Хулио Иглесиас выступит на сцене Кремля: юбилейный прощальный мировой тур

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Юбилейный концерт к 75-летию Хулио Иглесиаса и 50-летию творческой жизни на сцене состоится 17 октября в Государственном Кремлевском дворце в рамках мирового тура артиста.

Неподражаемому Хулио Иглесиасу, которого мировая пресса давно окрестила Великим испанцем, одному из самых влиятельных и продаваемых артистов в истории с более чем 300 миллионами проданных копий альбомов, в этом году исполняется 75 лет! В общей сложности 82 альбома с 1968 года, полвека значимого и поистине гениального творчества, охватывающего пять континентов и 12 различных языков, смогли утвердить Хулио Иглесиаса как самого успешного латинского артиста, поставив его среди пяти наиболее успешных музыкантов всех времен. И эти два громких юбилея Хулио Иглесиас отметит со своими поклонниками в рамках масштабного мирового тура!

В начале своей карьеры он легко завоевал песенный Олимп родины, а вскоре двинулся дальше, покоряя страны и континенты. Испанский "певец номер один" гастролировал по всей Европе, срывая овации на самых престижных концертных площадках. Покорение американского континента произошло после его выступления в Лос-Анджелесе со звездами Голливуда и последовавших совместных записей с Дайаной Росс, Стиви Уандером и многими другими знаменитыми артистами. Иглесиас добился своей цели: маэстро Фрэнк Синатра, пригласил Иглесиаса исполнить вместе с ним песню Summer Wind.

За свою долгую карьеру Хулио Иглесиас завоевал множество выдающихся наград в музыкальной индустрии, в том числе Grammy, Latin Grammy, World Music Award, Billboad Music Award и многие другие. Артист был удостоен премии Латинской Академии звукозаписи как "Человек года – 2001". В Книгу рекордов Гиннесса Хулио Иглесиас попал как единственный обладатель бриллиантового диска, которого он удостоился за более чем 100 миллионов проданных альбомов на шести языках.

Каждый концерт этого элегантного кабальеро проходит в приятной романтической атмосфере. Хулио Иглесиас поет сердцем, для всех сразу и каждого в отдельности. "Меня переполняет страсть. Я пою, чтобы продолжать жить", – признается певец.

Концерт в рамках прощального мирового турне, посвященного 75-летию артиста и 50-летию творческого пути легендарного и любимого российской публикой Хулио Иглесиаса, пройдет на сцене Кремлевского Дворца совсем скоро. Потрясающий вечер, наполненный любовью и приятной ностальгией, станет незабываемым и удивительным способом сказать маэстро: "До свидания", ведь никто не говорит "до свидания", если не хочет увидеться вновь!

Билеты доступны по ссылке.