РФ отреагировали на просьбу РПЦ передать Андроников монастырь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Союз музеев России может передать Русской православной церкви Спасо-Андроников монастырь в Москве. Вопрос о передаче рассмотрят на заседании комиссии Союза по сотрудничеству музеев с религиозными организациями, сообщает Агентство "Москва".

Также в Союзе предложили совместно с министерством культуры РФ разработать предложения по возможным поправкам в законодательство, которые бы позволили избежать подобных проблем в будущем. В организации привели примеры с передачей РПЦ Владимиро-Суздальского и Кирилло-Белозерского музеев-заповедников.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в Росимущество обращение с просьбой передать в собственность РПЦ Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Рублева, расположенный на территории Спасо-Андроникова монастыря.

Сотрудники музея выступили против передачи комплекса РПЦ. Они опасаются, что музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева "будет выкинут" из здания бывшего Спасо-Андроникова монастыря, где он находится с момента создания музея в 1947 году.