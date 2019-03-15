Кейл, хумус и трава: где в Москве есть здоровую еду

ЗОЖ теперь трактуют гибко, допуская и кусок диетического мяса, и глоток вина. Елена Полякова подготовила обзор ресторанов со здоровой едой, где могут встретиться и рыба, и даже бургер.

Botwa

Вонтоны, 460 рублей. Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Новое вегетарианское место на Центральном рынке на Маросейке. Вегетарианское нестрого – в меню есть рыба. Готовят превосходно – кроме пользы в каждом кусочке, чувствуется огромная любовь к продукту. Меню маленькое, так что ошибиться с выбором сложно, при этом цены вполне щадящие. Хумус, пусть и в маленькой порции, но в прекрасно сложенной, обойдется в 190 рублей, а отличные вонтоны с копченым тофу за почти 400 рублей – подарок. К тому же здесь внятный веганский чизкейк. Вместо сыра в него кладут нут и кешью – замена получается чуть ли не лучше оригинала.

Маросейка, 4/2, Facebook

Choice Healthy Social Club

Мусс с малиной и попкорном из гречки, 450 рублей. Фотоfacebook.com/choicehealthysocialclub/

Когда мы говорим ЗОЖ-еда, то подразумеваем веганскую? Не совсем! Отличный пример – ресторан Choice, который в прошлом году открыли владельцы вегетарианского Fresh. Помимо статуса одного из самых красивых заведений 2018 года, он может похвастаться полезным меню, причем без фанатизма вокруг брокколи и кейла: есть и рыба, и курица, даже мясной бургер затесался. Но волноваться не стоит, здесь действительно все крайне полезное, легкое и воздушное. Если любите вегетарианские блюда, для вас масса вариантов вроде луковой лепешки с хумусом и печеными овощами, салат с печеной свеклой и булгуром и салат с авокадо, киноа и чипсами из кейла, а еще овощной карри и совершенно безупречные десерты. Для тех, кто без белка нерастительного происхождения жизни не мыслит, есть лосось на пару с овощами или краб с зелеными овощами и соусом из мидий, а на десерт – ананас с чиа или малиновый мусс. Средняя цена на закуску – 500–700 рублей, на горячее – 850–1 000 рублей.

Малая Никитская, 16/5, Facebook

KM20

Палтус, запеченный в банановом листе, 800 рублей. Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Полноформатный ресторан с полезной едой, которая хитро замешана с чуть менее полезной, но горячо любимой пиццей и пастой. И хотя паста на самом деле здоровью никак не вредит, но, допустим, вы жаждете клетчатки и омега-3. Тогда берите фирменный салат с эдамаме и кейлом, который выращивают на собственной ферме, или палтуса, запеченного в банановом листе. Кроме еды, которую готовят с огромным вниманием к ингредиентам и питательной составляющей, есть целая линейка продукции DOZA KM20. Здесь даже кофе полезный: есть буллетпруф – кофе с маслом и специальными жирами (хит программистов из Силиконовой долины) – или куркума-латте, который появился в меню одним из первых в Москве. Закуски в ресторане обойдутся в 300–500 рублей, паста или пицца – около 500–650 рублей, а горячее – 800–1 100 рублей.

Столешников переулок, 2, строение 1 Facebook

42 Coffee

Малюсенькое вегетарианское кафе на Патриках, где, помимо классных десертов вроде собственных версий "Марса" и "Сникерса" – батончиков с арахисом или с кокосом, можно съесть блюда, бережно приготовленные при температуре не выше 42 градусов (отсюда и название). Меню салатов, роллов и супов вполне достойное, но главный совет – зайдите сюда за напитками и магическими батончиками. Кстати, благодаря их пользе сытость после них чувствуется куда дольше. Блюда стоят около 400–500 рублей, а десерты – 250–300 рублей.

