В Москву приехал БДТ. Это один из лучших театров России, нужно идти

В Москве продолжаются гастроли легендарного петербургского БДТ. Рассказываем про спектакли, которые еще можно успеть увидеть, а заодно про те, показы которых уже прошли, но могут стать поводом для поездки в Питер.

"Губернатор"

Кто поставил: Андрей Могучий

Для кого: для визуалов

Фото: bdt.spb.ru/Стас Левшин

Мрачный, исключительно стильный и невероятно зрелищный спектакль Андрея Могучего и его давнего соавтора, блестящего театрального (и не только) художника Александра Шишкина, во многом похожий на ранние работы режиссера, который, на минуточку, одним из первых стал практиковать визуальный театр в России. В основе – рассказ Леонида Андреева о беспринципном губернаторе, который расстреливает бастующих рабочих, а потом неожиданно начинает рефлексировать, предчувствуя скорую смерть.

МХТ имени Чехова

22 января, в 20:00

"Слава"

Кто поставил: Константин Богомолов

Для кого: для любителей психологических экспериментов

Фото: bdt.spb.ru/Стас Левшин

Лучшая работа Константина Богомолова наряду с московскими "Тремя сестрами" – старомодно-сентиментальная внешне, но страшно провокационная по сути. "Слава" – стихотворная пьеса титулованного советского поэта Виктора Гусева, которую впервые сыграли в 1936 году как раз в БДТ. Героическая история летчика Мотылькова – типичный такой продукт сталинского большого стиля вроде фильма "Цирк" и столичных высоток.

Если бы эта вещь попала к обычному режиссеру, получился бы злобный фарс. А вот Богомолов ставит ее как бы всерьез, превращая рифмованную агитку в убедительный рассказ о порядочных, умных, человечных и страшно обаятельных коммунистах. Делает он это, конечно, не из ностальгии по сталинской эпохе, а чтобы напомнить: театр, как и, в общем-то, любое искусство, обращенное к эмоциям, – не что иное, как манипуляция.

"Слава" – не только виртуозный по всем параметрам, но и по-настоящему полезный спектакль, что, в принципе, бывает не так часто. Он вроде теста на устойчивость к пропаганде: если вас растрогает летчик Мотыльков, а, скорее всего, так и будет, значит, вы в зоне риска. Вспоминайте об этом, когда вам резко захочется за кого-то проголосовать или что-то купить.

Малый театр

24 и 25 января, в 20:00

"Алиса"

Кто поставил: Андрей Могучий

Для кого: для поклонников Алисы Фрейндлих

Фото: bdt.spb.ru/Стас Левшин

Вероятно, самая знаменитая актриса БДТ Алиса Фрейндлих играет героиню, которую тоже зовут Алиса – и это, судя по всему, повзрослевшая Алиса из сказки Льюиса Кэрролла. Андрей Могучий не пересказывает всем известный сюжет, а сочиняет подобие продолжения про страну чудес с погрустневшими персонажами и растраченным куда-то волшебством.

"Алиса" была первым сотрудничеством режиссера со звездами труппы, на него явно давила ответственность, и он попытался сделать масштабный спектакль о куче вещей сразу – и о стране чудес, и о старом БДТ, и о жизненном пути вообще. Получилось немного запутанно, но почитателям Фрейндлих определенно стоит это увидеть.

Music Media Dome

28 и 29 января, в 20:00

Теперь только на "родной" сцене в Петербурге:

"Гроза"

Кто поставил: Андрей Могучий

Для кого: для эстетствующих русофилов

Фото: bdt.spb.ru/Стас Левшин

Островский написал "Грозу" задолго до Станиславского и психологического театра, поэтому лидер БДТ нарочно ставит ее так, как если бы Станиславского никогда не было: вместо характеров – маски, вместо жизнеподобных интонаций – напевная речь, вместо объемных мизансцен – плоские, вместо четвертой стены – артисты, повернутые лицом к залу. В реальности театр Островского выглядел совсем иначе, но Могучий и не пытался его реконструировать – скорее, придумать заново.

Художница спектакля Вера Мартынова вдохновлялась палехской миниатюрой (даже если вы не понимаете, о чем речь, вам наверняка знакомы вот такие шкатулки). Она позаимствовала оттуда палитру (черный, красный, золотой) и принты для сменных занавесов. Один из рисунков создала с нуля специально для театра дизайнер и специалист по палеху Светлана Короленко: он называется "Житие Катерины", и на нем можно узнать все события пьесы.

Палех легко принять за древний народный промысел, но его придумали только в XX веке потомственные иконописцы, чтобы не остаться без работы при советской власти. Вот и русская старина в спектакле Могучего только кажется стариной – на самом деле это вольная стилизация без претензии на научную точность. Говор героев вроде бы звучит по-народному, но такого произношения просто не могло существовать. Головные уборы выглядят аутентично, но носят их не по правилам. В общем, режиссер со своей командой сочинили собственную Россию, которой никогда не было на свете – так же, как они сочинили собственный "театр Островского".

"Пьяные"

Кто поставил: Андрей Могучий

Для кого: для сторонников "новой искренности"

Фото: bdt.spb.ru/Стас Левшин

"Пьяных" написал самый востребованный отечественный драматург Иван Вырыпаев, и это, что немаловажно, первая за многие годы современная русская пьеса на сцене БДТ. Все или почти все пьесы этого автора – изящные философские эссе про бога, любовь и смену ценностей, написанные либо в форме диалогов, либо как серия сольных выступлений. "Пьяные" относятся к первому типу, то есть больше похожи на пьесу в традиционном смысле слова. Плюс у автора есть ловкое оправдание, почему его герои так разговорчивы, откровенны и патетичны – они просто все очень пьяные.

Антон Хитров