Путешествие по свету: самые красивые и необычные фонари Москвы

Историк Семен Извеков приглашает нас отправиться в небольшое путешествие по Москве, чтобы составить рейтинг самых интересных фонарей.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

С тех самых пор, как Прометей даровал людям огонь, его холили и лелеяли. А такая вера, как зороастризм, даже поклоняется ему. Пламя давало возможность согреться, поесть и проложить себе путь сквозь неприступные чащобы, кишащие зверями и разбойниками. Ведь мир, где не было фонарей, мостовых и где дорога в другой город являлась огромным риском, оставался пугающим, и пламя давало надежду в кромешной тьме добраться без травм.

Дом крестьянина освещало лишь слабенькое и тлеющее пламя лучины, но никак не свечи. Фонари же вошли в жизнь горожан лишь в начале ХХ века вместе с электричеством.

Сейчас "огни большого города" повсюду сопровождают нас, их воспринимают как часть ландшафта, а ведь если присмотреться, это произведение искусства, никак не меньше.

Фонари на Патриаршем мосту

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Тропа в главный храм страны, духовный путь возрожденного православия, память о покойном патриархе Алексие II, при котором храм был восстановлен. Патриарший мост так органично вписался в ландшафт столицы, хотя ему нет и 20 лет – это место фотографирования, маршрут свадебных кортежей и установки "замков любви". Мост был создан в традиционной манере XIX века, благодаря чему нет контраста с храмом из той же эпохи.

Фонари здесь также в стиле позапрошлого столетия, их много, они стоят близко друг к другу. Это заметно особенно после захода солнца, который в нынешнюю пору уже довольно ранний. Отражаясь в темной воде, светила приобретают некий загадочный флер, создают атмосферу таинства.

За 14 лет их жизни уже родилась легенда: если на Патриаршем мосту фонарь зажигается медленно, значит где-то в нашем городе родился ребенок.

Крымский мост

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Мост как шедевр архитектурной мысли. Сам он выглядит будто огромная арфа, а тросы, видимо, струны. Видимая "легкость" не должна смущать, он весит около 10 тысяч тонн, удельный вес стали рекордно велик. Это торжество строителей новой Страны Советов, помпезное и монументальное. Тогда в моде была гигантомания, нужно было показать, как "широка страна моя родная" и велики ее достижения.

Отражением легендарного творения архитектора Власова стали фонари в конце моста около входа в Парк Горького.

Они большие, как и мост освещают путь в Парк Горького трудящимся, заслужившим отдых. Они идеологически верные: звезда венчает здесь торжество коммунизма и свет учения Ленина. Вот так и фонарь – не просто устройство, но и агент идеологии.

Фонарь "Богиня ночи"

Фото: портал Москва 24/Семен Извеков

"Статуя Свободы в миниатюре" – так и напрашивается мысль при виде этого уникального памятника архитектуры. Все при ней – юная дева и факел. На самом деле, купец Стахеев заказал этот шедевр в Париже, где в те времена проводила свое время элита России. Так что, скорее, – "Свобода, Равенство, Братство!"

Вообще, все интереснее, что древнее. Здесь явлена миру древнегреческая богиня Никта. Эллины тогда считали, что установка подобной статуи возле дома отгоняет злых духов и способствует мирному и здоровому сну. Поэтому у фонаря утилитарное значение: любимый город должен спать спокойно.

Статую отличает то, что присуще французскому искусству тех лет – понимание стиля и пропорций. Присмотритесь: здесь ведь нет никакой вычурности, гротеска или эпатажа, все на месте – красиво именно поэтому.

Где: Москва, улица Новая Басманная, дом 14, строение 1

Фонарь в арке дома № 11 по Ленинскому проспекту

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Вершина сталинского ампира, притаилась она прямо в арке дома на Ленинском. Дом строился до, во время и после Великой Отечественной войны, представлял собой победу страны социализма с присущей имперскостью. Страна-победитель фашизма не может строить не на века и без блистательного величия. Архитектор Жолтовский получил за свое творение высшую награду СССР – Сталинскую премию.

И прогулявшись вокруг дома, вы поймете, почему.

Сам дом представляет собой красоту классических форм, без вычурности и лепнины. Вобрав в себя наследие мирового искусства, он стал олицетворением сверхдержавности – большой дом, построенный на сотни лет. Кованые ворота по качеству не уступают и кремлевским, а арку дома украшает электрический фонарь, в котором есть все то, что присуще и дому: эстетика формы и державность Страны Советов. Это не фонарь, а пламя победы страны!

Где: Ленинский проспект, 11

Фонари усадьбы Морозовых

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Богачи Морозовы были первыми людьми Москвы, а Савва Морозов – знаменитостью тех лет. Его семья фабрикантов была одной из богатейших в России, и особняк им хотелось особый. Задача была – удивить весь свет, газеты и даже императорскую семью (Максим Горький говорит об этом доме в своем романе "Рождение человека").

Поэтому решено было поручить молодому архитектору Шехтелю "англоготический стиль дома". Надо сказать, что удалось это ему отменно, у него теперь не было отбоя от заказчиков. Жена Саввы собирала здесь бомонд страны – от государственной элиты до великих писателей и художников.

Фонарь здесь – естественное продолжение ограды, он – ее венец. Скорее всего, данные осветительные приборы были установлены лишь в 1980-х годах при реставрации, а не при Шехтеле. Но безымянные авторы были верны стилю – строгий и правильный орнамент неприступной крепости, схожий с фасадом готического собора.

Где: Москва, улица Спиридоновка, 17

Фонари парка "Красная Пресня"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

От исторических фонарей давайте обратимся к современным. Советский маленький парк "Красная Пресня" теперь не узнать. Из заурядного обычного пространства он стал настоящим садом огней, или "аэродромом", как шутят москвичи. Четыре вида иллюминации использованы здесь, фонари в основном полметра высотой и довольно интересные. Они меняют свет, и теперь в темное время суток людям не стоит бояться, что они споткнутся.

Где: Москва, улица Мантулинская, 5

Пусть среди наступающей зимы свет фонарей станет для вас путеводным, поможет перебороть осеннюю депрессию и настроиться на то, что зима пройдет, а весна – не за горами. Фонарь в ночи – это что во времена Блока, что сейчас – очень романтично.

Так что все зависит от нашего отношения – и даже к такой вещи, как обычный осветительный прибор.