Малая Бронная, 26 Facebook

Buro Canteen

Популярное кафе в районе Трехгорки, где всегда ставили акценты на полезную еду, сбалансированное питание и тренды в диетологии. Совсем недавно запустили целый раздел еды без сахара и глютена, где расписаны и калории, и БЖУ – все подробно и понятно! На завтрак предлагается есть яйца бенедикт на кокосовых оладьях, греческий йогурт со свежими ягодами и кето-гранолой. А на обед или ужин – нори-ролл с киноа и тофу, салат с говядиной или боул с гречкой. Блюда собраны с прицелом на кето-диету, то есть с низким уровнем углеводов – предпочтение отдано белкам и жирам. Выбор большой, так что жевать уныло лист салата точно не придется.

Рочдельская, 15, строение 13 Facebook

Oversalad

Место идеальное для тех, кто уже поднаторел в вопросах здорового питания. Здесь салат вы составляете сами, есть возможность превратить его в боул – если выберете крупу в качестве базы вместо зелени. Добавьте три дополнительных топпинга, скажем, из раздела овощей, и соус – все вместе обойдется в 300 рублей. За каждый дополнительный ингредиент платите еще по 50–100 рублей. Если собирать самому лень, можно взять готовый набор. Глаз цепляется за "Кето" – дань по-прежнему модной диете. Боулы есть веганские, с индейкой, курицей, уткой или морепродуктами.

Сретенка, 25 Facebook

Café в A-Fitness

Скрэмбл с тофу, томатами-гриль, темпе, грибами, белой фасолью. Фото https://www.facebook.com/pg/afitness.kislovsky/

Небольшое кафе внутри модного фитнес-центра, при этом открытое всем желающим. В меню тут все безглютеновое, без сахара и на растительном молоке. Например, на завтрак можно взять безглютеновые сырники из обезжиренного творога на кокосовой муке или тост из многозернового хлеба с авокадо. Есть еще несколько видов каш и омлетов, в том числе белковый. С недавнего времени к сильно вегетарианским блюдам и яйцам добавилась курица и индейка, которую готовят по-тайски с овощами и красным рисом. Стоят блюда по 400–700 рублей.

Большой Кисловский переулок, 9 Fecebook

Holy Basil

Земляная чаша, 530 рублей. Фото holybasil.cafe

Еще одно кафе при фитнес-клубе с явным уклоном в тему балийских радостей. Летом здесь открывают прекрасную веранду, а зимой, конечно, уюта залу не достает. Зато в меню – сбалансированные блюда, всевозможные семечки и зернышки в их составе, а подачи предельно яркие и разноцветные. Конечно, овощи в них превалируют, но есть и несколько рыбных позиций. Калорийность и пользу авторы меню подсчитывали с диетологом, а составляли его в первую очередь с прицелом на баланс питательных веществ. В течение всего дня можно заказать завтрак (например, скрэмбл из тофу или киноа на кокосовом молоке). А визитная карточка кафе – пестрые боулы с овощами, лапшой, киноа, грибами и всевозможной зеленью. Стоимость блюд – от 350–600 рублей.

Кутузовский проспект, 12, корпус 1 Facebook

Have a nice day

Теплый салат с тыквой, авокадо и диким рисом, 580 рублей. Фото facebook.com/hndcafe/?tn-str=k*F

Кафе на одном из верхних этажей универмага “Цветной”, где кормят не только овощами, но и рыбой с морепродуктами. В любом случае берете овощи или морских гадов – все калории будут тщательно подсчитаны и указаны рядом с позициями в меню. Есть редкость под названием поке-суши – японские суши, поданные в форм-факторе гавайских поке-боулов. Безусловный хит Have a nice day – все-таки салаты. Например, калифорнийский с киноа или теплый с тыквой, авокадо и редисом. На основное можно присмотреться к тофу-тикка-масала с красным рисом или запеченной треске с пюре из васаби. Средняя цена на закуски – 400–600 рублей, на горячее – 650–900 рублей.

Цветной бульвар, 15, строение 1 Facebook

Обзор: Елена Полякова