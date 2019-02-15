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Культура

15 февраля, 10:35

Звезда родилась: в прокат выходит новый фильм про становление Мадонны

культура кино weekend

В конце февраля на экраны выходит документально-художественная лента "Мадонна: Рождение легенды". Это фильм о том, как в 1979 году в Нью-Йорке амбициозная барабанщица Мадонна Луиза Чикконе из никому не известной группы Breakfast Club пыталась доказать друзьям свою уникальность. Стоит ли смотреть этот фильм людям, которые не увлекаются творчеством поп-дивы? Отвечаем.

Видео:YouTube/iVideos

Что это такое?

"Мадонна: Рождение легенды" – художественно-документальный фильм Гая Гуидо о том, как Чикконе пыталась забраться на вершину музыкального Олимпа, будучи барабанщицей нью-йоркского нью-вейв-проекта Breakfast Club. Фильм состоит из интервью с реальными участниками группы и сцен, где актриса Дениза Юхос в образе молодой Мадонны играет на барабанной установке и на гитаре, танцует, поет и постоянно говорит о том, что она знает, что делает. Добавим, что команда Breakfast Club просуществовала с 1979-го по 1990-й, выпустила за это время один-единственный альбом и даже один большой хит – Right on Track. В середине мая 1987 года эта песня была на 11-м месте в американском хит-параде, на четвертом же разместилась La Isla Bonita – от экс-участницы Breakfast Club и к тому времени уже одной из самых успешных поп-див 80-х.

Фото: imdb.com

Для кого этот фильм?

Исключительно для фанатов Мадонны. Премьера картины состоялась в конце 2018-го и была, возможно, приурочена к 60-летию артистки. Другими словами, в ожидании выхода 14-го по счету студийного альбома поп-дивы (он записывается в Португалии и, предположительно, будет обнародован до конца 2019-го), можно посмотреть и эту документалку с элементами художественного байопика.

Есть ли какие-то фильмы про Мадонну, на которые нужно обратить внимание?

К сожалению, пока таких фильмов нет (возможно, рано или поздно они появятся). Добавим, что кинематографические амбиции самой успешной певицы второй половины ХХ столетия поражают! В планах Мадонны в частности съемки биографического фильма по мотивам книги Микаэлы Де Принс, ведущей солистки Национального балета Нидерландов, и экранизация известного романа Эндрю Шона Грира "Невозможные жизни Греты Уэллс".

"Мадонна: Рождение легенды" в прокате с 28 февраля.

Максим Тувим

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