Храм у Никитских ворот передали в собственность РПЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Храм "Большое Вознесение" у Никитских ворот, где Александр Пушкин некогда обвенчался с Натальей Гончаровой, передали в собственность Русской православной церкви. Об этом сообщает Финансово-хозяйственное управление РПЦ.
Как сказано в сообщении, столичный департамент городского имущества постановил передать РПЦ церковь "Большое Вознесение", которая признана объектом культурного наследия федерального значения.
Первый каменный Вознесенский храм появился у Никитских ворот во второй половине XVII века. Его возвели по заказу Натальи Нарышкиной, чей двор находился неподалеку. В XVIII веке владельцем земель и храма стал князь Григорий Потемкин. По одной из версий, именно в Вознесенской церкви в 1774 году Потемкин тайно венчался с императрицей Екатериной Великой. А в 1790 году князь заказал строительство нового, более просторного каменного храма.
Достроить здание так и не удалось: оно сгорело в пожаре 1812 года. Четыре года спустя храм был восстановлен. Самой известной страницей его истории стало венчание Пушкина и Гончаровой в 1831 году.
После Октябрьской революции для церкви у Никитских ворот настали тяжелые времена. В 1931 году храм закрыли, а в 1937 году снесли колокольню XVII века. Кроме того, было утрачено внутреннее убранство церкви.
Реставрационные работы начались в 1987 году и продолжались до 1990 года. В ходе реставрации специалисты открыли часть исторической живописи.
Чуть позже – в 2002-2004 годах – с западной стороны церкви заново построили колокольню.
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