Передачу музея Андрея Рублева в собственность РПЦ обсудит спецкомиссия

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Передачу музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в собственность РПЦ обсудят на специальной комиссии. Об этом сообщил Агентству "Москва" глава департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

Он подтвердил, что патриарх Кирилл направил в Росимущество просьбу передать музей церкви. По словам Кононова, в музейном сообществе существует "определенное напряжение" из-за действующего закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности".

Вопрос о передаче Спасо-Андроникова монастыря РПЦ сложный и требует тщательной проработки, считает Кононов. "Мы рекомендуем его вынести на ближайшее заседание комиссии по взаимодействию РПЦ с музейным сообществом", – добавил он, пояснив, что решения спецкомиссии уже не раз "снимали острые вопросы".

По мнению директора музея Михаила Миндлина, необходимости в передаче музейных зданий РПЦ нет. Музей и так активно взаимодействует с различными церковными структурами. Например, с Троице-Сергиевой Лаврой и кабинетом церковно-археологического искусства при Московской православной духовной академии, отметил он.

По словам директора, самое важное – сохранить музей. "Нам кажется, сохранение музея для церкви важнее, чем его изгнание из стен бывшего Спасо-Андроникова монастыря", – цитирует Миндлина ТАСС.

В исторический ансамбль Андроникова монастыря входят стены и башни XVII–XVIII веков, Спасский собор начала XV века, а также церковь Михаила Архангела 1691 года и усыпальница бояр Лопухиных. Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева занимает здание бывшей трапезной. Хотя официально монастырь не действует, в нем регулярно проводят богослужения. Комплекс включен в список объектов культурного наследия федерального значения.

В декабре 2018 года в собственность РПЦ передали храм "Большое Вознесение" у Никитских ворот, где некогда Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой. Решение о передаче храма, признанного объектом культурного наследия федерального значения, принял столичный департамент городского имущества.