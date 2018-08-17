"Паромщик" и "Красная стрела": вспоминаем песни на стихи Зиновьева

Советский и российский поэт Николай Зиновьев скончался 17 августа на 74-м году жизни. Песни, которые были написаны на его стихи, вошли в золотой фонд советской и российской эстрады.

Редакция портала Москва 24 вспоминает легендарные композиции, написанные Зиновьевым.

Фото: ТАСС/Виталий Созинов

Николай Зиновьев – автор текстов более чем 200 песен, восьми сборников стихотворений ("Столкновение стиха", "Стоп-крик" и других), пьесы "Бобби Сэндс – суперзвезда", романа в стихах "Евангелие от кометы", "В разрыве облаков", многократный лауреат фестиваля "Песня года".

"Полет на дельтаплане", Валерий Леонтьев

Самую первую песню на стихи Зиновьева "Полет на дельтаплане" (композитор Эдуард Артемьев) в 1982 году исполнил Валерий Леонтьев.



Видео: YouTube/MsBurunduck

"Красная стрела", София Ротару

Затем последовали песни в исполнении Софии Ротару – "Красная стрела" и "А музыка звучит" (композитор Алексей Мажуков).



Видео: YouTube/Кир Стомп

"Паромщик", Алла Пугачева

Наибольшую известность получила композиция "Паромщик" (композитор Игорь Николаев), с которой в 1985 году Алла Пугачева стала финалисткой телевизионного фестиваля "Песня года".



Видео: YouTube/boy22nsk

"Мастер и Маргарита", Игорь Николаев

Известен Николай Зиновьев также и по стихам, которые легли в основу популярных песен на музыку Игоря Николаева, Эдуарда Артемьева, Раймонда Паулса, Игоря Демарина, Юрия Эриконы, Лоры Квинт, Алексея Мажукова, Петрэ Теодоровича.



Видео: YouTube/Игорь Николаев

"Казанова", Валерий Леонтьев

Песня "Казанова" на стихи Зиновьева в исполнении Валерия Леонтьева сыграла важную роль в карьере певца. После исполнения у Леонтьева появился неофициальный псевдоним "Вечный Казанова".



Видео: YouTube/Маша Стрельникова

"Листья летнего сада", Игорь Демарин

На стихи Николая Зиновьева советский и российский композитор и певец Игорь Демарин написал музыку. Песня "Листья летнего сада" стала для поклонников Демарина одной из самых любимых.



Видео: YouTube/elenavl2804

"Платье", Иосиф Кобзон

Песни на стихи Зиновьева звучат в исполнении Иосифа Кобзона, Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Александра Малинина, Николая Караченцова, Михаила Боярского, Александра Михайлова, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле, Людмилы Гурченко и многих других известных артистов.



Видео: YouTube/Heiposan

В 2008 году Николай Зиновьев был вынужден оставить творческую деятельность из-за болезни Паркинсона.

