Ивановская горка – московский Ужупис: кто обитает в столичной республике художников

Продолжаем рассказывать о людях, которые исследуют Москву. Новый герой – фотограф Даша Каретникова, ее выставка до 24 февраля идет в Центре Гиляровского. Третий год она следит за жизнью художников, реставраторов и мыслителей, которые обитают в районе Ивановской горки (туда входят Солянка, Лубянский проезд, Покровка-Маросейка, Покровский и Яузский бульвары). Название выставки – "Неосторожно окрашено" – связано со стрит-артом. Эту надпись фотограф неоднократно замечала на стенах поверх засохшей краски, но со временем ее закрашивали коммунальщики.

Фото: Даша Каретникова

Как все начиналось

Идея появилась два или три года назад, но я долго не могла понять, что именно хочу снимать в этом районе. Внезапно после окончания журфака в моей жизни появился Игорь Мухин, удивительный фотограф и учитель, к которому я поступила минувшей осенью в Школу Родченко. Он каким-то свойственным ему чутьем понял, какое дать вступительное задание: попросил посмотреть фильм Параджанова "Цвет граната" и сделать что-то в таком стиле. При этом Игорь ничего не знал про мое увлечение Ивановской горкой, а мой проект в итоге никак не связан с фильмом Параджанова – просто это оказалось идеальной отправной точкой и хорошим "пинком".

Фото: Даша Каретникова

Московский Ужупис

Три года назад мой парень снял квартиру в районе Ивановской горки. Мы гуляли, и я подумала, что это напоминает мне Ужупис – республику художников в центре Вильнюса – только лучше. Я даже на полном серьезе начала думать, как сделать из Ивановской горки нечто подобное. Потому что, во-первых, это район средневековой Москвы, который надо сохранять особенно тщательно. Реставрация здесь не терпит спешки, а главное, в этом районе уже живут и работают квалифицированные мастера-реставраторы, по уши влюбленные в Ивановскую горку. Например, один из героев моего проекта Николай Аввакумов создал благотворительный фонд "Хитровка", чтобы с разрешения властей на свои деньги и добровольные пожертвования реставрировать легендарный дом Ярошенко. Во-вторых, здесь совершенно немосковский ритм жизни и негородская тишина, это как будто деревня в деревне. В-третьих, здесь сумасшедшая концентрация активных творческих людей на квадратный метр.

Фото: Даша Каретникова

Стены, люди и артефакты

Героев я выбирала примерно так же, как изразцы и стены. А изразцы и стены здесь такие же герои, как и люди. Критерий выбора героев был, наверное, один: они должны подчеркивать метафизику, магию места. На выставке показаны не все собранные истории. Но я планирую снимать еще несколько лет, а потом снова показать это миру, только, возможно, уже в виде фотокниги.

Фото: Даша Каретникова

В ожидании тени

У меня был свой календарь. Я знала, например, что если погода солнечная, то в пять часов дня в июле тень от дома-утюга в Певческом переулке разделит дверь противоположного дома пополам. И приходила туда полчетвертого, садилась на асфальт, ждала и молилась, чтобы не пришла тучка. Потом делала один-два снимка. Похожая история с уличными натюрмортами: я клала какое-то количество артефактов в сумку и шла гулять. В какой-то момент видела подходящее место и свет, делала пару кадров с разным расположением предметов. С портретами сложнее, потому что до этого проекта я почти никогда не просила людей позировать, там было больше кадров.

Отбор был сложный, потому что я хотела сделать не серии портретов и натюрмортов, а историю про Ивановскую горку. Поэтому я напечатала маленькие фотографии, тщательно взболтала в мешке, высыпала на пол, перемешала еще раз, потом несколько недель смотрела на них, двигала, отбирала – и так получилась история.

"Неосторожно окрашено"

до 24 февраля

Центр Гиляровского

Столешников переулок, 9, строение 5

Взрослый билет – 200 рублей, льготный – 100 рублей