Искусство – даром: бесплатные выставки с 15 по 21 апреля

С апреля в московских музеях действует новое правило: в третью неделю месяца около 40 музеев устраивают дни бесплатных посещений. Впервые она стартует в этот понедельник. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть с 15 по 21 апреля.

Раньше бесплатным был один день – третье воскресенье месяца. С апреля удовольствие растянули на семь – участников разделили на группы, так что для каждого дня недели есть свой список бесплатных музеев. Должно быть удобно – целую неделю можно свободно смотреть разные выставки и постоянные экспозиции и за полгода-год обойти даже те московские музеи, о которых вы могли не знать и не слышать.

Не стоит сильно обольщаться – у "Московской музейной недели" есть ограничения: участвуют в ней только музеи столичного подчинения, а это значит, что ни Пушкинского, ни Третьяковки, ни Кремля в списках нет. Хорошая новость – акция не разовая, она будет ежемесячной, да и участников довольно много.

Составили гид для апрельской недели: пять музеев и выставок, которые стоит увидеть.

Вторник, 16 апреля

Московский музей современного искусства

Фото: ММОМА

Среди всех филиалов ММОМА главные выставки сейчас собраны в особняке на Петровке. Во-первых, Komar&Melamid – первая ретроспектива отцов-основателей соц-арта, в которой блестяще и с юмором сделаны и экспозиция, и сами объекты. В залах, построенных как лабиринт, кураторы собрали все, что нужно знать про возникшее в 70-е годы направление: "ностальгический соцреализм" с обнаженной у бюста Сталина и динозавром на пути большевиков; "биточки", слепленные из газеты "Правда" (это к разговору о "духовной пище"); американскую акцию по продаже и покупке душ (а что еще делает художник, вложивший душу в выставленную на продажу картину). И в финале – мавзолей с бегущей надписью WOW! Но главное открытие выставки – многие идеи не потеряли ни остроты, ни актуальности.

Этажом выше не пропустите первую выставку Генриха Худякова – фантастический яркий мир с коллажами, расписными кроссовками и расшитыми пиджаками. Последние 40 с лишним лет художник жил в Америке, и у нас его практически не показывают.

И на десерт – на первом этаже как раз во вторник открывается выставка молодых художников "Потри нос бронзовой собаки" про бытовую магию, в которую все верят в большей или меньшей степени.

Петровка, 25

Среда, 17 апреля

Музей-заповедник "Царицыно"

До Царицыно стоит доехать ради выставки "Русский интерьер. От барокко до минимализма", которая идет в Хлебном доме. Экспозиция рассказывает полноценную историю усадебной обстановки с конца XVII до 60-х годов ХХ века. Период огромный, стилей за это время сменилось едва ли не десяток, так что предметы (мебель, светильники и прочее) представлены очень разные: и массивные допетровские, и изящное резное ар-нуво. Помимо собственного царицынского собрания, здесь много первоклассных предметов из частных коллекций, которые после закрытия выставки вернутся в домашний интерьер.

Здесь же еще одна выставка, посвященная анималистике – рисунки, вазы, тарелки, мебель с совами, змеями и всяким зверьем.

Дольская, 1

Четверг, 18 апреля

Подземный музей "Зарядье"

Фото: Парк Зарядье

Небольшой, необременительный и уж точно самый молодой среди московских музеев. В его возрасте есть немалый плюс – в музее достаточно современных технологий и интерактива, например, мониторы с играми-квестами для детей. Основные экспонаты – археологические: истертые монеты, изразцы, кувшины и прочие бытовые предметы, найденные в центре Москвы во время раскопок. И главное – фрагмент белокаменной Китайгородской стены XVI века. Учитывая, сколько раз с тех пор менялся местный пейзаж – практически чудо.

Варварка, владение 6

Пятница, 19 апреля

Музей русского лубка и наивного искусства

Иллюстрация: Музей русского лубка и наивного искусства

Небольшой милый музей, в котором каждый может почувствовать себя художником, – сюжеты понятные, эмоции непосредственные, академическая выучка не требуется. Хороший стимул для собственного творчества. У музея три здания в разных частях столицы, для первого знакомства предлагаем заглянуть в центральное в районе Сретенки.

Малый Головин переулок, 10

Воскресенье, 21 апреля

Музей Москвы

Иллюстрация: Музей Москвы

Обаятельная экспозиция "Новые поступления. Сундук памяти" характеризуется как выставка-роман и придумана художником Леонидом Тишковым и писателем Мариной Москвиной. В центре сюжета – московская семья и корабельный сундук с затонувшего корабля, который больше ста лет хранится в доме и день за днем заполняется семейными реликвиями и ценностями. Самое интересное – история эта абсолютно реальна, сундук достал со дна морского дед Москвиной, участник трех войн и трех революций. Большая история, рассказанная в личных и бытовых деталях.

Зубовский бульвар, 2